12 лучших селективных парфюмов сезона

Фанат рока и вызывающей роскоши фэшн-индустрии 80-х и 90-х, дизайнер мужской одежды Франк Бокле (в резюме — сотрудничество с Kenzo, Arrow и Courreges) сочинил противоречивый парфюм. Cocaine со смесью апельсина, табака, карамели и туберозы можно либо обожать всем сердцем (среди его верных поклонников — инфлюенсер Маша Червоткина), либо ненавидеть — в первый раз яркий восточный аромат кажется чересчур дерзким и вызывающим. Но дав ему раскрыться, вы услышите, как сложные верхние и сердечные аккорды сменяются понятной базой из ванили и пачули. Забираем флакончик в топ мастхэвов и пшикаемся перед свиданиями в ресторане Marché (если вы не бойсобер!).