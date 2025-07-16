Крем-желе, средиземноморский парфюм и юдзу-санскрин: главные бьюти-мастхэвы июля

В основу новой линейки бустеров Booster Solution от испанского премиум-бренда Sofia Bertrand лег принцип миксологии — каждый из десяти продуктов можно не только использовать в качестве самостоятельного продукта, но и сочетать друг с другом, а еще — добавлять в кремы и маски бренда для усиления их свойств. Подбираем флакон под конкретную задачу: от воспалений и покраснений спасет 701 Purity Booster Solution, для омоложения запасаемся 706 Global AntiAge Booster Solution, с выравниванием тона и рельефа поможет 704 Clarifying Booster Solution, а за сохранение загара отвечает 707 Nutri Glow Booster Solution. А лучше — запасаемся сразу несколькими и комбинируем для максимального эффекта.