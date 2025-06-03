Что касается техник, то могу выделить несколько основных и при этом эффективных вариантов:

поглаживание (легкое скольжение): используйте гаджет по направлению от центра лица к периферии (от носа к щекам, от подбородка к ушам). Это поможет улучшить циркуляцию крови и обеспечит лимфодренаж;

постукивание: используйте кончики гаджета для мягкого постукивания по лицу — так вы пробудите кожу и простимулируете кровообращение;

прокатывание по линиям маскировки морщин: например, при возрастных изменениях такая

техника прокатывания по линиям лба или вокруг глаз поможет разгладить мелкие морщинки;

техники лимфодренажа: мягкое движение по лимфатическим путям — от центра лица к ушам и (обязательно!) вниз по шее, чтобы не было обратного эффекта — поможет уменьшить отеки и вывести лишнюю жидкость, особенно если делать массаж с использованием сывороток и кремов с кофеином (также обладают противоотечным действием).

Для универсального результата начинайте с поглаживания для разогрева кожи, затем переходите к прокатыванию или постукиванию для усиления эффекта.