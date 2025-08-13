Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пена дней: 9 воздушных муссов для душа для осеннего бьюти-вишлиста

Превращаем рутинный поход в душ в трогательный бьюти-экспириенс и чередуем привычные гели и масла с воздушными муссами, пенами и даже взбитыми сливками (да, такие тоже есть!). Выбрали 9 отличных средств с массой плюсов (загибаем пальцы!): очищают, увлажняют, успокаивают раздражения, запускают процессы регенерации, а еще — заменяют пену для бритья и даже парфюм. 

QMS Medicosmetics

Пенный эксфолиант QMS Medicosmetics, ДЛТ, 28 500 руб.

Пенный эксфолиант QMS Medicosmetics, ДЛТ, 28 500 руб.

Залог успеха мусса-эксфолианта QMS Medicosmetics (немецкий бренд специалиста по реконструктивной пластической хирургии Эриха Шульте!) — комплекс AHA-, BHA- и PHA-кислот, который деликатно отшелушивает ороговевшие клетки и избавляет от воспалений и шелушений, делая кожу гладкой и подтянутой. К нему в помощь добавили бактериальные ферменты и энзимы папайи для дополнительного очищения и увлажнения. Внимание: из-за активных компонентов в составе рекомендуем использовать мусс не чаще двух раз в неделю. 

Rhea

Очищающий мусс для тела Rhea, «Золотое Яблоко», 6 208 руб.

Очищающий мусс для тела Rhea, «Золотое Яблоко», 6 208 руб.

Глина давно известна своим мощным абсорбирующим действием и эффективностью в уходе за жирной и проблемной кожей — она отлично очищает поры, удаляет излишки себума и матирует. В основе мусса от итальянских гуру космецевтики Rhea — красная марокканская глина, которая не только очищает, но и предотвращает купероз и шелушение. Но на это не все: формулу обогатили экстрактом календулы (обладает заживляющими и противовоспалительным эффектом), миндалем (смягчает и восстанавливает), соком алоэ (стимулирует обновление клеток) и пантенолом (успокаивает и увлажняет). 

Janssen Cosmetics

Освежающий мусс для душа Janssen Cosmetics, 2 208 руб.

Освежающий мусс для душа Janssen Cosmetics, 2 208 руб.

В составе мусса для душа Janssen Cosmetics (немецкий бренд, созданный Вальтером Янссеном под присмотром известного биохимика-фармацевта Роланда Захера среди термальных источников Аахена!) — масло авокадо и экстракт гуараны. Первое — богатый источник жирных кислот и витаминов A, E и D, за счет чего кожа остается напитанной и увлажненной. А второй содержит высокую дозу кофеина, который известен своими антиоксидантными и стимулирующими свойствами. Благодаря мягкому очищению и увлажнению мусс не травмирует и не пересушивает чувствительную кожу и идеально подходит для ежедневного использования.  

Bioderma

Успокаивающий очищающий гель-мусс Bioderma, Foam, 1 935 руб.

Успокаивающий очищающий гель-мусс Bioderma, Foam, 1 935 руб.

Суперсила линейки Atoderm — щадящий состав, бережно работающий с сухой, чувствительной и атопичной кожей. Гель-мусс — не исключение: средство деликатно очищает и в то же время успокаивает, не оставляет ощущения сухости и стянутости. Витамин РР восстанавливает защитный барьер кожи, а ниацинамид увлажнает и избавляет от зуда и раздражений. 

Rumrum

Сливки для душа Rumrum, VisageHall, 1 840 руб.

Сливки для душа Rumrum, VisageHall, 1 840 руб.

Угождаем сразу двум своим субличностям — бьюти-голику и гурману — со взбитыми сливками для душа с ароматом кокосовых шариков Raffaello. Мусс Rumrum не только пахнет и выглядит так, что ее немедленно хочется съесть, но и на ура очищает, увлажняет и отлично ухаживает за сухой и чувствительной кожей. 

L'occitane au bresil

Мусс для душа L'occitane au bresil, Elemor, 1 400 руб.

Мусс для душа L'occitane au bresil, Elemor, 1 400 руб.

Бразильские бьюти-спецы L'occitane au bresil заключили экстракт тропического дерева женипапу в воздушный мусс. Растение со сладкими плодами славится своими питательными и омолаживающими свойствами и дарит коже приятный фруктовый аромат. 

Gosh

Увлажняющий мусс для душа Gosh, «Лэтуаль», 1 124 руб.

Увлажняющий мусс для душа Gosh, «Лэтуаль», 1 124 руб.

Датская марка Gosh появилась на свет в 1980-х на основе фарм-разработок датчанина Эйнара Тьеллесена — его сын уловил запрос скандинавок в качественной декоративной косметике с минималистичным и безопасным составом (до тех пор локальным брендов декоративки не существовало). Сейчас в придачу к помадам, теням и туши под именем Gosh выпускают отличные уходовые средства. Одно из них — гель для душа Hydration, который при соприкосновении с водой превращается в невесомый мусс с очищающим, увлажняющим и тонизирующим эффектом. 

Make Sense

Парфюмированный мусс для душа Make Sense, «Золотое Яблоко», 572 руб.

Парфюмированный мусс для душа Make Sense, «Золотое Яблоко», 572 руб.

Уходовый мастхэв всех парфманьяков — мусс для тела от локального бюьюти-бренда Make Sense. В пирамиде аромата очищающей пены собран идеальный летний гербарий: бергамот, мандарин и бутоны черной смородины из верхнего звучания — в аккорде с ирисом, нероли и ландышем в нотах сердца, а в шлейфе звучит аромат ладанника.

For me 

Мусс для душа For me, «Золотое Яблоко», 549 руб.

Мусс для душа For me, «Золотое Яблоко», 549 руб.

Команда «Золотого Яблока» поженила гель для душа, пену для бритья и роскошный парфюм в одном флаконе — получился вау-мусс с согревающим ароматом черного перца, сандала и кожи, который отработает даже в паре с бритвой (облегчит скольжение и сразу успокоит кожу после воздействия лезвий!). Стоящий повод забрать мусс к себе на полку — отличный состав с пантенолом, экстрактами мелиссы и хлопка, который снимает раздражения, восстанавливает и питает. 

Комментарии (0)

