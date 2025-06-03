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Нашли 8 отличных массажеров для лица, которые заменят походы к косметологу (или нет?)

Бьюти-ликбез по самомассажу лица, а точнее — вау-девайсам (да, это не только гуаша и роллер!): собрали восемь самых эффективных гаджетов, которые избавят от отеков, поставят старение на паузу, подтянут овал лица и заставят кожу светиться от счастья. 

PureLift Face

Аппарат для неинвазивной подтяжки лица по принципу миостимуляции PureLift Face Pro, «Золотое Яблоко», 130 160 руб.

Аппарат для неинвазивной подтяжки лица по принципу миостимуляции PureLift Face Pro, «Золотое Яблоко», 130 160 руб.

Круговая подтяжка лица — out, электромиостимуляция — in! Объясняем: PureLift Face Pro работает по принципу миостимуляции — воздействия импульсного тока на лицевую мускулатуру и нервные окончания. За счет активации мышечного тонуса достигается эффект лифтинга, скульптурирования и лимфодренажа. Плюс: благодаря улучшению кровообращения и запуску выработки коллагена кожа приобретает здоровое сияние и начинает самостоятельно бороться с возрастными изменениями. 

Neo4

Массажер для лица Neo4 Faceball, «МильФей», 21 840 руб.

Массажер для лица Neo4 Faceball, «МильФей», 21 840 руб.

В придачу к электромиостимуляции (подробнее о методе рассказали выше) Neo4 Faceball с помощью вибрирующих манипул имитирует ручной массаж и подготавливает лицо к воздействию импульсных токов. Такой массаж снимает мышечное напряжение, борется с морщинами, способствует оттоку лимфы и повышает упругость кожи. А последующая электромиостимуляция помогает закрепить лифтинг-эффект и сделать его максимально заметным. 

Елена Мальцева, косметолог-эстетист и мастер массажа лица бьюти-студии Timeless

Для домашнего массажа идеально подходят инструменты с роликами или роликовыми головками. Такие девайсы (кстати, бывают массажеры как с силиконовыми роликами, так и металлическими — последние создают легкий охлаждающий эффект!) обеспечивают мягкое, равномерное давление, стимулируют кровообращение, помогают снять отеки и расслабить мышцы лица.

Также советую присмотреться к массажерам с вибрацией или пульсацией, поскольку такое действие способствует расслаблению мышц и более глубокому проникновению косметических средств.

Wau

Микротоковый массажер Wau Mio2, 16 990 руб.

Микротоковый массажер Wau Mio2, 16 990 руб.

Микротоки — главный тренд года. Своим гаджетом обзавелись все — от локального бьюти-блогера Томы Фалиевой до селебрити А-листа Джулии Фокс и Гвинет Пэлтроу. Берем пример и внедряем в ежедневную рутину массажер от Wau. Из плюсов: микротоки запускают естественные процессы регенерации кожи, улучшают кровообращение и лимфоток и стимулируют тонус мышц. В результате кожа становится более упругой, а овал — четким, уменьшается отечность, укрепляются сосуды и нормализуется работа сальных желез (меньше акне и черных точек!). 

Елена Мальцева

Самый базовый домашний вариант — гуаша или роллеры из камня, например, кварца. Хотя они и обеспечат неплохой накопительный эффект, больше все-таки подойдут для использования в более юном возрасте, когда отсутствуют какие-либо видимые изменения. А еще — рекомендую хранить инструменты в холодильнике, таким образом можно уменьшить отечность и улучшить общий тонус кожи.

Однако самый эффективный девайс на данный момент — микротоковые массажеры. Они стимулируют клетки кожи, повышая ее упругость и активируя выработку коллагена. Еще один плюс: помимо накопительного эффекта, вы увидите мгновенный результат. Особенно советую присмотреться к такому гаджету людям, склонным к отечностям. 

Foreo

Массажер для области вокруг глаз Foreo Iris™ 2, Foam, 11 699 руб.

Массажер для области вокруг глаз Foreo Iris™ 2, Foam, 11 699 руб.

Зачастую массажеры, предназначенные для лица или тем более, тела оказываются слишком интенсивными для чувствительной области вокруг глаз. Foreo решили проблему — придумали специальный девайс, который бережно воздействует на нежную кожу, имитируя похлопывающие движения пальцами. Массажер Iris 2 активирует лимфодренаж (отеки и темные круги, прощайте!), укрепляет кожу и минимизирует видимость морщин и заломов. Советуем использовать гаджет после нанесения сыворотки или крема для эффективного проникания полезных веществ в глубокие слои кожи.

