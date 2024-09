Лунный свет: выбрали 11 классных ночных масок

Спа и антиэйдж соединились в линейке Radiant See израильской марки Minus 417 с грязями, солями и минералами Мертвого моря. Наш фаворит — ночной бальзам для мгновенного преображения кожи (заменит поход к косметологу!), состав которого дополнен оливковым маслом, экстрактом семян конского каштана, витаминами А, B, C, E и F. Все вместе дают видимый лифтинг-эффект, разглаживают и увлажняют.

LOOK AT ME