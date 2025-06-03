Бьюти-ликбез по самомассажу лица, а точнее — вау-девайсам (да, это не только гуаша и роллер!): собрали восемь самых эффективных гаджетов, которые избавят от отеков, поставят старение на паузу, подтянут овал лица и заставят кожу светиться от счастья.
PureLift Face
Круговая подтяжка лица — out, электромиостимуляция — in! Объясняем: PureLift Face Pro работает по принципу миостимуляции — воздействия импульсного тока на лицевую мускулатуру и нервные окончания. За счет активации мышечного тонуса достигается эффект лифтинга, скульптурирования и лимфодренажа. Плюс: благодаря улучшению кровообращения и запуску выработки коллагена кожа приобретает здоровое сияние и начинает самостоятельно бороться с возрастными изменениями.
Neo4
В придачу к электромиостимуляции (подробнее о методе рассказали выше) Neo4 Faceball с помощью вибрирующих манипул имитирует ручной массаж и подготавливает лицо к воздействию импульсных токов. Такой массаж снимает мышечное напряжение, борется с морщинами, способствует оттоку лимфы и повышает упругость кожи. А последующая электромиостимуляция помогает закрепить лифтинг-эффект и сделать его максимально заметным.
Елена Мальцева, косметолог-эстетист и мастер массажа лица бьюти-студии Timeless
Для домашнего массажа идеально подходят инструменты с роликами или роликовыми головками. Такие девайсы (кстати, бывают массажеры как с силиконовыми роликами, так и металлическими — последние создают легкий охлаждающий эффект!) обеспечивают мягкое, равномерное давление, стимулируют кровообращение, помогают снять отеки и расслабить мышцы лица.
Также советую присмотреться к массажерам с вибрацией или пульсацией, поскольку такое действие способствует расслаблению мышц и более глубокому проникновению косметических средств.
Wau
Микротоки — главный тренд года. Своим гаджетом обзавелись все — от локального бьюти-блогера Томы Фалиевой до селебрити А-листа Джулии Фокс и Гвинет Пэлтроу. Берем пример и внедряем в ежедневную рутину массажер от Wau. Из плюсов: микротоки запускают естественные процессы регенерации кожи, улучшают кровообращение и лимфоток и стимулируют тонус мышц. В результате кожа становится более упругой, а овал — четким, уменьшается отечность, укрепляются сосуды и нормализуется работа сальных желез (меньше акне и черных точек!).
Елена Мальцева
Самый базовый домашний вариант — гуаша или роллеры из камня, например, кварца. Хотя они и обеспечат неплохой накопительный эффект, больше все-таки подойдут для использования в более юном возрасте, когда отсутствуют какие-либо видимые изменения. А еще — рекомендую хранить инструменты в холодильнике, таким образом можно уменьшить отечность и улучшить общий тонус кожи.
Однако самый эффективный девайс на данный момент — микротоковые массажеры. Они стимулируют клетки кожи, повышая ее упругость и активируя выработку коллагена. Еще один плюс: помимо накопительного эффекта, вы увидите мгновенный результат. Особенно советую присмотреться к такому гаджету людям, склонным к отечностям.
Foreo
Зачастую массажеры, предназначенные для лица или тем более, тела оказываются слишком интенсивными для чувствительной области вокруг глаз. Foreo решили проблему — придумали специальный девайс, который бережно воздействует на нежную кожу, имитируя похлопывающие движения пальцами. Массажер Iris 2 активирует лимфодренаж (отеки и темные круги, прощайте!), укрепляет кожу и минимизирует видимость морщин и заломов. Советуем использовать гаджет после нанесения сыворотки или крема для эффективного проникания полезных веществ в глубокие слои кожи.
Елена Мальцева
Что касается техник, то могу выделить несколько основных и при этом эффективных вариантов:
- поглаживание (легкое скольжение): используйте гаджет по направлению от центра лица к периферии (от носа к щекам, от подбородка к ушам). Это поможет улучшить циркуляцию крови и обеспечит лимфодренаж;
- постукивание: используйте кончики гаджета для мягкого постукивания по лицу — так вы пробудите кожу и простимулируете кровообращение;
- прокатывание по линиям маскировки морщин: например, при возрастных изменениях такая
- техника прокатывания по линиям лба или вокруг глаз поможет разгладить мелкие морщинки;
- техники лимфодренажа: мягкое движение по лимфатическим путям — от центра лица к ушам и (обязательно!) вниз по шее, чтобы не было обратного эффекта — поможет уменьшить отеки и вывести лишнюю жидкость, особенно если делать массаж с использованием сывороток и кремов с кофеином (также обладают противоотечным действием).
