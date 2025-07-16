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Красота

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Крем-желе, средиземноморский парфюм и юдзу-санскрин: главные бьюти-мастхэвы июля

Пока петербургская жара выходит из-под контроля, спасаемся с помощью невесомой солнцезащитной сыворотки Erborian и фруктово-морского аромата Vilhelm Parfumerie (легко носится даже в +30!). А если солнечные лучи на Ласковом пляже оказались совсем не ласковыми, с восстановлением кожи после ожога справится эмульсия Linda Kristel (спасибо пантенолу в составе!). 

Vilhelm Parfumerie

Пятизвездочная летняя нега пахнет не только удом и бризом от Бурдж-аль-Араб — у Vilhelm Parfumerie есть альтернативная (и не менее горячая!) версия

Парфюмерная вода Vilhelm Parfumerie Sun Cities, «Рив Гош», 28 050 руб.

Парфюмерная вода Vilhelm Parfumerie Sun Cities, «Рив Гош», 28 050 руб.

Карфаген должен быть разрушен, но его бесплотный дух будет жить вечно. В том числе во флаконе парфюмерной воды Sun Cities. Пусть аромат древнего города запечатан не с хроматографической точностью (средиземноморские торговцы второго века до нашей эры вряд ли смогли бы добыть ананас из Южной Америки или шри-ланкийский кардамон!), зато отлично транслирует вайбы орошенного морскими брызгами цветущего метрополиса. Теперь мы точно знаем, что упавшие на раскаленную мостовую золотые монеты пахнут османтусом, шафраном, фруктами и мускусом.

L'Occitane Au Bresil

Продлеваем сезон граната (даже чистить не придется!) со скрабом и кремом-желе L'Occitane Au Bresil

Гель-скраб L'Occitane Au Bresil, 1 225 руб.

Гель-скраб L'Occitane Au Bresil, 1 225 руб.

Крем-желе L'Occitane Au Bresil, 2 093 руб.

Крем-желе L'Occitane Au Bresil, 2 093 руб.

Для шеф-технологов бренда из Сан-Паулу ближневосточный фрукт — стопроцентная экзотика. Но им удалось внедрить этот компонент в свои рецепты, замиксовав с хорошо знакомыми всем бразильцам крахмалом тапиоки и маслом ши. Так был приготовлен питательный (и дико ароматный) крем-желе для тела — при нанесении обе текстуры нужно смешивать, но не взбалтывать. А на аперитив к нему рекомендуют брать скраб с измельченными гранатовыми cемечками и цельными клубничными.

Margy's

Переводим Афанасьева из фольклористов в футуристы: молодильные яблоки действительно существуют и уже взяты на работу в штат Margy's

Сыворотка Margy's, 51 800 руб.

Сыворотка Margy's, 51 800 руб.

В нашем случае сказка — не ложь, и намеки в ней были верные. Косметика на основе стволовых клеток морозостойкого альпийского сорта яблок прямой дорогой ведет к анти-эйджу. А функции живой воды в сыворотке Margy’s выполняет сложный коктейль из морского коллагена, гиалуроновой кислоты, витамина С, экстрактов семян моринги и коры амириса c их коллективной способностью стимулировать регенерацию клеток, разглаживать и осветлять кожу.

Skeyndor

Масло на ночь? Красоте на пользу! Гедонистическую идею аппрувит почтенная испанская марка Skeyndor

Ночное масло для лица Skeyndor, «МильФей», 19 800 руб.

Ночное масло для лица Skeyndor, «МильФей», 19 800 руб.

В средстве Eternal Sleeping Oil масел сразу пять — кунжутное, авокадо, макадамии, жожоба и зародышей пшеницы. Такая кетозаправка была выбрана технологами Skeyndor для «салата» из экстрактов морской капусты, морского фенхеля и гималайской чудо-травы сверции. Все вместе ингредиенты работают на регенерацию и детокс, подстегивая стволовые клетки кожи к более активной работе. А крепкому сну поспособствует не только это успокоительное знание, но и микс эфирных масел жасмина, иланг-иланга и горького апельсина в формуле.

Academie Scientifique de Beaute

Осветляющий защитный крем Academie White Derm Acte, Academie Scientifique de Beaute, 9 460 руб.

Осветляющий защитный крем Academie White Derm Acte, Academie Scientifique de Beaute, 9 460 руб.

Если веснушки не входят в летние планы, стоит воспользоваться средством Academie White Derm Acte 3 в 1 Оно не просто защищает от солнца и агрессивной окружающей среды, но и выравнивает цвет лица. Осветляющие компоненты (экстракты белой мальвы, отрубей и лакрицы) соединены в его составе с матирующим комплексом Soft-Touch.

