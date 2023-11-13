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Выбрали 11 бьюти-мастхэвов ноября

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Аромат имени Фрэнсиса Бэкона, палетка деловой космокошки или мультистик по мотивам премьеры в Мариинском: перед вами максимально сюрреалистичный бьюти-чарт ноября.

Minus 417

Маска Minus 417 Radiant See Luminous Advanced 60 Second Miracle, Л'Этуаль, 7 049 руб.

Маска Minus 417 Radiant See Luminous Advanced 60 Second Miracle, Л'Этуаль, 7 049 руб.

Успеть за 60 секунд обещает «Маска Золушки» Radiant See от бренда Minus 417 с минералами и грязями Мертвого моря: успокоить кожу, уменьшить покраснения и простимулировать регенерацию клеток. Такой набор умений ей обеспечивают имбирь, гибискус и зеленый чай — всего в составе средства 98 % натуральных ингредиентов. Самый ценный из них — экстракт стволовых клеток глобулярии сердцевиднолистной, который защищает от окислительного стресса и помогает уберечь клетки от старения.

Bioderma

Мицеллярное масло Bioderma Sensibio, NAOS, 2 179 руб.

Мицеллярное масло Bioderma Sensibio, NAOS, 2 179 руб.

Keep calm! – говорит нам очищающее мицеллярное масло Bioderma Sensibio от Naos, и мы готовы прислушаться. Успокаивающая формула с Омега-3 и аминокислотами бережно удаляет даже водостойкий макияж, не пересушивает, не забивает поры и при этом подходит для чувствительной (и аллергичной!) кожи.

Saturday Skin

Крем Saturday Skin Carrot + Niacinamide Moisturizing Creme, Рив Гош, 7 980 руб.

Крем Saturday Skin Carrot + Niacinamide Moisturizing Creme, Рив Гош, 7 980 руб.

Делаем запасы (витаминов!) на долгую петербургскую зиму и заодно пересматриваем бьюти-рутину: вместо 10 ступеней переходим на skipcare-продукты (гибридные средства экономят время и место на полке), а обычный уход меняем на ультраувлажняющий крем-суперфуд корейской веганской марки Saturday Skin. Запатентованный пептидный комплекс Cha-7 es complex на основе растительных ферментов питает и омолаживает, ниацинамид защищает от потери влаги, а морковь устраняет тусклый цвет лица.

«Самосвет»

«Самосвет» мультистик, 1 600 руб.

«Самосвет» мультистик, 1 600 руб.

Уравновешиваем серые будни мультистиками петербургского бренда «Самосвет»: семь полупрозрачных оттенков (от пурпурного до кирпичного!) названы в честь любимого города — тут и «Премьера в Мариинском», и «Новая Голландия», и «Цветы Летнего сада». Наносим на губы, щеки и веки для цвета или используем как бальзам для ухода.

Faces of Francis

Духи Faces of Francis by Vilhelm Parfumerie, Золотое Яблоко, 27 500 руб.

Духи Faces of Francis by Vilhelm Parfumerie, Золотое Яблоко, 27 500 руб.

Горячая новость для тех, кто не успел купить триптихи великого и ужасного Фрэнсиса Бэкона ни на «Кристис» (за 142 миллиона долларов, например!), ни на сентябрьском аукционе в Лондоне, — картинами британского художника можно завладеть в ольфакторной форме. Парфюмер Бертран Дюшофур разложил на три сцены марокканский эпизод из жизни Бэкона, когда он познакомился в Танжере с Уильямом Берроузом и Алленом Гинзбергом. Трип с битниками сконденсирован в аромат Faces of Francis: колючий шафрановый ветер пустыни в окна автомобиля — раз, жареные фисташки, много дыма и огня — два, туман воспоминаний — три.

Genyum

Духи Genyum Tattoo Artist Eau de Parfum, Рив Гош, 12 499 руб.

Духи Genyum Tattoo Artist Eau de Parfum, Рив Гош, 12 499 руб. 

