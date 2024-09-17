Лунный свет: выбрали 11 классных ночных масок

Французские бьюти-гуру Anne Semonin сочинили ночную маску на основе экстрактов линдеры и альбиции, которые не только восстанавливают кожу, но и улучшают выработку мелатонина (бесценно после сезона белых ночей!). Плюс бамбуковая пудра очищает, а гиалуроновая кислота увлажняет, предотвращая сухость и шелушение (никакой мермейдкорной чешуи на лице — даже во время воскресного глэмпинга на берегу Ладоги!).