Выбрали 11 бьюти-мастхэвов ноября

Горячая новость для тех, кто не успел купить триптихи великого и ужасного Фрэнсиса Бэкона ни на «Кристис» (за 142 миллиона долларов, например!), ни на сентябрьском аукционе в Лондоне, — картинами британского художника можно завладеть в ольфакторной форме. Парфюмер Бертран Дюшофур разложил на три сцены марокканский эпизод из жизни Бэкона, когда он познакомился в Танжере с Уильямом Берроузом и Алленом Гинзбергом. Трип с битниками сконденсирован в аромат Faces of Francis: колючий шафрановый ветер пустыни в окна автомобиля — раз, жареные фисташки, много дыма и огня — два, туман воспоминаний — три.