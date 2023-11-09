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Красота

Душистый пшик: 9 незаменимых аромасредств на эту осень

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Ароматическим средствам под силу поднять настроение и помочь справиться со стрессом, а заодно напитать и увлажнить кожу. Собрали 9 душистых банок, без которых в ноябре никуда.

Tiziana Terenzi

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Духи Тiziana Terenzi Hyakutake Extrait de Parfum, Рив Гош, 38 000 руб.

Образцовый парфюмерный микс: древесно-бальзамический аккорд греческого эвкалипта внутри флакона Tiziana Terenzi сливается с серой амброй и оманским ладаном и дарит яркий ароматический экспириенс (и достойные бьюти-впечатления).

EviDenS de Beaute

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Масло ЕviDenS de Beaute The Massage Oil Ryokan, ДЛТ, 14 560 руб.

В основе массажного масла EviDenS de Beaute лежит инновационный опыт японских ученых. Витамин E в комбинации с жирными кислотами из семян подсолнечника насыщает клетки влагой и питательными веществами. Приятный бонус — многофункциональность: масло можно добавлять в ванну и даже наносить на волосы. 

 Dr Sebagh

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 Сухое масло Dr Sebagh Shimmering Body Oil, ДЛТ, 10 150 руб.

Бьюти-необходимость петербургской осени — сухое масло для тела Dr Sebagh. Средство содержит витамин Е и комплекс натуральных масел, которые питают кожу и обеспечивают заветное сияние (главное не забыть помыть руки после нанесения). 

Comfort Zone

Архивы пресс-служб

Набор Comfort Zone TRANQUILLIYY и BODY STRATEGIST, 13 900 руб.

Лимитированный праздничный набор от адептов домашнего СПА-ухода Comfort Zone — находка для арома-гиков. В составе скраба и кремов для душа и тела прячется культовый аромат TRANQUILLITYТМ, оказывающий расслабляющий эффект на лимбическую систему головного мозга (фундаментальный подход к релаксации!). Средства можно использовать как по отдельности, так и вместе — самое то для вечернего бьюти-ритуала.

Molecule

Архивы пресс-служб

Wood Whisper, Molecule, 7 293 руб.

Масло-спрей Body Oil Mist — незаменимый ингредиент для домашнего СПА-ритуала. Средство содержит масло кактуса опунции: эластичность и мягкость кожи — его заслуга. В нотах сердца находятся ароматы сандала и кашемирового дерева, которые сочетаются с ароматами сливы, белой амбры и мускуса в верхних и базовых нотах.

Clarins

Архивы пресс-служб

Расслабляющая вода Сlarins Aroma Eau Ressourcante, 4 000 руб.

Расслабляющая вода Eau Ressourçante — скорая помощь от напряжения и стресса. В верхних нотах звучит базилик и кардамон, в сердце – ирис и шалфей мускатный, а центральное место отводится бензоину, отвечающему за релаксацию. В итоге эфирный ансамбль способствует мгновенному мышечному и психологическому расслаблению (зимний мастхэв!)

L'Occitane

Архивы пресс-служб

Гель для душа L'Occitane Almond Shower Oil, 3 500 руб.

Идеальная альтернатива наскучившим гелям для душа — культовое миндальное масло L'Occitane, обогащенное питательными липидами. Густая пена, появляющаяся при соприкосновении с водой, на ура очищает, увлажняет и смягчает, а заодно дарит коже атласное сияние и душистый провансальский аромат. 

Bioderma

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Bioderma Atoderm, Naos, 3 193 руб.

Фаворит домашней косметички — макси-флакон Bioderma, который подойдет как взрослым, так и подрастающим бьютиголикам. Кокосовое масло и растительные биолипиды успокаивают кожу, а тем временем витамин РР помогает воссоздать защитный барьер и поддерживать необходимый уровень влаги (и даже справиться с экземой).

Tonka Perfumes

Архивы пресс-служб

Шампунь Tonka Perfumes Yuzhnaya Kozha, 2 200 руб.

Выручай-банка для волос, быстро пачкающихся под шапкой, — шампунь Tonka Perfumes на основе аромамасел (да-да, волосы тоже нуждаются в расслаблении). Формула с кератином и протеином сои интенсивно очищает и увлажняет, а ноты бергамота, шафрана, ветивера и герани помогают ощутить запах долгожданного отпуска (даже если он за горами).

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