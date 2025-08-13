Пена дней: 9 воздушных муссов для душа для осеннего бьюти-вишлиста

Превращаем рутинный поход в душ в трогательный бьюти-экспириенс и чередуем привычные гели и масла с воздушными муссами, пенами и даже взбитыми сливками (да, такие тоже есть!). Выбрали 9 отличных средств с массой плюсов (загибаем пальцы!): очищают, увлажняют, успокаивают раздражения, запускают процессы регенерации, а еще — заменяют пену для бритья и даже парфюм.
QMS Medicosmetics
Залог успеха мусса-эксфолианта QMS Medicosmetics (немецкий бренд специалиста по реконструктивной пластической хирургии Эриха Шульте!) — комплекс AHA-, BHA- и PHA-кислот, который деликатно отшелушивает ороговевшие клетки и избавляет от воспалений и шелушений, делая кожу гладкой и подтянутой. К нему в помощь добавили бактериальные ферменты и энзимы папайи для дополнительного очищения и увлажнения. Внимание: из-за активных компонентов в составе рекомендуем использовать мусс не чаще двух раз в неделю.
Rhea
Глина давно известна своим мощным абсорбирующим действием и эффективностью в уходе за жирной и проблемной кожей — она отлично очищает поры, удаляет излишки себума и матирует. В основе мусса от итальянских гуру космецевтики Rhea — красная марокканская глина, которая не только очищает, но и предотвращает купероз и шелушение. Но на это не все: формулу обогатили экстрактом календулы (обладает заживляющими и противовоспалительным эффектом), миндалем (смягчает и восстанавливает), соком алоэ (стимулирует обновление клеток) и пантенолом (успокаивает и увлажняет).
Janssen Cosmetics
В составе мусса для душа Janssen Cosmetics (немецкий бренд, созданный Вальтером Янссеном под присмотром известного биохимика-фармацевта Роланда Захера среди термальных источников Аахена!) — масло авокадо и экстракт гуараны. Первое — богатый источник жирных кислот и витаминов A, E и D, за счет чего кожа остается напитанной и увлажненной. А второй содержит высокую дозу кофеина, который известен своими антиоксидантными и стимулирующими свойствами. Благодаря мягкому очищению и увлажнению мусс не травмирует и не пересушивает чувствительную кожу и идеально подходит для ежедневного использования.
Bioderma
Суперсила линейки Atoderm — щадящий состав, бережно работающий с сухой, чувствительной и атопичной кожей. Гель-мусс — не исключение: средство деликатно очищает и в то же время успокаивает, не оставляет ощущения сухости и стянутости. Витамин РР восстанавливает защитный барьер кожи, а ниацинамид увлажнает и избавляет от зуда и раздражений.
Rumrum
Угождаем сразу двум своим субличностям — бьюти-голику и гурману — со взбитыми сливками для душа с ароматом кокосовых шариков Raffaello. Мусс Rumrum не только пахнет и выглядит так, что ее немедленно хочется съесть, но и на ура очищает, увлажняет и отлично ухаживает за сухой и чувствительной кожей.
L'occitane au bresil
Бразильские бьюти-спецы L'occitane au bresil заключили экстракт тропического дерева женипапу в воздушный мусс. Растение со сладкими плодами славится своими питательными и омолаживающими свойствами и дарит коже приятный фруктовый аромат.
Gosh
Датская марка Gosh появилась на свет в 1980-х на основе фарм-разработок датчанина Эйнара Тьеллесена — его сын уловил запрос скандинавок в качественной декоративной косметике с минималистичным и безопасным составом (до тех пор локальным брендов декоративки не существовало). Сейчас в придачу к помадам, теням и туши под именем Gosh выпускают отличные уходовые средства. Одно из них — гель для душа Hydration, который при соприкосновении с водой превращается в невесомый мусс с очищающим, увлажняющим и тонизирующим эффектом.
Make Sense
Уходовый мастхэв всех парфманьяков — мусс для тела от локального бюьюти-бренда Make Sense. В пирамиде аромата очищающей пены собран идеальный летний гербарий: бергамот, мандарин и бутоны черной смородины из верхнего звучания — в аккорде с ирисом, нероли и ландышем в нотах сердца, а в шлейфе звучит аромат ладанника.
For me
Команда «Золотого Яблока» поженила гель для душа, пену для бритья и роскошный парфюм в одном флаконе — получился вау-мусс с согревающим ароматом черного перца, сандала и кожи, который отработает даже в паре с бритвой (облегчит скольжение и сразу успокоит кожу после воздействия лезвий!). Стоящий повод забрать мусс к себе на полку — отличный состав с пантенолом, экстрактами мелиссы и хлопка, который снимает раздражения, восстанавливает и питает.
Комментарии (0)