Барселонский бренд основала скульптор Ана Торрентс Гимено, поэтому с пластикой у флаконов все в порядке по определению. Органика тоже важна создателям — синтетических нот они стараются избегать, заменяя ими лишь компоненты животного происхождения типа амбры и мускуса. Но пряную композицию Actor парфюмер Гаэль Монтеро собрал из одних растительных экстрактов и дистиллятов: сначала тут проявляется сценический нерв розового перца, затем летят охапки роз от поклонниц и, наконец, струится ладан — полный катарсис!

Fugazzi

Духи Fugazzi Parfum 1 Extrait de Parfum, Рив Гош, 12 200 руб.

Духи Fugazzi Parfum 1 Extrait de Parfum, Рив Гош, 12 200 руб. 

В «РИВ ГОШ» появился бренд — родное сердце: голландский Fugazzi — ЭТО СМОРОДИНА И ЛЕС! Дело не только в кириллической отзеркаленной «Д» в лого. Просто первый и главный аромат марки Parfum 1 строится вокруг экстракта, который носы всего мира считывают как «русский», — это черная смородина (да еще и в окружении деревьев). Правда, прямой телепорт на подмерзшую лесную опушку постепенно перекрывают ветки цитрусов и мяты, а потом эта картинка совсем размывается ладаном и тонет в мускусных облаках.

 

Babor

Адвент-календарь Babor, 10 620 руб.

Адвент-календарь Babor, 10 620 руб.

Адвент-календарь – еще не повод рутинно есть шоколад весь декабрь. В Babor предлагают провести 24 дня с пользой: в каждом окошечке имеется ампула, до краев наполненная заботой о себе и своем любимом органе (коже!). Есть ампулы с эффектом бьюти-фильтра, есть средства для экспресс лифтинга, есть увлажняющие и выравнивающие тон составы – к сезону горячих корпоративов, новогодних вечеринок и семейных торжеств будете в лучшем виде. И планета не пострадает – внутри золоченого рождественского календаря не содержится ни грамма пластика.

Pupa

У Pupa вышла праздничная бьюти-капсула: хедлайнеры – помада в оттенке фуксии (ярче не бывает) и увесистом обтекаемом флаконе, а также палетки теней из 4 оттенков и текстур. С особым интересом смотрим в сторону теней-металлик – сливаемся с мишурой и главным модным трендом. 

Comfort Zone

Сыворотка Luminant serum, 8 900 руб., крем Luminant creme, 8 500 руб., флюид Luminant defense fluid, 5 700 руб.

Сыворотка Luminant serum, 8 900 руб., крем Luminant creme, 8 500 руб., флюид Luminant defense fluid, 5 700 руб.

У любимцев редактора – марки Comfort Zone – премьера: новая система ухода Luminant, направленная на борбу с пигментными пятнами, осветление, выравнивание тона кожи и сияние. Фронтайтем системы – концентрированная сыворотка-корректор для борьбы против всех типов пигментных пятен с 4- бутилрезорцином, экстрактом имбиря и кератолитическим ферментом. Также в программе: дневной и ночной увлажняющий крем со светоотражающими частицами, уменьшающий видимость пигментных пятен и придающий сияние благодаря меланогексапептиду в составе, и легкий защитный флюид, борец с петербургским солнцем (не благодарите) и городскими загрязнениями, препятствующий появлению лишней пигментации.

 

HOUSE OF KEYS

Палетка Eyes Never Lie I, 3 590 руб.

Палетка Eyes Never Lie I, 3 590 руб.

Палетка Kidult, 3 590 руб.

Палетка Kidult, 3 590 руб.

Петербургская бьюти-премьера сезона: новорожденный бренд декоративной косметики House of Keys от Ксении Янковской (первый дистрибьютор Lime Crime в России). На арене: деловая и творческая космокошка прямиком из XIX века на обложке палетки Кидульт (авторское прочтение кидалта) с чистыми цветами и крылатый lover's eye с нюдовой (но есть нюансы вроде лавандового топера и барочного золота) палетки Eyes Never Lie I. Помимо палеток House of Keys обещают прелестные предметы для дома и домашних любимцев (всем космокошкам на заметку).

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Материал из номера:
Ноябрь

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