Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Красота
  • Красота
Красота

Поделиться:

Сорбеты, гели и фраппе: нашли 12 невесомых кремов на лето

Отказываемся от тяжеловесных питательных банок (вспомним о них в сентябре!) в пользу кремов с воздушной текстурой. Нашли 12 отличных средств, которые легким касанием подарят коже ощущение свежести и впитаются без намека на липкость. 

 

Augustinus Bader

Крем для лица Augustinus Bader, ДЛТ, 41 000 руб.

Крем для лица Augustinus Bader, ДЛТ, 41 000 руб.

Следом за Карлой Бруни, Софией Коппола и Николой Пельтц пополняем фанбазу виртуоза регенеративной медицины Аугустинуса Бадера и, чтобы точно не прогадать, делаем ставку на базу. Один из главных бестселлеров бренда — увлажняющий крем с легкой текстурой, который напитывает, делает кожу упругой и эластичной, дарит комфорт и здоровое сияние. За всё спасибо вау-составу с витаминами A, C и B5, листьями алоэ вера, рисовыми протеинами и комплексом TFC8 (мощный антиоксидант и источник полезных жирных кислот!).

Dr. Barbara Sturm

Крем для лица Dr. Barbara Sturm, Foam, 22 565 руб.

Крем для лица Dr. Barbara Sturm, Foam, 22 565 руб.

Немецкий доктор эстетической медицины Барбара Штурм придерживается мнения, что ухаживающие продукты должны исцелять, а не уменьшать видимые недостатки. Этим требованиям отвечает легкий сорбет из бренда Штурм: его атласная структура быстро впитывается, при этом гарантируя интенсивное увлажнение. Активная комбинация имбиря, бисаболола и пантенола успокаивает раздраженные участки, а растительные липиды ускоряют регенерацию и помогают успокоиться раздраженной коже. Для защиты от солнца после нанесения крема можно добавить несколько капель spf-сыворотки.

Perricone MD

Крем-сыворотка Perricone MD, «Золотое Яблоко», 16 296 руб.

Крем-сыворотка Perricone MD, «Золотое Яблоко», 16 296 руб.

По примеру Гвинет Пэлтроу, Джулии Робертс и Мадонны забираем в косметичку антивозрастной крем-сыворотку с тающей текстурой от звездного косметолога Николаса Перрикона. Залог anti-age успеха — холодная плазма (на разработку революционного омолаживающего ингредиента ушло более пяти лет!), которая разглаживает морщины, сужает поры, выравнивает рельеф и тон кожи, борется с тусклостью и покраснениями. Для вау-эффекта формулу обогатили витамином С и жирными кислотами (заставляют кожу сиять и способствуют укреплению защитного барьера). 

Babor

Крем-гель для лица Babor, «Кенгуру», 11 390 руб.

Крем-гель для лица Babor, «Кенгуру», 11 390 руб.

Sos-средство для сухой и обезвоженной кожи — увлажняющий крем Babor на основе растительного комплекса Biogen, который выравнивает тон и рельеф кожи, запускает процессы регенерации, укрепляет защитный барьер и возвращает сияние. К нему в группу бьюти-поддержки добавили гиалуроновую кислоту и трипептиды — вместе они увлажняют и разглаживают, делая кожу гладкой и подтянутой. Бонус: охлаждающая гелевая текстура успокаивает раздражения и помогает минимизировать отеки. 

Сomfort Zone

Крем-сорбет для лица Сomfort Zone, 6 490 руб.

Крем-сорбет для лица Сomfort Zone, 6 490 руб.

С увлажняющим крем-гелем от Comfort zone можно смело отправляться на прогулку по ветреным балтийским пляжам. Макрогиалуроновая кислота и экстракт кактуса опунции гарантируют гладкость, а липиды и комплекс натуральных масел восстанавливают кожный барьер после воздействия северных воздушных масс — на зло всем ветрам.

Сlarins

Крем для лица Clarins, «Золотое Яблоко», 5 400 руб.

Крем для лица Clarins, «Золотое Яблоко», 5 400 руб.

