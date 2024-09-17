18+
  • Красота
  • Красота
Красота

Лунный свет: выбрали 11 классных ночных масок

Ищем плюсы в сокращении светового дня и пополняем сентябрьскую косметичку ночными масками. Собрали в подборке 11 отличных средств, которым под силу увлажнить кожу, разгладить морщины и обеспечить достойный антиэйдж-эффект (как будто после 10 часов непрерывного сна!).

Anne Semonin

Ночная восстанавливающая и регенерирующая маска Anne Semonin, ДЛТ, 20 120 руб.
Архивы пресс-служб

Ночная восстанавливающая и регенерирующая маска Anne Semonin, ДЛТ, 20 120 руб.

Французские бьюти-гуру Anne Semonin сочинили ночную маску на основе экстрактов линдеры и альбиции, которые не только восстанавливают кожу, но и улучшают выработку мелатонина (бесценно после сезона белых ночей!). Плюс бамбуковая пудра очищает, а гиалуроновая кислота увлажняет, предотвращая сухость и шелушение (никакой мермейдкорной чешуи на лице — даже во время воскресного глэмпинга на берегу Ладоги!).

La Sultane de Saba

Ночной бальзам La Sultane de Saba, Кенгуру, 8 990 руб.
Архивы пресс-служб

Ночной бальзам La Sultane de Saba, Кенгуру, 8 990 руб.

Сфера интересов La Sultane de Saba — старинные бьюти-рецепты стран Азии и Ближнего Востока. С опорой на многовековые традиции (и розы — цветок сезона!) ночной бальзам питает кожу лица, восстанавливая гидролипидную мантию и запуская процессы регенерации. А еще средство пригодится для умывания — при контакте с водой маска превращается в очищающую эмульсию. 

л'Окситан

Ночной эликсир «Мгновенная перезагрузка кожи» л'Окситан, 7 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ночной эликсир «Мгновенная перезагрузка кожи» л'Окситан, 7 900 руб.

В главных ролях культового ночного эликсира л'Окситан (с тысячей золотистых пузырьков под крышкой флакона!) — эфирное масло корсиканского иммортеля (снимает отеки и покраснения), экстракт акмеллы огородной (разглаживает мимические морщины) и активные ингредиенты майорана, которые запускают восстанавливающие процессы в эпидермисе. Уже после первого применения кожа выглядит сияющей и отдохнувшей (surprise, surprise!), а четырёхнедельный курс оказывает заметный лифтинг-эффект (формула эликсира наиболее эффективна в сочетании с увлажняющим кремом).

Institut Esthederm

Маска Institut Esthederm Intensive Hyaluronic, NAOS, 6 770 руб.
Архивы пресс-служб

Маска Institut Esthederm Intensive Hyaluronic, NAOS, 6 770 руб.

Провансальские технологи Institut Esthederm не понаслышке знают, как помочь обезвоженной коже, — упаковали весь свой южный опыт во флакон ночной маски, где объединены три вида гиалуроновой кислоты (высокомолекулярная, среднемолекулярная и инкапсулированная): такая комбинация мастерски удерживает воду в эпидермисе, разглаживает мелкие морщины и стимулирует процессы регенерации. 

Sesderma

Sesderma Serenity Sleeping Mask, 6 120 руб.
Архивы пресс-служб

Sesderma Serenity Sleeping Mask, 6 120 руб.

Питание и восстановление — суперсила ночной маски Sesderma, разработанной на основе экстрактов алоэ вера, центеллы азиатской (помогает в борьбе с фотостарением) и куркумы (выравнивает тон кожи и снимает воспаления). Формула усилена за счет гиалуроновой кислоты, способной проникнуть в самые глубокие слои кожи при помощи специальных капсул-липосом (повторяют состав нашего эпидермиса!).

Minus 417

Minus 417 Beauty Miracle Sleeping Cream, 5 415 руб.
Архивы пресс-служб

Minus 417 Beauty Miracle Sleeping Cream, 5 415 руб.

Спа и антиэйдж соединились в линейке Radiant See израильской марки Minus 417 с грязями, солями и минералами Мертвого моря. Наш фаворит — ночной бальзам для мгновенного преображения кожи (заменит поход к косметологу!), состав которого дополнен оливковым маслом, экстрактом семян конского каштана, витаминами А, B, C, E и F. Все вместе дают видимый лифтинг-эффект, разглаживают и увлажняют.

Comfort Zone

Маска для глубокого увлажнения и сияния Comfort Zone, Кенгуру, 5 090 руб.
Архивы пресс-служб

Маска для глубокого увлажнения и сияния Comfort Zone, Кенгуру, 5 090 руб.

Гелевая текстура маски Comfort Zone быстро впитывается, а экстракт кактуса опунции в дуэте с бетаином гарантируют мгновенное увлажнение кожи даже после выходного алкодозинга в баре «Чушь» внутри «Кабаре ШУМ». Главное, ввести в привычку следующий бьюти-ритуал: наносим средство толстым слоем на сухую и чистую кожу на 10-15 минут, после чего смываем водой. 

Vichy

Vichy Aqualia Thermal, Золотое Яблоко, 3 985 руб.
Архивы пресс-служб

Vichy Aqualia Thermal, Золотое Яблоко, 3 985 руб.

Термальная вода и гинкго билоба (реликт с китайской горы Тяньмушань, выращиваемый буддийскими монахами!) — ключевые ингредиенты мермейдкорной маски Vichy, на ура восстанавливающей кислотно-щелочной баланс кожи и гидролипидную мантию. Вдобавок кофеин уменьшает отечность, сквалан смягчает — в итоге кожа выглядит сияющей, увлажненной и подтянутой. Бонус: средство подходит для использования в роли ежедневного ночного крема — в таком случае наносим каждую ночь на область лица и шеи, избегая контура вокруг глаз.  

Skinjestique

Skinjestique Triple acid sleeping pack, 2 900 руб.
Архивы пресс-служб

Skinjestique Triple acid sleeping pack, 2 900 руб.

Осенний мастхэв от космецевтического бренда Skinjestique во главе с бьюти-гиком Юлией Никитиной — ночная маска на базе суперкомбо из кислот (от молочной и салициловой до базового гиалурона). Вместе регулируют работу сальных желез, разглаживают морщины и защищают от агрессивного воздействия окружающей среды (даже после прогулки по кронштадскому «Острову фортов»). 

LOOK AT ME

LOOK AT ME Sleeping Mask Collagen + Retinol, Лэтуаль, 1 699 руб.
Архивы пресс-служб

LOOK AT ME Sleeping Mask Collagen + Retinol, Лэтуаль, 1 699 руб.

Ночь нежна, как бы намекают корейские уходовые профи LOOK AT ME, выпустившие воздушную маску-сорбет на базе коллагена и ретинола. Несмотря на легкую текстуру, средство отлично успокаивает, питает и глубоко увлажняет кожу, к утру придавая ей отдохнувший послеотпускной вид (даже в середине рабочей недели).

Natura Siberica

Planeta Organica Pure, 281 руб.
Архивы пресс-служб

Planeta Organica Pure, 281 руб.

Губы тоже нуждаются в ночном уходе, убеждены гуру органической косметики Natura Siberica, упаковавшие в восстанавливающую маску-помаду полезные свойства канделильского воска, получаемого с кустарников из мексиканских пустынь. Бальзам смягчает кожу губ,  увлажняет и разглаживает (больше никаких потрескавшихся уголков!), а также защищает от обветривания. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: