65% косметики, которая продается в России содержит опасные вещества

Самое частое нарушение — отсутствие информации о составе на русском языке. Более 90% косметики эта информация указана латиницей, а названия химических веществ — чаще всего аббревиатурами. Треть косметики продаются без какой‑либо информации об ингредиентах. Об этом говорится в исследовании Национального союза защиты прав потребителей, его опубликовали РИА «Новости».

«Производители не раскрывают состав косметической продукции на русском языке не только из‑за потенциального вреда некоторых компонентов, но и из‑за их доступности и дешевизны. Во многих случаях потребители, приобретая компоненты, находящиеся в свободной продаже, могут самостоятельно изготовить косметическую продукцию, и это обойдется в несколько раз дешевле», — говорят в союзе. Национальный союз защиты прав потребителей предлагает ввести в России обязательную маркировку косметической продукции.

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