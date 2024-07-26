Вот 12 дезодорантов и антиперспирантов, которые реально работают

Альтернатива шарикам и спреям - бальзам с экстрактом вербены и маслом карите от л'Окситан. Кремовая текстура легко наносится, защищает от неприятного запаха и быстро впитывается (никаких пятен на теле и одежде!). Бонус: средство водостойкое, подходит для ног и для занятий спортом (включая фестивальные танцы на "Пикнике Афиши" и лайн-апах от "Антона тут рядом"!).