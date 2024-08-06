10 многозадачных скрабов с вау-эффектом

Уходовая косметика The Act заслуженно стала мастхэвом бьюти-гиков. Детокс-скраб для ног мультифункционален: гималайскую и морскую соли в составе можно использовать и для очищения кожи, и для успокаивающей ванны. В первом случае средство стимулирует кровоток и избавляет от отеков, во втором — помогает расслабиться после непростого дня. Плюс в банке нашлось место экстрактам розмарина и вишни — не только обеспечивают приятный аромат, но и тонизируют кожу.