Увлажняющий крем Hydra-Essentiel — идеальное решение против жирного блеска за счет органической пудре корня маниока в составе. А за поддержание оптимального уровня влаги отвечает запатентованный комплекс Hyaluronic Power. Плюс: легкая и освежающая текстура мгновенно впитывается и не не оставляет ощущения жирной пленки. 

d'Alba

Крем для лица d'Alba, «Золотое Яблоко», 4 900 руб.

Крем для лица d'Alba, «Золотое Яблоко», 4 900 руб.

Небольшой, но удалой состав веганского крема от итальянских укротителей белого трюфеля d'Alba. Помимо грибного экстракта — всего три ингредиента. Центелла азиатская обладает заживляющим и антиоксидантным действием. Чайное дерево (лучший друг жирной и чувствительной кожи!) известно благодаря антибактериальным и противовоспалительным свойствам. А гиалуроновая кислота глубоко увлажняет кожу и поддерживает водный баланс на протяжении всего дня. 

Dr.Ceuracle

Крем-гель для лица Dr.Ceuracle, HollyShop, 4 590 руб.

Крем-гель для лица Dr.Ceuracle, HollyShop, 4 590 руб.

Формула нежнейшего крема-геля от Dr.Ceuracle — настоящая мечта зожника в банке. Ключевой актив веганского средства — запатентованный комплекс  Vegan Tea Complex™ на основе комбучи и экстракта зеленого чая, который укрепляет кожный иммунитет, обладает антиоксидантным эффектом и стимулирует синтез коллагена. Остальные 22% формулы делят ниацинамид (главный по ровному тону и здоровому сиянию!), экстракт ламинарии (богатый источник йода), масло подсолнечника (питает и замедляет процессы старения) и бета-глюкан (увлажняет, восстанавливает и оказывает anti-age эффект). 

Erborian

Крем-фраппе для Erborian, 3 570 руб.

Крем-фраппе для Erborian, 3 570 руб.

Воздушную текстуру крема-фраппе корейско-французские профи уходовой косметики Erborian подсмотрели в облачках пены кофейного напитка родом из Греции. Как и реальный фраппе, продукт мгновенно бодрит и освежает: вместо льда здесь запатентованный комплекс Bamboo Waterlock на основе сока и волокон бамбука, который быстро впитывается и глубоко увлажняет кожу, не оставляя неприятной жирной пленки. Еще одно преимущество — крем идеально подходит в качестве базы под макияж благодаря тому, что сглаживает неровности и сужает поры (спасибо восточной хурме в составе!).

La Roche-Posay

Матирующий крем для лица La Roche-Posay, Ozon, 1 978 руб.

Матирующий крем для лица La Roche-Posay, Ozon, 1 978 руб.

Банка La Roche-Posay спешит на помощь жирной и проблемной коже, склонной к воспалениям. Суперкомбо себулиза и перлита в составе матирует, сужает поры и регулирует выработку себума, а салициловая кислота очищает, избавляет от акне и предотвращает появление новых воспалений. 

Darling*

Крем-сорбет для лица Darling*, «Золотое Яблоко», 1 950 руб.

Крем-сорбет для лица Darling*, «Золотое Яблоко», 1 950 руб.

Главный мастхэв лета — охлаждающий крем-сорбет Darling* Skin Relief. Ощущение свежести поддерживают керамиды, которые создают защитный барьер и удерживают влагу. Пока экстракты семян моринги и гибискуса работают над восстановлением кожи после агрессивного воздействия окружающей среды (вдруг вам выдалось лето в городе), хлорелла выравнивает тон лица и устраняет покраснения.

Etat Pur

Крем для лица Etat Pur, Naos, 1 919 руб.

Крем для лица Etat Pur, Naos, 1 919 руб.

Изодермическая вода (ее ингредиенты полностью повторяют состав и структуру кожи), растительные масла (соевое, подсолнечное и оливковое), натуральные воски жожоба и мимозы — вот ключевые составляющие формулы увлажняющего крема Etat Pur. Каждый компонент хорош по-своему, но вместе они усиливают друг друга: интенсивно увлажняют, питают, укрепляют кожный барьер и защищают от негативных внешних воздействий. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: