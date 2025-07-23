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Как убранные за уши волосы стали главной укладкой на Неделе высокой моды?

Пока в видео-тьюториалах нас учат, как приручить дикий объем в духе того самого old money (спойлер: запасаемся спреями, бигудями, брашингами и текстурайзерами!) и ни в коем случае не убирать волосы за уши (крабик — наше всё!), на Неделе высокой моды в Париже другие правила. На показах — от Zuhair Murad до Ardazaei — проголосовали за несложный вариант укладки, при котором распущенные волосы не будут падать в тарелку и липнуть к блеску на губах при малейшем дуновении ветра. 

Zuhair Murad Haute Couture FW'25

Zuhair Murad Haute Couture FW'25

Ardazaei Haute Couture FW'25

Ardazaei Haute Couture FW'25

Rahul Mishra Haute Couture FW'25

Rahul Mishra Haute Couture FW'25

Ronald Van Der Kemp Haute Couture FW'25

Ronald Van Der Kemp Haute Couture FW'25

Viktor & Rolf Haute Couture FW'25

Viktor & Rolf Haute Couture FW'25

Разбираемся в вариантах укладки по длительности ее изготовления. В течение пяти минут будет готова версия с показа Ardazaei: делим волосы по асимметричному пробору, оставляем по небольшой пряди с каждой стороны, а остальное убираем за уши и закрепляем невидимками. На этом можно закончить, но чтобы укладка продержалась дольше, наносим на волосы пенку, еще раз проходимся расческой и фиксируем лаком.

Виктория Шеперкина, стилист-визажист студии Suite

Для легких и текстурных причесок я чаще всего выбираю солевой спрей или спрей-воск (мои любимчики — от Davines!). Прочесываю крупным гребнем волосы назад и наношу немного средства, выделяя отдельные пряди у лица, добавляя небрежности и натуральности , как будто локоны сами выбились из прически. 

Пятнадцать минут уйдет на копию укладки с шоу Ronald Van Der Kemp. Ее главный прием — контраст гладкой верхней части и пышной копны остальных волос. Ради такого эффекта придется начать подготовку заранее: заплетите на ночь несколько тугих косичек, пропустив несколько передних прядей, которые вы планируете оставить гладкими и убрать назад. На следующий день распустите плетения, тщательно расчешите (так будет еще пышнее!) и сбрызните текстурирующим спреем. Переднюю часть с натяжением уведите назад и скрепите либо невидимками, либо резинкой (если длина волос позволяет) в маленький хвостик у основания шеи. Пройдитесь по гладкой части расческой с натуральной щетиной (она на ура убирает все «петухи» и создает тот самый эффект зализанности) и завершите укладку гелем сильной фиксации.

Примерно столько же по времени займет укладка Rahul Mishra. Для большей пластичности волос, дополнительной фиксации и эффекта мокрых прядей на чистые волосы нанесите пенку или мусс. Разделите волосы по ровному пробору, отступите несколько сантиметров от линии роста волос, начните сплетать волосы жгутами, уводя косичку за ухо, и закрепите кончик невидимкой. В самом конце сделайте пару пшиков лаком.

И самый трудоемкий вариант — с голивудской волной, как на показе Zuhair Murad. В этом случае советуем не испытывать собственные силы и сразу записываться к мастеру — сэкономите не только время, но и нервные клетки.

Виктория Шеперкина, стилист-визажист студии Suite

На случай глянцевых и гладких причесок у меня всегда есть гель от Davines — можно нанести как на сухие, так и на влажные волосы, прочесывая щеткой из натуральной щетины или расческой с мелкими зубчиками. При желании для подобных укладок на сухих волосах люблю использовать крем (тянучка!) от Loreal — перед нанесением разогрейте немного средства в ладонях и равномерно распределите по волосам, одновременно укладывая их  в желаемую форму. Сверху прочешите щеткой или расческой с мелкими зубчиками. В самом конце обязательно зафиксируйте лаком

Гель-крем для подвижной фиксации Oribe, ДЛТ, 7 280 руб.

Гель-крем для подвижной фиксации Oribe, ДЛТ, 7 280 руб.

Воск для укладки Balmain, «Рив Гош», 7 210 руб.

Воск для укладки Balmain, «Рив Гош», 7 210 руб.

Спрей для укладки с шиммером Kevin Murphy, ДЛТ, 6 570 руб.

Спрей для укладки с шиммером Kevin Murphy, ДЛТ, 6 570 руб.

Расческа Evo, «Золотое Яблоко», 5 767 руб.

Расческа Evo, «Золотое Яблоко», 5 767 руб.

Сухой текстурирующий спрей Davines, 4 600 руб.

Сухой текстурирующий спрей Davines, 4 600 руб.

Мусс для укладки средней фиксации Sachajuan, Foam, 4 100 руб.

Мусс для укладки средней фиксации Sachajuan, Foam, 4 100 руб.

Лак-спрей Evo, Foam, 3 690 руб.

Лак-спрей Evo, Foam, 3 690 руб.

Воск-стик для укладки R+Co, «Золотое Яблоко», 3 531 руб.

Воск-стик для укладки R+Co, «Золотое Яблоко», 3 531 руб.

Крем для укладки David Mallett, «Иль де Ботэ», 2 199 руб.

Крем для укладки David Mallett, «Иль де Ботэ», 2 199 руб.

Лосьон-спрей для укладки DS Perfume Free, «Золотое Яблоко», 1 962 руб.

Лосьон-спрей для укладки DS Perfume Free, «Золотое Яблоко», 1 962 руб.

Гребень Janeke, «Рив Гош», 714 руб.

Гребень Janeke, «Рив Гош», 714 руб.

Невидимки Evita Peroni, «Золотое Яблоко», 697 руб.

Невидимки Evita Peroni, «Золотое Яблоко», 697 руб.

Силиконовые резинки для волос Rinova, «Золотое Яблоко», 49 руб.

Силиконовые резинки для волос Rinova, «Золотое Яблоко», 49 руб.

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