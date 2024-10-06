Маски, парфюм и эмульсии: главные бьюти-мастхэвы октября

Сноп ветивера Juliette Has a Gun в Molecule, молодильные яблоки Margy's и северная черная икра Natura Siberica — вот наш уходовый стартерпак на осень.
Margy’s
Новость-молния: молодильные яблоки из сказки Афанасьева найдены в косметике Margy’s! И не просто яблоки, а яблоки-богатыри швейцарского сорта уттвилер-шпатлаубер, которым вообще без разницы, насколько холодно в Альпах и когда в последний раз шел дождь. Их героические стволовые клетки подтвердили свои способности сразу в двух in vivo и in vitro исследованиях: они очевидно сглаживают «гусиные лапки» всего за месяц и почти полностью нивелируют атаки УФ-лучей на организм. Чтобы отбить солнечные удары (и силу времени!), спецы из Монте-Карло добавили в состав эмульсии Margy’s морской коллаген, гиалуронку, витамины Е и B3.
Juliette Has a Gun
Парфюм Juliette has a gun, Molecule
Oрудие нового Juliette has a gun — заряженный сноп ветивера. Дальнобойность аромата проверяем в сети Molecule. Если Дени Вильнёв решит выпустить «Дюну-3» в 4D, то ольфакторным треком должен стать запах ветивера. Дрожь земли, песчаные бури, горечь и опаленная кожа – это всё о нем. Аскетичный на вид индийский злак растет на голых склонах, удерживая себя (на Земле или на Арракисе!) трехметровыми вертикальными корнями. Именно они после паровой дистилляции дают дымно-почвенный, терпкий и теплый аромат, который бывалые парфюмеры добавляют к шлейфу любого унисекс-аромата. Но создатель бренда Романо Риччи пошел на переворот: взял сверхдозу ветивера сразу трех сортов — и сделал из сердцем своего парфюма Ex Vetiver.
Furla
Сумочные ремесленники Furla раскрыли субличность парфюмеров и сочинили композицию Pura в коллаборации с арома-профи Вероник Нюберг (в портфолио — работа с Jimmy Choo и Armani Privé). За присущий бренду итальянский вайб во флаконе отвечают бергамот, жасмин и мимоза, дополненные амброво-древесными нотами.
Pupa
Наш ответ гротескным накладным ресницам с показа Марка Джейкобса — суперстойкая тушь Vamp! Lash Extender от итальянцев Pupa. Смола африканской акации усиливает эффект микса восков и черных микропигментов, придавая волоскам густоту, объем и насыщенный угольный оттенок (для выразительных подмигиваний в баре «Чушь» внутри «Кабаре ШУМ»!).
Levrana
Для остромодной укладки пуф (как у Флоренс Пью и Беллы Хадид) усиливаем прикорневой объем волос при помощи шампуня от петербургских профи органической косметики Levrana: кипрей (выращен на ферме в заполярной Кандалакше!) защищает пряди от механических повреждений, а экстракт клевера укрепляет волосы и придает им эластичность.
L’Occitane au Bresil
Из амазонских джунглей к нам приехала чудо-пальма ликури, масло которой увлажняет и питает кожу, восстанавливая защитный барьер (даже после порывистых кронштадтских ветров!). Эти умения переданы крему L’Occitane au Bresil, готовому вежливо подвинуть сыворотки и флюиды в осенней SOS-косметичке.
Natura Siberica
Суперсила маски сибирских травников Natura Siberica — лютый органический микс экстрактов снежного трюфеля, голубого имбиря, белых водорослей и северной черной икры. Такая бьюти-комбинация увлажняет кожу лица и оказывает мощный антиэйдж-эффект, заслуживая место в корпусе магических обрядов, описанных антропологом Светланой Адоньевой.
Foreo
Откладываем в сторону свежий iPhone 16 в пользу новых бьюти-девайсов Foreo — эпилятор Peach 2 за счет интенсивных импульсов света в домашних условиях на ура удаляет волосы, заменяя процедуры лазерной эпиляции, а LED-маска благодаря технологичным световым рефлекторам оказывает антиэйдж-эффект на шею и зону декольте, повышая упругость и эластичность кожи.
Comfort Zone
Вместо «Субстанции» пользуемся проверенными антиэйдж-средствами из обновленной космецевтической линейки супербренда Comfort Zone — за коррекцию морщин, регенерацию тканей и придание кожи упругости отвечает сыворотка на базе ретинола и расторопши.
Love Republic
Новость сезона — ультрафеминный массмаркет Love Republic (в восторге от их корсетов и бодиконов!) в честь своего 15-летия запустил бьюти-линейку: в дебютном уходовом дропе представлены парфюмерные композиции с нотами матчи, кока-колы и вишневого ликера, а также ароматизированные лосьоны-суфле на основе масла ши (взбитая текстура средства быстро впитывается, питает и увлажняет кожу).
Pure Earth
Гималайские аюрведы-виртуозы Pure Earth изучили полезные свойства дамасской розы и сочинили мист из розовой воды, полученной паровым методом дистилляции. В итоге эссенция увлажняет и успокаивает кожу, восстанавливая идеальный кислотно-щелочной баланс, а еще подходит для нанесения на волосы (питает локоны и придает им блеск).
COSBX
Супермаркет нашего сердца «Азбука вкуса» пробует себя в роли бьюти-производителя — вместе с корейскими косметическими гуру запускает мужской уходовый бренд COSBX. Наш фаворит — очищающая пенка для лица с ароматом ментола и древесных нот: экстракт центеллы азиатской в составе очищает поры и увлажняет кожу, не оставляя чувства стянутости.
Pat McGrath Labs
Вслед за культовыми фаллическими помадами от Исамайи Френч бьюти-сокровищница Золотого Яблока пополнилась мастхэвами от легенды мейкап-индустрии Пэт Макграт (фарфоровый макияж на показе Джона Гальяно — ее рук дело!). Так что пополняем косметичку цветной тушью в алом Ferragamo-оттенке и прячем в сияющей сумке-бантике Self-Portrait доллкорную помаду (ее формула дополнена растительного коллагеном и маслом маракуйи — придает коже губ мягкостьь и увлажненность).
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