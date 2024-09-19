Нашли 11 вау-масок для волос

Оправляемся от жары и готовимся к сезону отопления и перепада температур — вводим в бьюти-рутину чудодейственные маски для волос. Собрали 11 самых-самых, которые подружатся с любыми волосами — от кудрявых до окрашенных и экстремально сухих.
Miriamquevedo
Мириам Кеведо в бренде имени себя жонглирует самыми люксовыми ингредиентами: черной и белой икрой, ледниковой водой, золотом, платиной, бриллиантами и жемчугом. Под крышкой оздоравливающей маски Black Baccara (отдельная, «зеленая», линейка бренда) — воск с экстрактом редкой розы Блэк Баккара, который заполняет поврежденный волос, не давая ему истончиться и сломаться. Ему в поддержку добавили филлер Multi-Bond Filler — восстанавливает волосы от любых видов повреждений — от последствий окрашивания и осветления до обезвоживания в результате регулярного использования стайлинг-девайсов.
David Mallett
Завсегдатаи салона Давида Маллета во II округе Парижа — Натали Портман, Марион Котийяр и Лея Сейду. С их одобрения забираем в корзину маску с лаконичным названием No.1, в которой ничего лишнего (и даже отдушек) — всю работу делает уникальный комплекс протеинов, проникая глубоко в структуру волоса и укрепляя его изнутри. Увлажняющая маска подходит всем и даже обладателям экстремально чувствительной кожи головы или очень сухих волос.
Davines
Автор этого материала — обладатель (и фанат!) кудрявых волос, который вечно в поиске классных продуктов для любимых завитков. Маска Davines Love — это база curly girl method. Благодаря экстракту миндаля, протеинам, витаминам B и E в составе она напитывает волосы и формирует четкий и упругий локон, избавляет от надоедливого пуха и даже работает как термозащита (важно, если вы сушите волосы феном).
Sono
Если летнее солнце и соленая (или хлорированная) вода высушили и лишили блеска ваши волосы, попробуйте увлажняющую маску от прогрессивного итальянского бренда Sono. В главных ролях — органическое аргановое масло, содержащее витамины A и E, а еще кислоты омега-3 и омега-6. Вместе они на ура восстанаваливают и укрепляют волосы.
Fane
Мастхэв для любителей идеального холодного блонда — маска-блеск Blonde Rehab. Продукт одновременно ухаживает за поврежденными волосами (спасибо витамину Е и протеинам пшеницы в составе) и поддерживает деликатный перламутровый оттенок. Используйте маску не более одного раза в неделю и держите ее на волосах около пяти минут, чтобы избежать появления фиолетовых прядей.
Santa Maria Novella
Суперсила маски Santa Maria Novella — только натуральные ингредиенты и традиционные рецепты, которые хранятся с 1221 (!) года — именно тогда во Флоренции монахи основали одну из старейших аптек мира, которая позже превратилась в косметический бренд. Главный ингредиент питательной чудо-маски — натуральный мед, который создает особый барьер на поверхности волоса, защищая его от обезвоживания. Для вау-эффекта дайте маске как следует поработать — оставьте продукт на волосах не менее, чем на 15 минут.
Medavita
Эко-находка для тех, кто не может и не хочет отказываться от фена и других стайлинг-гаджетов — восстанавливающая маска от бьюти-травников (с 60-летней историей!) Medavita. За пять минут комплекс аминоксилот в тандеме с бета-каротином успевают сработать как внутри — реконструируют разрушенную структуру волоса, так и снаружи — создают защитную пленку и склеивает чешуйки.
L’Oréal Professionnel
Факт: в петербургской воде очень много железа. Оно накапливается в волосах и делает их ломкими, тусклыми и даже может устроить сюрприз с окрашиванием (заржавевший блонд!). Супергерой в маске Metal Detox — запатентованная молекула гликоамин — не дает металлу проникать внутрь волоса и избавляет от уже накопившихся частиц железа. А еще поддерживает первоначальный оттенок окрашивания до следующего похода в салон.
Vichy
В составе супервосстанавливающей экспресс-маски — комплекс про-кератин (интенсивно увлажняет и укрепляет волосы), витамин В5 (предотвращает сухость и повреждения), винная (да-да) AHA-кислота (заботиться об уровне pH кожи головы) и протеины сои и пшеницы (под их присмотром даже пористые и измученные сушкой и окрашиваниями волосы сохранят свой блеск и перестанут ломаться).
- 417
Сразу отвечаем на вопрос про название: 417 — на столько метров ниже Мирового океана находится Мертвое море. Минералы Мертвого моря и витамины А, В, Е и F в основе восстанавливающей маски устраняют повреждения, делают волосы более увлажненными и эластичными.
Insight Professional
Поскольку автор — хозяин не обычных кудряшек, а осветленных — стандартное увлажнение давно не работает, вместо него необходимо мощное питание. Поэтому держите личную рекомендацию (одобрено кудрявыми парикмахерами!) — маска от итальянских бьюти-органиков Insight Professional. Она справляется сразу с двумя задачами – ухаживает за завитками, делая их более оформленными и увлажненными, и восстанавливает измученные эир-тачами волосы (при этом не вымывает сам блонд в неприятный желтый оттенок).
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