Выбрали 11 бьюти-мастхэвов ноября

Петербургская бьюти-премьера сезона: новорожденный бренд декоративной косметики House of Keys от Ксении Янковской (первый дистрибьютор Lime Crime в России). На арене: деловая и творческая космокошка прямиком из XIX века на обложке палетки Кидульт (авторское прочтение кидалта) с чистыми цветами и крылатый lover's eye с нюдовой (но есть нюансы вроде лавандового топера и барочного золота) палетки Eyes Never Lie I. Помимо палеток House of Keys обещают прелестные предметы для дома и домашних любимцев (всем космокошкам на заметку).