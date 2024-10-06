Маски, парфюм и эмульсии: главные бьюти-мастхэвы октября

Новость-молния: молодильные яблоки из сказки Афанасьева найдены в косметике Margy’s! И не просто яблоки, а яблоки-богатыри швейцарского сорта уттвилер-шпатлаубер, которым вообще без разницы, насколько холодно в Альпах и когда в последний раз шел дождь. Их героические стволовые клетки подтвердили свои способности сразу в двух in vivo и in vitro исследованиях: они очевидно сглаживают «гусиные лапки» всего за месяц и почти полностью нивелируют атаки УФ-лучей на организм. Чтобы отбить солнечные удары (и силу времени!), спецы из Монте-Карло добавили в состав эмульсии Margy’s морской коллаген, гиалуронку, витамины Е и B3.