Восстановление и питание: 11 эффективных ночных масок

Живительный растительный эликсир от французского тихо-роскошного бренда Sisley: вытяжка из лепестков шафрана успокаивает кожу, а бурая водоросль Padina Pavonica отвечает за глубокое увлажнение. Плюс микс из масел гарцинии индийской, макадамии и семян хлопка способствует питанию кожи. Маска подойдет как для полноценного ночного ухода, так и для экспресс-процедуры — наносим толстым слоем всего на 10 минут, а затем удаляем излишки салфеткой (чтобы не прилипнуть к подушке).