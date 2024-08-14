Так задумано! Как потекший смоки заменил clean girl makeup?

Встраиваемся в панк-шик-эстетику (тренд заверен Balenciaga и Versace) с размазанным смоки на манер королевы гранжа Кортни Лав. Потекшие и потертые тени, кайалы и туши в этом сезоне одобрили Helmut Lang, Dion Lee и Tom Ford — на радость бьюти-чайникам (повторить трендовый мейкап можно даже без видео-тьюториалов).
С бьюти-минимализмом, который все еще держится на показах Prada и The Row, в этом сезоне конкурирует гранжевый smoky. Забываем об аккуратной дымке, которую учила делать визажист Елена Крыгина еще 10 лет назад, вместо этого — безжалостно размызываем и растираем тени, кайалы и тушь по примеру визажиста Helmut Lang Даниэля Соллстрема — щедро красил моделям глаза и сразу же стирал лишнее (эффект, как будто вы заснули с макияжем и спросонья потерли глаза). На шоу Prabal Gurung Ромеро Дженнингс наносил поверх растушеванного черного карандаша прозрачный блеск — макияж сам собой начинал скатываться в складках века и расплываться. Трюк повторили визажисты Huishan Zhang — в поддержку к глоссу добавили стекающую вниз стрелку и размазали кайал на нижнем веке. Если предыдущие приемы можно в два счета повторить дома, то с первого взгляда случайные мазки на показе Jason Wu рук визажиста Диан Кендалл воспроизвести не так просто — Кендалл плотно красила веки черной подводкой, уводя резкие штрихи к виску.
Готовимся к последним вечеринкам в поп-апе U220 и повторяем главный мейкап-тренд сезона шаг за шагом. Первый на очереди — кайал Shik (красим межресничку, заходя на веко и слизистую — чем неровнее, тем лучше!). Поверх кайла наносим пигмент Krygina и растушевываем пальцем. Закрепляем кремовую текстуру тенями Dior, при желании меняем на мерцающие Pupa. Подсматриваем трюк Ромеро Дженнингса и добавляем к теням блеск для век 3INA. Не обращаем внимание на прогноз погоды и собираемся на фестиваль «Лето Premier» (уже в эту субботу в «Севкабеле»!) — для целого дня на улице пригодятся термотушь RGB (не потечет даже в дождь).
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