Для универсального результата начинайте с поглаживания для разогрева кожи, затем переходите к прокатыванию или постукиванию для усиления эффекта.
Purearth
Массажер гуаша — хорошо, а гуаша Кванша — лучше! Спецы по бьюти-аюрведе Purearth сочинили девайс из металлического целебного сплава «канса» (повышает клеточный иммунитет и вытягивает токсины!) — каждый экземпляр создан вручную, а его изгибы идеально повторяют контуры лица (разработка заслужила патент!). При регулярном использовании кожа становится более эластичной и подтянутой, скулы — более очерченными, а тон лица — здоровым. Важно: используйте гуаша только по маслу, чтобы избежать микротравм и дополнительно увлажнить и напитать кожу. Команда Purearth позаботилась и о соблюдении правильной техники массажа — в каждую упаковку положили подробную инструкцию.
Laloo
Мастхэв для страдающих отечностью (держитесь, мы с вами!) — вау-гаджет, изготовленный из хирургической стали и наполненный незамерзающей жидкостью. Именно холод, как ничто другое, улучшает микроциркуляцию и стимулирует лимфодренажный эффект, избавляя от отеков (забираем на случай летних вечеринок в «Серже» до 5 утра!). Перед использованием положите массажеры в холодильник на полчаса, а затем — плавно проводите шариками по поверхности лица от центра к периферии.
Quarz
Классика самомассажа (первыми облюбовали китаянки в XVII веке!) — роллер из натуральных камней. Наш фаворит — девайс из зеленый авантюрина (в придачу к избавлению от воспалений и покрасней притягивает финансовое благополучие!) от бьюти-геммологов Quarz (пропагандировали чудодействие кристаллов до того, как это стало мейнстримом!). Делайте массаж поверх масла или крема плавными движениями. Для тонизирующего эффекта перед использованием положите роллер в холодильник на пару минут, а для расслабления и снятия напряжения — слегка нагрейте под струей теплой воды.
Елена Мальцева
Для эффективного и безопасного массажа рекомендуется использовать косметические средства, которые способствуют скольжению гаджетов и одновременно питают кожу. Вот основные виды косметики, подходящие для массажа:
- гель или сыворотка для лица: обеспечивают хорошее скольжение гаджетов, уменьшают трение и риск травмирования кожи;
- легкие, увлажняющие формулы без масел и комедогенных компонентов;
- специальные массажные гели или сыворотки с увлажняющими и питательными компонентам;
- во время массажа микротоками обязательно используйте специальные средства, обеспечивающие проходимость (например, гели-проводники).
Многие бренды выпускают гели или кремы специально для массажа лица с активными компонентами. Например, премиальный корейский бренд Eclado, который представлен в бьюти-студии Timeless, имеет в ассортименте большую вариацию эффективных профессиональных средств для массажа.
US Medica
Трипанофобы, просьба отойти от экранов: роллер, покрытый мельчайшими медицинскими иглами, создан для того, чтобы вытянуть из бьюти-банок максимум. При прокатывании иглы точечно повреждают (для самых смелых — прокалывают!) кожу, прокладывая полезным веществам путь через эпидермис. Но не путайте домашнюю процедуру с профессиональной: косметологический аппарат помогает доставить полезные компоненты в более глубокие слои дермы, а девайс работает только с поверхностным, но при этом отлично поддерживает салонный эффект (тонизирует кожу, разглаживает морщины и уменьшает пигментные пятна).
Перед массажем убедитесь, что на лице нет воспалений, затем — тщательно очистите кожу и используйте роллер со специальными концентратами или мезококтейлями. Не надавливайте на инструмент, а плавно передвигайте по три-пять раз в горизонтальном, вертикальном и диагональном направлениях. Завершите процедуру успокаивающим средством, а летом — не игнорируйте SPF.
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