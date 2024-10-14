18+
  • Красота
  • Красота
Красота

Выбрали 10 многофункциональных консилеров, которые заменят 8-часовой сон

Если вам регулярно кажется, что еще одна серия лучше дополнительного часа сна — результат у вас под глазами. Избавляемся от оттенка октябрьского петербургского неба с помощью лучших корректирующих, увлажняющих и подсвечивающих консилеров. 

Sisley

Sisley, ДЛТ, 11 300 руб.

Sisley, ДЛТ, 11 300 руб.

Суперсила консилера Sisley — сочетание декоративного и уходового потенциала. За первое отвечает насыщенная пигментом кремовая текстура, которая легко растушевывается (для этого положили удобную кисть), маскируя круги под глазами. А благодаря кофеину, экстрактам красного винограда, хвоща, гинкго билоба и корня моркови в составе консилер ухаживает за кожей, делая ее более мягкой и напитанной. 

Skeyndor

Skeyndor, 6 270 руб.

Skeyndor, 6 270 руб.

Звание главного бьюти-универсала присуждаем СС-крему Skeyndor. Миниатюрная туба справляется сразу с пятью задачами (загибаем пальцы): скрывает признаки усталости, осветляет темные круги, улучшает тон кожи, а еще — увлажняет нежную кожу под глазами за счет гиалуроновой кислоты и обладает сосудосуживающим эффектом (важно, если вы боретесь с ярко-выраженными капиллярами и сосудами в области век). У баночки есть металлический аппликатор, который приятно охладит кожу и избавит от отеков (советуем хранить средство в холодильнике). 

Laura Mercier

Laura Mercier, Ozon, 5 138 руб.

Laura Mercier, Ozon, 5 138 руб.

Консилер-невидимка на ура справляется с темными кругами, пигментными пятнами и покраснениями в придачу к тому, что полностью сливается с кожей и становится незаметным даже при ближайшем рассмотрении — проверено перед камерой и в свете софитов самой визажисткой Лорой Мерсье и ее звездными клиентками: от Сары Джессики Паркер до Линды Евангелисты и Мадонны. Несмотря на невидимый финиш консилер обладает плотной текстурой, поэтому наносить советуем очень тонким слоем. 

Erborian

Erborian, 4 190 руб.

Erborian, 4 190 руб.

Ниацинамид добрался и до консилеров (а мы и не против!) — чудо-ингредиент в составе не просто скрывает, а убирает насовсем темные круги и выравнивает тон кожи. К нему в помощь добавили комплекс белого женьшеня, который увлажняет и разглаживает морщины. Благодаря легкой текстуре BB-консилер не создает эффекта пленки на лице, легко наслаивается от невесомого до плотного покрытия и держится 12 часов. 

Pat McGrath Labs

Pat McGrath Labs, Золотое Яблоко, 3 606 руб.

Pat McGrath Labs, Золотое Яблоко, 3 606 руб.

Создательница фарфоровой dollcore-кожи на показе Maison Margiela Пэт МакГрат точно знает толк в идеальном тоне без темных кругов и покраснений. Кремовый консилер со светорассеивающими пигментами и плотным матовым финишем работает не хуже фото-фильтров — маскирует несовершенства и осветляет зону под глазами. Для дополнительного увлажнения добавили комплекс Vita Serum, который стимулирует выработку гиалуроновой кислоты и керамидов. 

Сlarins

Сlarins, 3 500 руб.

Сlarins, 3 500 руб.

Легкий консилер с кофеином и экстрактом алоэ не только скрывает следы усталости, вечных недосыпов и осеннего дофаминового голодания, но и избавляет от морщин, отеков и делает кожу сияющей изнутри. 

MAC

MAC, ДЛТ, 3 190 руб.

MAC, ДЛТ, 3 190 руб.

Iconic банка, которая способна перекрыть все — от мега-синяков под глазами до живучих постакне. Несмотря на плотную текстуру консилер хорошо ложится (главное — быстро нанести и растушевать) и не выглядит перегруженно, чем заслужил одобрение визажистки Светланы Шайда (красит Екатерину Варнаву, Елизавету Боярскую и Юлию Пересильд). Водостойкая текстура выдержит отпускную жару и петербургские дожди (а вы на чьей стороне?). 

Сolorbar

Сolorbar, Рив Гош, 1 799 руб.

Сolorbar, Рив Гош, 1 799 руб.

Новинка ведущего индийского бьюти-бренда (дважды попал в Книгу Рекордов Гиннеса и делит одну из фабрик с Estée Lauder) — консилер 3в1 с веган-формулой. Средство работает как консилер в области под глазами, как корректор с несовершенствами на всей поверхности лица и как продукт для дополнительного увлажнения. Нежирная текстура с матово-сатиновым финишем не забивается в поры и складки, создавая эффект гладкой и подсвеченной кожи. Для плотного покрытия наносите средство кистью вбивающими движениями, а для более легкого — просто пальцем, но не вытягивая, а слегка похлопывая. 

Pupa

Pupa, Рив Гош, 1 439 руб.

Pupa, Рив Гош, 1 439 руб.

Если вам не нужно маскировать что-то серьезное (вроде нескольких бессоных ночей перед дедлайном или дико веселых выходных в Back seat), а хочется деликатного эффекта отдохнувшей и сияющей кожи — забирайте консилер Pupa. Аргумент раз: невесомая текстура легко растушевывается, не оставляет ощущения маски и не скатывается. Аргумент два: экстракт водоросли ундарии помогает избавиться от темных кругов и отечности. Аргумент три: подходит для любого типа кожи и не приводит к появлению комедонов. 

Shik

Shik, 1 087 руб.

Shik, 1 087 руб.

Кремообразный консилер Shik — личный фаворит визажистки Глаши Гурьяновой и отличный аналог культового Nars. Он не перегружает область вокруг глаз, а ложится невесомой вуалью, буквально сливаясь с кожей. Формула с аминокислотой лизином стимулирует выработку коллагена и избавляет от отеков. Для точечного нанесения используйте аппликатор, а для растушевки — подушечки пальцев или спонж. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: