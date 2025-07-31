Сорбеты, гели и фраппе: нашли 12 невесомых кремов на лето

Отказываемся от тяжеловесных питательных банок (вспомним о них в сентябре!) в пользу кремов с воздушной текстурой. Нашли 12 отличных средств, которые легким касанием подарят коже ощущение свежести и впитаются без намека на липкость.
Augustinus Bader
Следом за Карлой Бруни, Софией Коппола и Николой Пельтц пополняем фанбазу виртуоза регенеративной медицины Аугустинуса Бадера и, чтобы точно не прогадать, делаем ставку на базу. Один из главных бестселлеров бренда — увлажняющий крем с легкой текстурой, который напитывает, делает кожу упругой и эластичной, дарит комфорт и здоровое сияние. За всё спасибо вау-составу с витаминами A, C и B5, листьями алоэ вера, рисовыми протеинами и комплексом TFC8 (мощный антиоксидант и источник полезных жирных кислот!).
Dr. Barbara Sturm
Немецкий доктор эстетической медицины Барбара Штурм придерживается мнения, что ухаживающие продукты должны исцелять, а не уменьшать видимые недостатки. Этим требованиям отвечает легкий сорбет из бренда Штурм: его атласная структура быстро впитывается, при этом гарантируя интенсивное увлажнение. Активная комбинация имбиря, бисаболола и пантенола успокаивает раздраженные участки, а растительные липиды ускоряют регенерацию и помогают успокоиться раздраженной коже. Для защиты от солнца после нанесения крема можно добавить несколько капель spf-сыворотки.
Perricone MD
По примеру Гвинет Пэлтроу, Джулии Робертс и Мадонны забираем в косметичку антивозрастной крем-сыворотку с тающей текстурой от звездного косметолога Николаса Перрикона. Залог anti-age успеха — холодная плазма (на разработку революционного омолаживающего ингредиента ушло более пяти лет!), которая разглаживает морщины, сужает поры, выравнивает рельеф и тон кожи, борется с тусклостью и покраснениями. Для вау-эффекта формулу обогатили витамином С и жирными кислотами (заставляют кожу сиять и способствуют укреплению защитного барьера).
Babor
Sos-средство для сухой и обезвоженной кожи — увлажняющий крем Babor на основе растительного комплекса Biogen, который выравнивает тон и рельеф кожи, запускает процессы регенерации, укрепляет защитный барьер и возвращает сияние. К нему в группу бьюти-поддержки добавили гиалуроновую кислоту и трипептиды — вместе они увлажняют и разглаживают, делая кожу гладкой и подтянутой. Бонус: охлаждающая гелевая текстура успокаивает раздражения и помогает минимизировать отеки.
Сomfort Zone
С увлажняющим крем-гелем от Comfort zone можно смело отправляться на прогулку по ветреным балтийским пляжам. Макрогиалуроновая кислота и экстракт кактуса опунции гарантируют гладкость, а липиды и комплекс натуральных масел восстанавливают кожный барьер после воздействия северных воздушных масс — на зло всем ветрам.
Сlarins
Увлажняющий крем Hydra-Essentiel — идеальное решение против жирного блеска за счет органической пудре корня маниока в составе. А за поддержание оптимального уровня влаги отвечает запатентованный комплекс Hyaluronic Power. Плюс: легкая и освежающая текстура мгновенно впитывается и не не оставляет ощущения жирной пленки.
d'Alba
Небольшой, но удалой состав веганского крема от итальянских укротителей белого трюфеля d'Alba. Помимо грибного экстракта — всего три ингредиента. Центелла азиатская обладает заживляющим и антиоксидантным действием. Чайное дерево (лучший друг жирной и чувствительной кожи!) известно благодаря антибактериальным и противовоспалительным свойствам. А гиалуроновая кислота глубоко увлажняет кожу и поддерживает водный баланс на протяжении всего дня.
Dr.Ceuracle
Формула нежнейшего крема-геля от Dr.Ceuracle — настоящая мечта зожника в банке. Ключевой актив веганского средства — запатентованный комплекс Vegan Tea Complex™ на основе комбучи и экстракта зеленого чая, который укрепляет кожный иммунитет, обладает антиоксидантным эффектом и стимулирует синтез коллагена. Остальные 22% формулы делят ниацинамид (главный по ровному тону и здоровому сиянию!), экстракт ламинарии (богатый источник йода), масло подсолнечника (питает и замедляет процессы старения) и бета-глюкан (увлажняет, восстанавливает и оказывает anti-age эффект).
Erborian
Воздушную текстуру крема-фраппе корейско-французские профи уходовой косметики Erborian подсмотрели в облачках пены кофейного напитка родом из Греции. Как и реальный фраппе, продукт мгновенно бодрит и освежает: вместо льда здесь запатентованный комплекс Bamboo Waterlock на основе сока и волокон бамбука, который быстро впитывается и глубоко увлажняет кожу, не оставляя неприятной жирной пленки. Еще одно преимущество — крем идеально подходит в качестве базы под макияж благодаря тому, что сглаживает неровности и сужает поры (спасибо восточной хурме в составе!).
La Roche-Posay
Банка La Roche-Posay спешит на помощь жирной и проблемной коже, склонной к воспалениям. Суперкомбо себулиза и перлита в составе матирует, сужает поры и регулирует выработку себума, а салициловая кислота очищает, избавляет от акне и предотвращает появление новых воспалений.
Darling*
Главный мастхэв лета — охлаждающий крем-сорбет Darling* Skin Relief. Ощущение свежести поддерживают керамиды, которые создают защитный барьер и удерживают влагу. Пока экстракты семян моринги и гибискуса работают над восстановлением кожи после агрессивного воздействия окружающей среды (вдруг вам выдалось лето в городе), хлорелла выравнивает тон лица и устраняет покраснения.
Etat Pur
Изодермическая вода (ее ингредиенты полностью повторяют состав и структуру кожи), растительные масла (соевое, подсолнечное и оливковое), натуральные воски жожоба и мимозы — вот ключевые составляющие формулы увлажняющего крема Etat Pur. Каждый компонент хорош по-своему, но вместе они усиливают друг друга: интенсивно увлажняют, питают, укрепляют кожный барьер и защищают от негативных внешних воздействий.
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