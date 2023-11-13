Выбрали 11 бьюти-мастхэвов ноября

Аромат имени Фрэнсиса Бэкона, палетка деловой космокошки или мультистик по мотивам премьеры в Мариинском: перед вами максимально сюрреалистичный бьюти-чарт ноября.
Minus 417
Успеть за 60 секунд обещает «Маска Золушки» Radiant See от бренда Minus 417 с минералами и грязями Мертвого моря: успокоить кожу, уменьшить покраснения и простимулировать регенерацию клеток. Такой набор умений ей обеспечивают имбирь, гибискус и зеленый чай — всего в составе средства 98 % натуральных ингредиентов. Самый ценный из них — экстракт стволовых клеток глобулярии сердцевиднолистной, который защищает от окислительного стресса и помогает уберечь клетки от старения.
Bioderma
Keep calm! – говорит нам очищающее мицеллярное масло Bioderma Sensibio от Naos, и мы готовы прислушаться. Успокаивающая формула с Омега-3 и аминокислотами бережно удаляет даже водостойкий макияж, не пересушивает, не забивает поры и при этом подходит для чувствительной (и аллергичной!) кожи.
Saturday Skin
Делаем запасы (витаминов!) на долгую петербургскую зиму и заодно пересматриваем бьюти-рутину: вместо 10 ступеней переходим на skipcare-продукты (гибридные средства экономят время и место на полке), а обычный уход меняем на ультраувлажняющий крем-суперфуд корейской веганской марки Saturday Skin. Запатентованный пептидный комплекс Cha-7 es complex на основе растительных ферментов питает и омолаживает, ниацинамид защищает от потери влаги, а морковь устраняет тусклый цвет лица.
«Самосвет»
Уравновешиваем серые будни мультистиками петербургского бренда «Самосвет»: семь полупрозрачных оттенков (от пурпурного до кирпичного!) названы в честь любимого города — тут и «Премьера в Мариинском», и «Новая Голландия», и «Цветы Летнего сада». Наносим на губы, щеки и веки для цвета или используем как бальзам для ухода.
Faces of Francis
Горячая новость для тех, кто не успел купить триптихи великого и ужасного Фрэнсиса Бэкона ни на «Кристис» (за 142 миллиона долларов, например!), ни на сентябрьском аукционе в Лондоне, — картинами британского художника можно завладеть в ольфакторной форме. Парфюмер Бертран Дюшофур разложил на три сцены марокканский эпизод из жизни Бэкона, когда он познакомился в Танжере с Уильямом Берроузом и Алленом Гинзбергом. Трип с битниками сконденсирован в аромат Faces of Francis: колючий шафрановый ветер пустыни в окна автомобиля — раз, жареные фисташки, много дыма и огня — два, туман воспоминаний — три.
Genyum
Барселонский бренд основала скульптор Ана Торрентс Гимено, поэтому с пластикой у флаконов все в порядке по определению. Органика тоже важна создателям — синтетических нот они стараются избегать, заменяя ими лишь компоненты животного происхождения типа амбры и мускуса. Но пряную композицию Actor парфюмер Гаэль Монтеро собрал из одних растительных экстрактов и дистиллятов: сначала тут проявляется сценический нерв розового перца, затем летят охапки роз от поклонниц и, наконец, струится ладан — полный катарсис!
Fugazzi
В «РИВ ГОШ» появился бренд — родное сердце: голландский Fugazzi — ЭТО СМОРОДИНА И ЛЕС! Дело не только в кириллической отзеркаленной «Д» в лого. Просто первый и главный аромат марки Parfum 1 строится вокруг экстракта, который носы всего мира считывают как «русский», — это черная смородина (да еще и в окружении деревьев). Правда, прямой телепорт на подмерзшую лесную опушку постепенно перекрывают ветки цитрусов и мяты, а потом эта картинка совсем размывается ладаном и тонет в мускусных облаках.
Babor
Адвент-календарь – еще не повод рутинно есть шоколад весь декабрь. В Babor предлагают провести 24 дня с пользой: в каждом окошечке имеется ампула, до краев наполненная заботой о себе и своем любимом органе (коже!). Есть ампулы с эффектом бьюти-фильтра, есть средства для экспресс лифтинга, есть увлажняющие и выравнивающие тон составы – к сезону горячих корпоративов, новогодних вечеринок и семейных торжеств будете в лучшем виде. И планета не пострадает – внутри золоченого рождественского календаря не содержится ни грамма пластика.
Pupa
У Pupa вышла праздничная бьюти-капсула: хедлайнеры – помада в оттенке фуксии (ярче не бывает) и увесистом обтекаемом флаконе, а также палетки теней из 4 оттенков и текстур. С особым интересом смотрим в сторону теней-металлик – сливаемся с мишурой и главным модным трендом.
Comfort Zone
У любимцев редактора – марки Comfort Zone – премьера: новая система ухода Luminant, направленная на борбу с пигментными пятнами, осветление, выравнивание тона кожи и сияние. Фронтайтем системы – концентрированная сыворотка-корректор для борьбы против всех типов пигментных пятен с 4- бутилрезорцином, экстрактом имбиря и кератолитическим ферментом. Также в программе: дневной и ночной увлажняющий крем со светоотражающими частицами, уменьшающий видимость пигментных пятен и придающий сияние благодаря меланогексапептиду в составе, и легкий защитный флюид, борец с петербургским солнцем (не благодарите) и городскими загрязнениями, препятствующий появлению лишней пигментации.
HOUSE OF KEYS
Петербургская бьюти-премьера сезона: новорожденный бренд декоративной косметики House of Keys от Ксении Янковской (первый дистрибьютор Lime Crime в России). На арене: деловая и творческая космокошка прямиком из XIX века на обложке палетки Кидульт (авторское прочтение кидалта) с чистыми цветами и крылатый lover's eye с нюдовой (но есть нюансы вроде лавандового топера и барочного золота) палетки Eyes Never Lie I. Помимо палеток House of Keys обещают прелестные предметы для дома и домашних любимцев (всем космокошкам на заметку).
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