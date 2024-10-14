Выбрали 10 многофункциональных консилеров, которые заменят 8-часовой сон

Новинка ведущего индийского бьюти-бренда (дважды попал в Книгу Рекордов Гиннеса и делит одну из фабрик с Estée Lauder) — консилер 3в1 с веган-формулой. Средство работает как консилер в области под глазами, как корректор с несовершенствами на всей поверхности лица и как продукт для дополнительного увлажнения. Нежирная текстура с матово-сатиновым финишем не забивается в поры и складки, создавая эффект гладкой и подсвеченной кожи. Для плотного покрытия наносите средство кистью вбивающими движениями, а для более легкого — просто пальцем, но не вытягивая, а слегка похлопывая.