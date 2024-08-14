Так задумано! Как потекший смоки заменил clean girl makeup?

С бьюти-минимализмом, который все еще держится на показах Prada и The Row, в этом сезоне конкурирует гранжевый smoky. Забываем об аккуратной дымке, которую учила делать визажист Елена Крыгина еще 10 лет назад, вместо этого — безжалостно размызываем и растираем тени, кайалы и тушь по примеру визажиста Helmut Lang Даниэля Соллстрема — щедро красил моделям глаза и сразу же стирал лишнее (эффект, как будто вы заснули с макияжем и спросонья потерли глаза). На шоу Prabal Gurung Ромеро Дженнингс наносил поверх растушеванного черного карандаша прозрачный блеск — макияж сам собой начинал скатываться в складках века и расплываться. Трюк повторили визажисты Huishan Zhang — в поддержку к глоссу добавили стекающую вниз стрелку и размазали кайал на нижнем веке. Если предыдущие приемы можно в два счета повторить дома, то с первого взгляда случайные мазки на показе Jason Wu рук визажиста Диан Кендалл воспроизвести не так просто — Кендалл плотно красила веки черной подводкой, уводя резкие штрихи к виску.