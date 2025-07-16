Крем-желе, средиземноморский парфюм и юдзу-санскрин: главные бьюти-мастхэвы июля

Пока петербургская жара выходит из-под контроля, спасаемся с помощью невесомой солнцезащитной сыворотки Erborian и фруктово-морского аромата Vilhelm Parfumerie (легко носится даже в +30!). А если солнечные лучи на Ласковом пляже оказались совсем не ласковыми, с восстановлением кожи после ожога справится эмульсия Linda Kristel (спасибо пантенолу в составе!).
Vilhelm Parfumerie
Пятизвездочная летняя нега пахнет не только удом и бризом от Бурдж-аль-Араб — у Vilhelm Parfumerie есть альтернативная (и не менее горячая!) версия
Карфаген должен быть разрушен, но его бесплотный дух будет жить вечно. В том числе во флаконе парфюмерной воды Sun Cities. Пусть аромат древнего города запечатан не с хроматографической точностью (средиземноморские торговцы второго века до нашей эры вряд ли смогли бы добыть ананас из Южной Америки или шри-ланкийский кардамон!), зато отлично транслирует вайбы орошенного морскими брызгами цветущего метрополиса. Теперь мы точно знаем, что упавшие на раскаленную мостовую золотые монеты пахнут османтусом, шафраном, фруктами и мускусом.
L'Occitane Au Bresil
Продлеваем сезон граната (даже чистить не придется!) со скрабом и кремом-желе L'Occitane Au Bresil
Для шеф-технологов бренда из Сан-Паулу ближневосточный фрукт — стопроцентная экзотика. Но им удалось внедрить этот компонент в свои рецепты, замиксовав с хорошо знакомыми всем бразильцам крахмалом тапиоки и маслом ши. Так был приготовлен питательный (и дико ароматный) крем-желе для тела — при нанесении обе текстуры нужно смешивать, но не взбалтывать. А на аперитив к нему рекомендуют брать скраб с измельченными гранатовыми cемечками и цельными клубничными.
Margy's
Переводим Афанасьева из фольклористов в футуристы: молодильные яблоки действительно существуют и уже взяты на работу в штат Margy's
В нашем случае сказка — не ложь, и намеки в ней были верные. Косметика на основе стволовых клеток морозостойкого альпийского сорта яблок прямой дорогой ведет к анти-эйджу. А функции живой воды в сыворотке Margy’s выполняет сложный коктейль из морского коллагена, гиалуроновой кислоты, витамина С, экстрактов семян моринги и коры амириса c их коллективной способностью стимулировать регенерацию клеток, разглаживать и осветлять кожу.
Skeyndor
Масло на ночь? Красоте на пользу! Гедонистическую идею аппрувит почтенная испанская марка Skeyndor
В средстве Eternal Sleeping Oil масел сразу пять — кунжутное, авокадо, макадамии, жожоба и зародышей пшеницы. Такая кетозаправка была выбрана технологами Skeyndor для «салата» из экстрактов морской капусты, морского фенхеля и гималайской чудо-травы сверции. Все вместе ингредиенты работают на регенерацию и детокс, подстегивая стволовые клетки кожи к более активной работе. А крепкому сну поспособствует не только это успокоительное знание, но и микс эфирных масел жасмина, иланг-иланга и горького апельсина в формуле.
Academie Scientifique de Beaute
Если веснушки не входят в летние планы, стоит воспользоваться средством Academie White Derm Acte 3 в 1 Оно не просто защищает от солнца и агрессивной окружающей среды, но и выравнивает цвет лица. Осветляющие компоненты (экстракты белой мальвы, отрубей и лакрицы) соединены в его составе с матирующим комплексом Soft-Touch.
KLAPP
Ретинол не будет замечать редфлаги на солнце, если их свидание организовать по науке — как в бустере KLAPP Skin Care Science. К своему 45-летию немецкий бренд накопил приличную экспертизу в поиске безопасных ретиноидов — в составе этого средства их два плюс растительный аналог ретинола бакучиол (но все же наносить бустер лучше после заката!).
Erborian
У нас отмена! Erborian переписывает учебники косметической грамотности, выпустив сыворотку, которая должна стать финальным этапом ухода. А все потому, что в определении «сыворотка-санскрин» ударение ставится на второе слово. Солидный SPF 50+ c защитой от лучей обоих типов здесь соединили с ниацинамидом, ферментированным экстрактом юдзу и витаминами С и Е.
Armaf
Дубайский шоколад в мире ароматов — это сладости во флаконе Armaf Odyssey Candee (обнаружены в «Иль де Ботэ»). Компания из Эмиратов заказывает великим французским парфюмерам композиции, которые провоцируют аддикцию и скачок глюкозы одновременно: тут клубнику и малину окунули в карамель, залили сиропом из персика и маракуйи и добавили фирменный арабский амбровый шлейф.
Linda Kristel
Никакой сметаны на сгоревший нос! Поврежденную кожу восстанавливаем с помощью эмульсии Linda Kristel — масло виноградных косточек и пантенол справятся с задачей гораздо эффективнее. И проведут все другие спасательные операции: например, успокоят лицо после пилинга, лазера, атаки репинских комаров или поездки в кабриолете по пыльным улицам.
Sofia Bertrand
В основу новой линейки бустеров Booster Solution от испанского премиум-бренда Sofia Bertrand лег принцип миксологии — каждый из десяти продуктов можно не только использовать в качестве самостоятельного продукта, но и сочетать друг с другом, а еще — добавлять в кремы и маски бренда для усиления их свойств. Подбираем флакон под конкретную задачу: от воспалений и покраснений спасет 701 Purity Booster Solution, для омоложения запасаемся 706 Global AntiAge Booster Solution, с выравниванием тона и рельефа поможет 704 Clarifying Booster Solution, а за сохранение загара отвечает 707 Nutri Glow Booster Solution. А лучше — запасаемся сразу несколькими и комбинируем для максимального эффекта.
Second Shower
Молодой южно-корейский бренд Second Shower набрал фанбазу за счет вау-изобретения — душистых таблеток для душа (хейтеры лежания в ванне, привет!). Объясняем: положите таблетку на пол ванны или душевой, включите воду — и всё. При попадании капель таблетки начнут растворятся и выделять эфирные масла, наполняя комнату ароматом лаванды, эвкалипта, вишни, юдзу, маракуйи или перечной мяты (choose your fighter!).
Comfort Zone x FRESA
Бьюти-гастро-коллаборация сезона: старожилы наших летних (и не только!) косметичек Comfort Zone объединились с флагманским рестораном Антонио Фреза. Культовая линейка санскринов и афтерсанов Sun Soul поделилась названием с авторским спешелом Fresa. С 18 по 27 июля спешим пробовать ромовую бабу и коктейли с кордиалом манго-кокос и пюре маракуйи и получать подарки — косметичку с солнцезащитными кремами (с SPF для лица и с SPF 50 для тела) и восстанавливающий крем после загара (мастхэв во время отпуска и уикенда у бассейна «Флагштока»!).
Комментарии (0)