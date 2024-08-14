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Красота

Так задумано! Как потекший смоки заменил clean girl makeup?

Встраиваемся в панк-шик-эстетику (тренд заверен Balenciaga и Versace) с размазанным смоки на манер королевы гранжа Кортни Лав. Потекшие и потертые тени, кайалы и туши в этом сезоне одобрили Helmut Lang, Dion Lee и Tom Ford — на радость бьюти-чайникам (повторить трендовый мейкап можно даже без видео-тьюториалов). 

Helmut Lang FW'24

Helmut Lang FW'24

Prabal Gurung FW'24

Prabal Gurung FW'24

Altuzarra FW'24

Altuzarra FW'24

Helmut Lang FW'24

Helmut Lang FW'24

Tom Ford FW'24

Tom Ford FW'24

Dion Lee FW'24

Dion Lee FW'24

Huishan Zhang FW'24

Huishan Zhang FW'24

Yuhan Wang FW'24

Yuhan Wang FW'24

Jason Wu FW'24

Jason Wu FW'24

С бьюти-минимализмом, который все еще держится на показах Prada и The Row, в этом сезоне конкурирует гранжевый smoky. Забываем об аккуратной дымке, которую учила делать визажист Елена Крыгина еще 10 лет назад, вместо этого — безжалостно размызываем и растираем тени, кайалы и тушь по примеру визажиста Helmut Lang Даниэля Соллстрема — щедро красил моделям глаза и сразу же стирал лишнее (эффект, как будто вы заснули с макияжем и спросонья потерли глаза). На шоу Prabal Gurung Ромеро Дженнингс наносил поверх растушеванного черного карандаша прозрачный блеск — макияж сам собой начинал скатываться в складках века и расплываться. Трюк повторили визажисты Huishan Zhang — в поддержку к глоссу добавили стекающую вниз стрелку и размазали кайал на нижнем веке. Если предыдущие приемы можно в два счета повторить дома, то с первого взгляда случайные мазки на показе Jason Wu рук визажиста Диан Кендалл воспроизвести не так просто — Кендалл плотно красила веки черной подводкой, уводя резкие штрихи к виску.

Тушь для объема ресниц Sisley, ДЛТ, 6 490 руб.

Тушь для объема ресниц Sisley, ДЛТ, 6 490 руб.

Жидкая подводка для глаз Guerlain, ДЛТ, 4 800 руб.

Жидкая подводка для глаз Guerlain, ДЛТ, 4 800 руб.

Матовые тени для век Dior, Рив Гош, 3 800 руб.

Матовые тени для век Dior, Рив Гош, 3 800 руб.

Подводка для глаз Sergey Naumov Beauty, 3 590 руб.

Подводка для глаз Sergey Naumov Beauty, 3 590 руб.

Карандаш для глаз Lancome, Лэтуаль, 3 353 руб.

Карандаш для глаз Lancome, Лэтуаль, 3 353 руб.

Тушь-гель для ресниц MishLav, 2 900 руб.

Тушь-гель для ресниц MishLav, 2 900 руб.

Кремовый пигмент Krygina, 1 850 руб.

Кремовый пигмент Krygina, 1 850 руб.

Кайал для глаз Shik, 1 490 руб.

Кайал для глаз Shik, 1 490 руб.

Блеск для век 3INA, Золотое Яблоко, 1 606 руб.

Блеск для век 3INA, Золотое Яблоко, 1 606 руб.

Мерцающие тени Pupa, Лэтуаль, 1 306 руб.

Мерцающие тени Pupa, Лэтуаль, 1 306 руб.

Термотушь для ресниц RGB, 1 300 руб.

Термотушь для ресниц RGB, 1 300 руб.

Тени для век Naj Oleari, Золотое Яблоко, 1 300 руб.

Тени для век Naj Oleari, Золотое Яблоко, 1 300 руб.

База под макияж век Manly Pro, Золотое Яблоко, 720 руб.

База под макияж век Manly Pro, Золотое Яблоко, 720 руб.

Готовимся к последним вечеринкам в поп-апе U220 и повторяем главный мейкап-тренд сезона шаг за шагом. Первый на очереди — кайал Shik (красим межресничку, заходя на веко и слизистую — чем неровнее, тем лучше!). Поверх кайла наносим пигмент Krygina и растушевываем пальцем. Закрепляем кремовую текстуру тенями Dior, при желании меняем на мерцающие Pupa. Подсматриваем трюк Ромеро Дженнингса и добавляем к теням блеск для век 3INA. Не обращаем внимание на прогноз погоды и собираемся на фестиваль «Лето Premier» (уже в эту субботу в «Севкабеле»!) — для целого дня на улице пригодятся термотушь RGB (не потечет даже в дождь).

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