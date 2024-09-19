Нашли 11 вау-масок для волос

Суперсила маски Santa Maria Novella — только натуральные ингредиенты и традиционные рецепты, которые хранятся с 1221 (!) года — именно тогда во Флоренции монахи основали одну из старейших аптек мира, которая позже превратилась в косметический бренд. Главный ингредиент питательной чудо-маски — натуральный мед, который создает особый барьер на поверхности волоса, защищая его от обезвоживания. Для вау-эффекта дайте маске как следует поработать — оставьте продукт на волосах не менее, чем на 15 минут.