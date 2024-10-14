Выбрали 10 многофункциональных консилеров, которые заменят 8-часовой сон

Если вам регулярно кажется, что еще одна серия лучше дополнительного часа сна — результат у вас под глазами. Избавляемся от оттенка октябрьского петербургского неба с помощью лучших корректирующих, увлажняющих и подсвечивающих консилеров.
Sisley
Суперсила консилера Sisley — сочетание декоративного и уходового потенциала. За первое отвечает насыщенная пигментом кремовая текстура, которая легко растушевывается (для этого положили удобную кисть), маскируя круги под глазами. А благодаря кофеину, экстрактам красного винограда, хвоща, гинкго билоба и корня моркови в составе консилер ухаживает за кожей, делая ее более мягкой и напитанной.
Skeyndor
Звание главного бьюти-универсала присуждаем СС-крему Skeyndor. Миниатюрная туба справляется сразу с пятью задачами (загибаем пальцы): скрывает признаки усталости, осветляет темные круги, улучшает тон кожи, а еще — увлажняет нежную кожу под глазами за счет гиалуроновой кислоты и обладает сосудосуживающим эффектом (важно, если вы боретесь с ярко-выраженными капиллярами и сосудами в области век). У баночки есть металлический аппликатор, который приятно охладит кожу и избавит от отеков (советуем хранить средство в холодильнике).
Laura Mercier
Консилер-невидимка на ура справляется с темными кругами, пигментными пятнами и покраснениями в придачу к тому, что полностью сливается с кожей и становится незаметным даже при ближайшем рассмотрении — проверено перед камерой и в свете софитов самой визажисткой Лорой Мерсье и ее звездными клиентками: от Сары Джессики Паркер до Линды Евангелисты и Мадонны. Несмотря на невидимый финиш консилер обладает плотной текстурой, поэтому наносить советуем очень тонким слоем.
Erborian
Ниацинамид добрался и до консилеров (а мы и не против!) — чудо-ингредиент в составе не просто скрывает, а убирает насовсем темные круги и выравнивает тон кожи. К нему в помощь добавили комплекс белого женьшеня, который увлажняет и разглаживает морщины. Благодаря легкой текстуре BB-консилер не создает эффекта пленки на лице, легко наслаивается от невесомого до плотного покрытия и держится 12 часов.
Pat McGrath Labs
Создательница фарфоровой dollcore-кожи на показе Maison Margiela Пэт МакГрат точно знает толк в идеальном тоне без темных кругов и покраснений. Кремовый консилер со светорассеивающими пигментами и плотным матовым финишем работает не хуже фото-фильтров — маскирует несовершенства и осветляет зону под глазами. Для дополнительного увлажнения добавили комплекс Vita Serum, который стимулирует выработку гиалуроновой кислоты и керамидов.
Сlarins
Легкий консилер с кофеином и экстрактом алоэ не только скрывает следы усталости, вечных недосыпов и осеннего дофаминового голодания, но и избавляет от морщин, отеков и делает кожу сияющей изнутри.
MAC
Iconic банка, которая способна перекрыть все — от мега-синяков под глазами до живучих постакне. Несмотря на плотную текстуру консилер хорошо ложится (главное — быстро нанести и растушевать) и не выглядит перегруженно, чем заслужил одобрение визажистки Светланы Шайда (красит Екатерину Варнаву, Елизавету Боярскую и Юлию Пересильд). Водостойкая текстура выдержит отпускную жару и петербургские дожди (а вы на чьей стороне?).
Сolorbar
Новинка ведущего индийского бьюти-бренда (дважды попал в Книгу Рекордов Гиннеса и делит одну из фабрик с Estée Lauder) — консилер 3в1 с веган-формулой. Средство работает как консилер в области под глазами, как корректор с несовершенствами на всей поверхности лица и как продукт для дополнительного увлажнения. Нежирная текстура с матово-сатиновым финишем не забивается в поры и складки, создавая эффект гладкой и подсвеченной кожи. Для плотного покрытия наносите средство кистью вбивающими движениями, а для более легкого — просто пальцем, но не вытягивая, а слегка похлопывая.
Pupa
Если вам не нужно маскировать что-то серьезное (вроде нескольких бессоных ночей перед дедлайном или дико веселых выходных в Back seat), а хочется деликатного эффекта отдохнувшей и сияющей кожи — забирайте консилер Pupa. Аргумент раз: невесомая текстура легко растушевывается, не оставляет ощущения маски и не скатывается. Аргумент два: экстракт водоросли ундарии помогает избавиться от темных кругов и отечности. Аргумент три: подходит для любого типа кожи и не приводит к появлению комедонов.
Shik
Кремообразный консилер Shik — личный фаворит визажистки Глаши Гурьяновой и отличный аналог культового Nars. Он не перегружает область вокруг глаз, а ложится невесомой вуалью, буквально сливаясь с кожей. Формула с аминокислотой лизином стимулирует выработку коллагена и избавляет от отеков. Для точечного нанесения используйте аппликатор, а для растушевки — подушечки пальцев или спонж.
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