Сорбеты, гели и фраппе: нашли 12 невесомых кремов на лето

Следом за Карлой Бруни, Софией Коппола и Николой Пельтц пополняем фанбазу виртуоза регенеративной медицины Аугустинуса Бадера и, чтобы точно не прогадать, делаем ставку на базу. Один из главных бестселлеров бренда — увлажняющий крем с легкой текстурой, который напитывает, делает кожу упругой и эластичной, дарит комфорт и здоровое сияние. За всё спасибо вау-составу с витаминами A, C и B5, листьями алоэ вера, рисовыми протеинами и комплексом TFC8 (мощный антиоксидант и источник полезных жирных кислот!).