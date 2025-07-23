Как убранные за уши волосы стали главной укладкой на Неделе высокой моды?

Пятнадцать минут уйдет на копию укладки с шоу Ronald Van Der Kemp. Ее главный прием — контраст гладкой верхней части и пышной копны остальных волос. Ради такого эффекта придется начать подготовку заранее: заплетите на ночь несколько тугих косичек, пропустив несколько передних прядей, которые вы планируете оставить гладкими и убрать назад. На следующий день распустите плетения, тщательно расчешите (так будет еще пышнее!) и сбрызните текстурирующим спреем. Переднюю часть с натяжением уведите назад и скрепите либо невидимками, либо резинкой (если длина волос позволяет) в маленький хвостик у основания шеи. Пройдитесь по гладкой части расческой с натуральной щетиной (она на ура убирает все «петухи» и создает тот самый эффект зализанности) и завершите укладку гелем сильной фиксации.

Примерно столько же по времени займет укладка Rahul Mishra. Для большей пластичности волос, дополнительной фиксации и эффекта мокрых прядей на чистые волосы нанесите пенку или мусс. Разделите волосы по ровному пробору, отступите несколько сантиметров от линии роста волос, начните сплетать волосы жгутами, уводя косичку за ухо, и закрепите кончик невидимкой. В самом конце сделайте пару пшиков лаком.

И самый трудоемкий вариант — с голивудской волной, как на показе Zuhair Murad. В этом случае советуем не испытывать собственные силы и сразу записываться к мастеру — сэкономите не только время, но и нервные клетки.