10 многозадачных скрабов с вау-эффектом

Нарекаем скрабы главным бьюти-универсалом. Загибаем пальцы: убирают ороговевшие частицы кожи, увлажняют, обладают детокс-эффектом, а еще заменят парфюм и даже согреют холодными и дождливыми вечерами. Собрали десять лучших банок для SPA-подобных (может, даже лучше!) домашних ритуалов.
Anne Semonin
Одной из первых клиенток Anne Semonin была Грейс Келли — продукция французского бренда под стать принцессам (вроде нас). Детокс-скраб не исключение: белый песок с пляжей Бора-Бора и кварцевая пудра в составе деликатно скрабируют кожу, а антиоксиданты выводят токсины и шлаки. Бонус — душистый цитрусовый аромат.
Elemis
Вооружаемся витамином С к сезону простуд (сентябрь уже близко!). Впридачу к иммунным шотам — скраб для тела с лаймом и имбирем. Пока цедра лайма и морская соль работают над очищением и отшелушиванием, масло имбиря согревает и тонизирует, предотвращая преждевременное старение. За увлажнение ответственен настой бергамота, кокоса и масел сладкого миндаля — делает кожу мягкой и напитанной.
Mila Moursi
В косметологическом кресле Милы Моурси успели побывать Кортни Кокс, Дженифер Энистон, Шарлиз Терон, Мэтью Макконахи и другие звезды голливудского А-листа. Вместе с дочерью Диной доктор создала бренд профессиональной косметики имени себя. Среди бестселлеров — энзимный скраб с микропудрой черного жемчуга и кокосовой скорлупой (скрабируют на ура!). Им в поддержку добавили экстракт опунции для мягкого пилинга (стимулирует обновление и регенерацию кожи на более глубоком уровне).
Ligne St Barth
Папайя — излюбленный ингредиент скрабов (за счет энзимов в составе). Ligne St Barth дополнили фруктовый экстракт шариками из воска жожоба, кокосовым маслом и водой Карибского моря. Получилось тропическое средство, достойное любой косметички: крем-пилинг удаляет загрязнения, выравнивает тон и микрорельеф, а еще обеспечивает сияние и бархатистую текстуру кожи.
Comfort zone
Лучший союзник в борьбе с целлюлитом — пилинг-скраб Comfort zone с частицами кремния и кожуры апельсина, которые удаляют ороговевшие клетки и подготавливают кожу к антицеллюлитным средствам, делая их еще эффективнее. А пока скрабирующие компоненты работают в верхних слоях кожи, комплекс кислот проникает глубже, стимулируя обновление клеток и сохраняя в них молекулы воды.
Gemology
Коллекционерам магических кристаллов — посвящается! Суперсила французского бренда Gemology — чудодейственная мощь драгоценных камней, изучению которых основательница Кристель Ланнуа посвятила всю жизнь. Результатом многолетних лабораторных опытов стал скраб на основе перламутра (скрабирует, выравнивает тон и борется с признаками старения). К нему добавили масло манго (стимулирует регенерацию клеток и убирает пигментацию) и витамин Е (сильнейший антиоксидант!).
Л'Окситан
Скромный состав скраба Л'Окситан обманчив — три главных (веганских!) ингредиента берут на себя все задачи и справляются с ними на пятерку. Толченая ореховая скорлупа и сахар в составе пасты-скраба очищают кожу от омертвевших клеток, а миндальное масло смягчает и питает эпидермис. После применения тело становится более восприимчивым к другим уходовым средствам — смело запасаемся любимыми кремами и сыворотками.
Clarins
Маслянистый скраб-тоник Clarins — залог очищения и питания кожи. В главных ролях — масла органического сахара и лесного ореха (верим, что ингредиенты собирали в Сосновом Бору). За спецэффекты отвечают эфирные масла мяты, герани и розмарина — тонизируют и обеспечивают сияние.
Zielinski & Rozen
При создании скраба израильский бренд Zielinski & Rozen обратился к истокам, взяв за основу кристаллическую соль Мертвого моря. Все компоненты вещества как на подбор: кальций и калий ускоряют процессы регенерации, магний предотвращает воспаления, а натрий деликатно очищает. Финальный штрих — миндальное масло в составе гоммажа, после которого крем ни к чему.
The Act
Уходовая косметика The Act заслуженно стала мастхэвом бьюти-гиков. Детокс-скраб для ног мультифункционален: гималайскую и морскую соли в составе можно использовать и для очищения кожи, и для успокаивающей ванны. В первом случае средство стимулирует кровоток и избавляет от отеков, во втором — помогает расслабиться после непростого дня. Плюс в банке нашлось место экстрактам розмарина и вишни — не только обеспечивают приятный аромат, но и тонизируют кожу.
Комментарии (0)