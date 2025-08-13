Пена дней: 9 воздушных муссов для душа для осеннего бьюти-вишлиста

Датская марка Gosh появилась на свет в 1980-х на основе фарм-разработок датчанина Эйнара Тьеллесена — его сын уловил запрос скандинавок в качественной декоративной косметике с минималистичным и безопасным составом (до тех пор локальным брендов декоративки не существовало). Сейчас в придачу к помадам, теням и туши под именем Gosh выпускают отличные уходовые средства. Одно из них — гель для душа Hydration, который при соприкосновении с водой превращается в невесомый мусс с очищающим, увлажняющим и тонизирующим эффектом.