12 лучших селективных парфюмов сезона

Гималайский монастырь, деньги больших корпораций и медовая халва — собрали 12 самых интересных нишевых ароматов сезона.
Fugazzi
В название своего парфюмерного детища голландский предприниматель Брэм Ниссинк вложил ироничный итало-американский жаргонизм fugazi, или «подделка». Хотя к составу ароматов это не имеет никакого отношения. Внутри нового цветочного Cash Flower (или денежный цветок — так часто называют розы) — 30 мл эфирного розового масла из 60 000 (!) бутонов, которые для максимальной насыщенности аромата собирают на рассвете. Розовые лепестки располагаются на бархатистой подложке кашемирового дерева с акцентной нотой перца, раскрывающихся в шлейф амбры, сандала и мускуса.
Franck Boclet
Фанат рока и вызывающей роскоши фэшн-индустрии 80-х и 90-х, дизайнер мужской одежды Франк Бокле (в резюме — сотрудничество с Kenzo, Arrow и Courreges) сочинил противоречивый парфюм. Cocaine со смесью апельсина, табака, карамели и туберозы можно либо обожать всем сердцем (среди его верных поклонников — инфлюенсер Маша Червоткина), либо ненавидеть — в первый раз яркий восточный аромат кажется чересчур дерзким и вызывающим. Но дав ему раскрыться, вы услышите, как сложные верхние и сердечные аккорды сменяются понятной базой из ванили и пачули. Забираем флакончик в топ мастхэвов и пшикаемся перед свиданиями в ресторане Marché (если вы не бойсобер!).
Genyum
Парфюмер Ана Торрентс Гимено, выросшая в семье художников, перенесла годы наблюдения за миром искусства в ароматы, посвященные творческим профессиям. Singer — это симфония иланг-иланга, османтуса и меда, вдохновленная последним вдохом перед тем, как голос нарушает тишину. Создаем музыкальное настроение перед августовскими показами цикла опер «Кольцо нибелунга» Вагнера в Мариинке (записываем в календарь: 1, 2, 4 и 6 августа!).
New Notes
Суперсила итальянского бренда New Notes — новаторские унисекс-аккорды с бесконечно долгим звучанием. Новинка Latte Mimosa — не исключение. Пасторальная композиция с нотами сладко-пудровой мимозы, бергамота, жасмина и ириса отсылает к жаркому цветочному лугу, раскрываясь в убаюкивающий аромат теплого молока. Мгновенно погружаемся в лето у бабушки в деревне (сработает даже в Таврическом!).
Frapin
Дубовыми нотами Bonne Chauffe обязан истории семейной компании Frapin, которая, помимо парфюма, с 1270 года производит один из лучших коньяков в мире. Дубовые поленья дополнены древесным ароматом ветивера и кедра и сладко-пряным звучанием ликера, ванильного молока и французского кофе.
Hima Jomo
Французский дом Hima Jomo возник в самый разгар пандемии как ответ на всеобщую изоляцию и невозможность путешествовать — ограничения вдохновили команду на создание натуральных ароматов с отсылками к природе Гималаев. Жаркий Summer in Paro с ароматом смолы и хвойных деревьев, растущих вокруг монастыря в долине Паро, раскрывается в аккорд меда, ладана и тлеющих монастырских благовоний с поддержкой сандала и пачули.
Morph
Андрогинный Antigua Bay — унисекс-аромат с ванилью, амброй, кедром и сандалом в базе. В верхних нотах парфюмер Артуретто Ланди столкнул ноты бергамота и черного перца с неожиданной морской, дав непредсказуемое прочтение классических акватических ароматов. А в сердце — землисто-глубокий пачули и белые цветы встречаются с освежающими озоновыми нотами (лучший друг во время душного лета в городе!).
27 87
Экспериментаторский 27 87 родом из Барселоны выпустил парфюм для всех корпоративных гиков и назвал его в честь математического рассчета времени, которое необходимо для удвоения суммы инвестиций (уважаем!). Финансовая четкость, по мнению парфюмеров, пахнет шафраном, геранью, тайским удом и гваяковым деревом. А бизнес-чутье и амбициозность — кожей, ветивером и пачули. Аккурат к концу сезона отпусков в придачу к строгим двойкам запасаемся флаконами Rule of 72.
Obvious
Отправляемся в ольфакторное путешествие по Ливии с ароматом цветов апельсина, фисташки и марципана (прямиком с базаров Триполи). Ладан придает глубины сладко-древесному Une Pistache, а морковь помогает нотам фисташки раскрыть и усилить сладость, выкручивая интенсивность всей композиции на максимум.
Ojar
Хайлайт недавней парфюмерной выставки Esxence — гурманский Halwa Kiss от арабского бренда Ojar. Традиционная халва с медом, финиками, шафраном и орехами в формате абсолюта (концентрированных масляных духов без добавления спирта) — бестселлер бренда и наш фаворит. Носим его с собой повсюду — флакончик объемом 20 мл поместится даже в микросумку-кисет JENЁK.
Molinard
Molinard (обеспечивали парфюмом королеву Викторию и Грейс Келли) взяли за основу аромат бамбука. Так появился свежий парфюм, усиленный базиликом в сердце и яркими нотами кедра и сандала в базе (а в верхних нотах расположилось пряное звучание бергамота, кардамона и имбиря).
Matin Martin
Идеальный летний аромат, по мнению Matin Martin, — сочные мандарины Марокко в сочетании с лавандой с полей Прованса. Во флаконе в духе купола традиционного мавританского дворца — цитрусовые, груша и слива, через которые пробиваются жасмин и лаванда. Цветочное звучание раскрывается в аромат ванили, бобов тонка и амбры.
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