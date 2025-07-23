Как убранные за уши волосы стали главной укладкой на Неделе высокой моды?

Пока в видео-тьюториалах нас учат, как приручить дикий объем в духе того самого old money (спойлер: запасаемся спреями, бигудями, брашингами и текстурайзерами!) и ни в коем случае не убирать волосы за уши (крабик — наше всё!), на Неделе высокой моды в Париже другие правила. На показах — от Zuhair Murad до Ardazaei — проголосовали за несложный вариант укладки, при котором распущенные волосы не будут падать в тарелку и липнуть к блеску на губах при малейшем дуновении ветра.
Разбираемся в вариантах укладки по длительности ее изготовления. В течение пяти минут будет готова версия с показа Ardazaei: делим волосы по асимметричному пробору, оставляем по небольшой пряди с каждой стороны, а остальное убираем за уши и закрепляем невидимками. На этом можно закончить, но чтобы укладка продержалась дольше, наносим на волосы пенку, еще раз проходимся расческой и фиксируем лаком.
Виктория Шеперкина, стилист-визажист студии Suite
Для легких и текстурных причесок я чаще всего выбираю солевой спрей или спрей-воск (мои любимчики — от Davines!). Прочесываю крупным гребнем волосы назад и наношу немного средства, выделяя отдельные пряди у лица, добавляя небрежности и натуральности , как будто локоны сами выбились из прически.
Пятнадцать минут уйдет на копию укладки с шоу Ronald Van Der Kemp. Ее главный прием — контраст гладкой верхней части и пышной копны остальных волос. Ради такого эффекта придется начать подготовку заранее: заплетите на ночь несколько тугих косичек, пропустив несколько передних прядей, которые вы планируете оставить гладкими и убрать назад. На следующий день распустите плетения, тщательно расчешите (так будет еще пышнее!) и сбрызните текстурирующим спреем. Переднюю часть с натяжением уведите назад и скрепите либо невидимками, либо резинкой (если длина волос позволяет) в маленький хвостик у основания шеи. Пройдитесь по гладкой части расческой с натуральной щетиной (она на ура убирает все «петухи» и создает тот самый эффект зализанности) и завершите укладку гелем сильной фиксации.
Примерно столько же по времени займет укладка Rahul Mishra. Для большей пластичности волос, дополнительной фиксации и эффекта мокрых прядей на чистые волосы нанесите пенку или мусс. Разделите волосы по ровному пробору, отступите несколько сантиметров от линии роста волос, начните сплетать волосы жгутами, уводя косичку за ухо, и закрепите кончик невидимкой. В самом конце сделайте пару пшиков лаком.
И самый трудоемкий вариант — с голивудской волной, как на показе Zuhair Murad. В этом случае советуем не испытывать собственные силы и сразу записываться к мастеру — сэкономите не только время, но и нервные клетки.
Виктория Шеперкина, стилист-визажист студии Suite
На случай глянцевых и гладких причесок у меня всегда есть гель от Davines — можно нанести как на сухие, так и на влажные волосы, прочесывая щеткой из натуральной щетины или расческой с мелкими зубчиками. При желании для подобных укладок на сухих волосах люблю использовать крем (тянучка!) от Loreal — перед нанесением разогрейте немного средства в ладонях и равномерно распределите по волосам, одновременно укладывая их в желаемую форму. Сверху прочешите щеткой или расческой с мелкими зубчиками. В самом конце обязательно зафиксируйте лаком.
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