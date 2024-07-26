Вот 12 дезодорантов и антиперспирантов, которые реально работают

Базовый набор для выживания в эру климатического кризиса - панамка, проверенный санскрин и рабочий дезодорант-антиперспирант: последний защищает от пота, раздражений на коже, пятен на одежде и неприятного запаха. Собрали 12 отличных вариантов, чтобы пережить жару в +30 в офисе и на отпуске.
Medical Beauty Research
Дезодорант - хорошо, крем-антиперспирант - лучше. Средство от немецких бьюти-виртуозов Medical Beauty Research (с лабораторией на саксонском курорте Бад-Шлема!) разработано на базе сока алоэ вера, арганового масла и экстракта трехреберника приморского: вместе регулируют потоотделение, быстро впитываются и не оставляют следов на одежде (фанатам белоснежных рюш-рубашек на радость).
Verdan
Находка для мужчин - антиперспирант от швейцарцев Verdan, создающих косметику на базе алюмокалиевых квасцов (натуральный и гипоаллергенный ингредиент для блокировки пота). Средство не оставляет следов на одежде, не вызывает раздражения, не оставляет белых пятен и жирных следов.
Grown Alchemist
В составе дезодоранта от австралийских травников Grown Alchemist собрался длинный перечень растительных ингредиентов: экстракт исландского мха (обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами), масло семян Таману (поддерживает баланс микрофлоры кожи) и комплекс шалфея (успокаивает и смягчает кожу).
Clarins
В главной роли антибактериального спрея-дезодоранта от французов Clarins - органический экстракт солероса. Суккулент растет на засоленных почвах (из зоны морского прилива), так что мастерски стимулирует естественные механизмы увлажнения во избежание сухости и раздражений на коже.
л'Окситан
Альтернатива шарикам и спреям - бальзам с экстрактом вербены и маслом карите от л'Окситан. Кремовая текстура легко наносится, защищает от неприятного запаха и быстро впитывается (никаких пятен на теле и одежде!). Бонус: средство водостойкое, подходит для ног и для занятий спортом (включая фестивальные танцы на "Пикнике Афиши" и лайн-апах от "Антона тут рядом"!).
Payot
Французские продолжатели бьюти-дела Нади Пайо (виртуозный врач начала XX века!) создали шариковый дезодорант Rituel Douceur, чья мягкая формула минимизирует риск возникновения покраснений и раздражения кожного покрова - подходит для чувствительной кожи в роли ежедневнего средства.
Uriage
Космецевтический хит в условиях обильного потоотделения - роликовый дезодорант из лечебных бьюти-лабораторий Uriage. Его формула тройной силы блестяще регулирует потоотделение, успокаивает кожу и ограничивает размножение бактерий - спасибо термальным водам и бисабололу из масла немецкой ромашки в составе.
La Roche-Posay
Французские уходовые бьюти-кардиналы La Roche-Posay объединили минеральный оксид магния с кристаллами аллантоина: дуэт препятствует обильной потливости, успокаивает и увлажняет кожу. В итоге дезодорант-спрей подходит для чувствительной кожи и удобен в применении после бритья или эпиляции.
Vichy
Уходовый бестселлер - дезодорант-антиперспирант от косметических гуру Vichy. Роль абсорбента играет природный минерал перлит, получаемый из вулканических пород. В итоге средство на ура справляется с потливостью, не оставляет следов на одежде и подходит для занятий спортом и карельского хайкинга.
Openface
Рок-звезды российских бьюти-кислот Openface во главе с бьюти-гиком Крис Фарберовой уложили весь свой опыт по созданию суперсывороток во флакон дезодоранта-анперспиранта Sweat Not Sweat. Ключевой ингредиент средства - комплекс АНА-кислот (микс миндальной и лимонной), который отшелушивает кожу, подавляет активность сальных желез и убирает запах. Плюс кислоты предотвращают врастание волосков и осветляют пигментацию.
Librederm
Незаменимый мастхэв для чувствительной и раздраженной кожи - дезодорант на базе экстракта хлопка от мастеров космецевтики Librederm. Средство оказывает антиперспирантное действие и смягчает кожу, а цинк в составе гарантирует антибактериальный эффект.
Levrana
Суперсила мужского дезодоранта от профи органической косметики Levrana - алюмокалиевые квасцы (натуральный антисептик, регулирующий потоотделение), которые в комбо с маслом мяты приятно охлаждают и тонизируют кожу. А гель на основе алоэ вера вместе с витамином Е увлажняют кожу и предотвращают ее пересушивание.
Комментарии (0)