Елена Мальцева

Что касается техник, то могу выделить несколько основных и при этом эффективных вариантов:

  • поглаживание (легкое скольжение): используйте гаджет по направлению от центра лица к периферии (от носа к щекам, от подбородка к ушам). Это поможет улучшить циркуляцию крови и обеспечит лимфодренаж;
  • постукивание: используйте кончики гаджета для мягкого постукивания по лицу — так вы пробудите кожу и простимулируете кровообращение;
  • прокатывание по линиям маскировки морщин: например, при возрастных изменениях такая
  • техника прокатывания по линиям лба или вокруг глаз поможет разгладить мелкие морщинки;
  • техники лимфодренажа: мягкое движение по лимфатическим путям — от центра лица к ушам и (обязательно!) вниз по шее, чтобы не было обратного эффекта — поможет уменьшить отеки и вывести лишнюю жидкость, особенно если делать массаж с использованием сывороток и кремов с кофеином (также обладают противоотечным действием).

Для универсального результата начинайте с поглаживания для разогрева кожи, затем переходите к прокатыванию или постукиванию для усиления эффекта.

Purearth

Гуаша Кванша, Purearth, 9 485 руб.

Гуаша Кванша, Purearth, 9 485 руб.

Массажер гуаша — хорошо, а гуаша Кванша — лучше! Спецы по бьюти-аюрведе Purearth сочинили девайс из металлического целебного сплава «канса» (повышает клеточный иммунитет и вытягивает токсины!) — каждый экземпляр создан вручную, а его изгибы идеально повторяют контуры лица (разработка заслужила патент!). При регулярном использовании кожа становится более эластичной и подтянутой, скулы — более очерченными, а тон лица — здоровым. Важно: используйте гуаша только по маслу, чтобы избежать микротравм и дополнительно увлажнить и напитать кожу. Команда Purearth позаботилась и о соблюдении правильной техники массажа — в каждую упаковку положили подробную инструкцию. 

Laloo

Массажные криосферы Laloo, Foam, 6 500 руб.

Массажные криосферы Laloo, Foam, 6 500 руб.

Мастхэв для страдающих отечностью (держитесь, мы с вами!) — вау-гаджет, изготовленный из хирургической стали и наполненный незамерзающей жидкостью. Именно холод, как ничто другое, улучшает микроциркуляцию и стимулирует лимфодренажный эффект, избавляя от отеков (забираем на случай летних вечеринок в «Серже» до 5 утра!). Перед использованием положите массажеры в холодильник на полчаса, а затем — плавно проводите шариками по поверхности лица от центра к периферии. 

Quarz

Роллер Quarz, 3 400 руб.

Роллер Quarz, 3 400 руб.

Классика самомассажа (первыми облюбовали китаянки в XVII веке!) — роллер из натуральных камней. Наш фаворит — девайс из зеленый авантюрина (в придачу к избавлению от воспалений и покрасней притягивает финансовое благополучие!) от бьюти-геммологов Quarz (пропагандировали чудодействие кристаллов до того, как это стало мейнстримом!). Делайте массаж поверх масла или крема плавными движениями. Для тонизирующего эффекта перед использованием положите роллер в холодильник на пару минут, а для расслабления и снятия напряжения — слегка нагрейте под струей теплой воды. 

Елена Мальцева

Для эффективного и безопасного массажа рекомендуется использовать косметические средства, которые способствуют скольжению гаджетов и одновременно питают кожу. Вот основные виды косметики, подходящие для массажа:

  • гель или сыворотка для лица: обеспечивают хорошее скольжение гаджетов, уменьшают трение и риск травмирования кожи;
  • легкие, увлажняющие формулы без масел и комедогенных компонентов;
  • специальные массажные гели или сыворотки с увлажняющими и питательными компонентам;
  • во время массажа микротоками обязательно используйте специальные средства, обеспечивающие проходимость (например, гели-проводники).


Многие бренды выпускают гели или кремы специально для массажа лица с активными компонентами. Например, премиальный корейский бренд Eclado, который представлен в бьюти-студии Timeless, имеет в ассортименте большую вариацию эффективных профессиональных средств для массажа.

US Medica

Мезороллер US Medica Vitality, 1 500 руб.

Мезороллер US Medica Vitality, 1 500 руб.

Трипанофобы, просьба отойти от экранов: роллер, покрытый мельчайшими медицинскими иглами, создан для того, чтобы вытянуть из бьюти-банок максимум. При прокатывании иглы точечно повреждают (для самых смелых — прокалывают!) кожу, прокладывая полезным веществам путь через эпидермис. Но не путайте домашнюю процедуру с профессиональной: косметологический аппарат помогает доставить полезные компоненты в более глубокие слои дермы, а девайс работает только с поверхностным, но при этом отлично поддерживает салонный эффект (тонизирует кожу, разглаживает морщины и уменьшает пигментные пятна).

Перед массажем убедитесь, что на лице нет воспалений, затем — тщательно очистите кожу и используйте роллер со специальными концентратами или мезококтейлями. Не надавливайте на инструмент, а плавно передвигайте по три-пять раз в горизонтальном, вертикальном и диагональном направлениях. Завершите процедуру успокаивающим средством, а летом — не игнорируйте SPF. 

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