Душистый пшик: 9 незаменимых аромасредств на эту осень

Лимитированный праздничный набор от адептов домашнего СПА-ухода Comfort Zone — находка для арома-гиков. В составе скраба и кремов для душа и тела прячется культовый аромат TRANQUILLITYТМ, оказывающий расслабляющий эффект на лимбическую систему головного мозга (фундаментальный подход к релаксации!). Средства можно использовать как по отдельности, так и вместе — самое то для вечернего бьюти-ритуала.