KLAPP

Бустер KLAPP, 12 320 руб.

Бустер KLAPP, 12 320 руб.

Ретинол не будет замечать редфлаги на солнце, если их свидание организовать по науке — как в бустере KLAPP Skin Care Science. К своему 45-летию немецкий бренд накопил приличную экспертизу в поиске безопасных ретиноидов — в составе этого средства их два плюс растительный аналог ретинола бакучиол (но все же наносить бустер лучше после заката!).

Erborian

Солнцезащитная сыворотка Erborian, 3 835 руб.

Солнцезащитная сыворотка Erborian, 3 835 руб. 

У нас отмена! Erborian переписывает учебники косметической грамотности, выпустив сыворотку, которая должна стать финальным этапом ухода. А все потому, что в определении «сыворотка-санскрин» ударение ставится на второе слово. Солидный SPF 50+ c защитой от лучей обоих типов здесь соединили с ниацинамидом, ферментированным экстрактом юдзу и витаминами С и Е.

Armaf

Парфюмерная вода Armaf Odyssey Candee, «Иль де Ботэ», 7 980 руб.

Парфюмерная вода Armaf Odyssey Candee, «Иль де Ботэ», 7 980 руб.

Дубайский шоколад в мире ароматов — это сладости во флаконе Armaf Odyssey Candee (обнаружены в «Иль де Ботэ»). Компания из Эмиратов заказывает великим французским парфюмерам композиции, которые провоцируют аддикцию и скачок глюкозы одновременно: тут клубнику и малину окунули в карамель, залили сиропом из персика и маракуйи и добавили фирменный арабский амбровый шлейф.

Linda Kristel

Эмульсия Linda Kristel, «МильФей», 7 260 руб.

Эмульсия Linda Kristel, «МильФей», 7 260 руб.

Никакой сметаны на сгоревший нос! Поврежденную кожу восстанавливаем с помощью эмульсии Linda Kristel — масло виноградных косточек и пантенол справятся с задачей гораздо эффективнее. И проведут все другие спасательные операции: например, успокоят лицо после пилинга, лазера, атаки репинских комаров или поездки в кабриолете по пыльным улицам.

Sofia Bertrand

Линейка бустеров Booster Solution от Sofia Bertrand

Линейка бустеров Booster Solution от Sofia Bertrand

В основу новой линейки бустеров Booster Solution от испанского премиум-бренда Sofia Bertrand лег принцип миксологии — каждый из десяти продуктов можно не только использовать в качестве самостоятельного продукта, но и сочетать друг с другом, а еще —  добавлять в кремы и маски бренда для усиления их свойств. Подбираем флакон под конкретную задачу: от воспалений и покраснений спасет 701 Purity Booster Solution, для омоложения запасаемся 706 Global AntiAge Booster Solution, с выравниванием тона и рельефа поможет 704 Clarifying Booster Solution, а за сохранение загара отвечает 707 Nutri Glow Booster Solution. А лучше — запасаемся сразу несколькими и комбинируем для максимального эффекта. 

Second Shower

Таблетки для душа Second Shower, «Золотое Яблоко», 3 050 руб.

Таблетки для душа Second Shower, «Золотое Яблоко», 3 050 руб.

Молодой южно-корейский бренд Second Shower набрал фанбазу за счет вау-изобретения — душистых таблеток для душа (хейтеры лежания в ванне, привет!). Объясняем: положите таблетку на пол ванны или душевой, включите воду — и всё. При попадании капель таблетки начнут растворятся и выделять эфирные масла, наполняя комнату ароматом лаванды, эвкалипта, вишни, юдзу, маракуйи или перечной мяты (choose your fighter!).

Comfort Zone x FRESA

Линейка Sun Soul от Comfort Zone

Линейка Sun Soul от Comfort Zone

Бьюти-гастро-коллаборация сезона: старожилы наших летних (и не только!) косметичек Comfort Zone объединились с флагманским рестораном Антонио Фреза. Культовая линейка санскринов и афтерсанов Sun Soul поделилась названием с авторским спешелом Fresa. С 18 по 27 июля спешим пробовать ромовую бабу и коктейли с кордиалом манго-кокос и пюре маракуйи и получать подарки — косметичку с солнцезащитными кремами (с SPF для лица и с SPF 50 для тела) и восстанавливающий крем после загара (мастхэв во время отпуска и уикенда у бассейна «Флагштока»!).

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Материал из номера:
Июль

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