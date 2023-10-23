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Восстановление и питание: 11 эффективных ночных масок

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Насыщенная текстура ночных масок на ура увлажняет лицо и разглаживает морщины, помогая коже восстать из пепла даже за одну ночь. Выбрали 11 полезных средств, достойных места на прикроватном столике.

La Prairie

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La Prairie Skin Caviar Luxe Sleep Mask, ДЛТ, 63 110 руб.

La Prairie славится своими люксовыми ухаживающими средствами на основе икры — в том числе ночной супер-банкой Skin Caviar Luxe Sleep Mask. В составе маски находится инновационный комплекс Caviar Premier, который оказывает лифтинг-эффект (напряжение и усталость — с глаз долой), удерживает влагу в клетках кожи и стимулирует их регенерацию.

SISLEY

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SISLEY Velvet Sleeping Mask with Saffron Flowers, ДЛТ, 13 560 руб.

Живительный растительный эликсир от французского тихо-роскошного бренда Sisley: вытяжка из лепестков шафрана успокаивает кожу, а бурая водоросль Padina Pavonica отвечает за глубокое увлажнение. Плюс микс из масел гарцинии индийской, макадамии и семян хлопка способствует питанию кожи. Маска подойдет как для полноценного ночного ухода, так и для экспресс-процедуры — наносим толстым слоем всего на 10 минут, а затем удаляем излишки салфеткой (чтобы не прилипнуть к подушке).

Comfort Zone

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Comfort Zone skin regimen night detox, 8 510 руб.

Устойчиво-роскошное средство от итальянской спа-марки Comfort Zone. Обновляющая ночная маска на основе глюконолактона (природный антиоксидант!) и альфаглюкана дрожжей, обладающего детокс-эффектом, бережно очищает кожу и способствует ее регенерации. Приятный бьюти-бонус — охлаждающая массажная текстура и душистый аромат из масел можжевельника, копаху, палисандра и кедра.

L'Occitane

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L'Occitane Драгоценный Иммортель, 6 900 руб.

Косметическое руководство по диджитал-детоксу: L'Occitane Immortelle Precieuse защищает от вредного воздействия синего света смартфонов, ускоряющего старение кожи. За вау-эффект отвечает комплекс иммортеля с Корсики: эффективность растительного экстракта сопоставима с действием витамина Е. Заодно средиземноморский ингредиент улучшает тонус и упругость лица, а также щедро увлажняет кожу — достойная альтернатива базовому ночному крему. 

Dr.Jart

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 Dr.Jart Cicapair Sleepair Ampoule-in Mask, Рив Гош, 5 620 руб.

Корейская люксовая марка славится BB-кремом и восстанавливающими средствами, которым под силу преобразить кожу в короткие сроки. Полезная банка для ночной регенерации кожи — маска Cicapair, устраняющая покраснения и заживляющая повреждения за счет экстракта центеллы азиатской (ползучее цветковое растение с противовоспалительным и омолаживающим действием).

James Read

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James Read Sleep Mask Tan Face, Рив Гош, 4 131 руб.

Бьюти-диковинка для осенней косметички — маска James Read, объединяющее в себе ретиноловый крем и средство автозагара. Бронзовеем в петербургских потемках ночи напролет, плюс увлажняем и питаем кожу за счет алоэ вера, гиалуроновой кислоты и экстракта водорослей (полувоздушная текстура маски обеспечивает равномерный тон загара и дарит коже послеотпускное сияние). 

BABOR

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BABOR CLEANFORMANCE Renewal Overnight Mask, 3 810 руб.

Древесно-фруктовый мастхэв от немецких адептов доказательной косметологии Babor: экстракт древесной коры красного клена в составе маски поддерживает эластичность кожи, а натуральный яблочный пектин оптимизирует водный баланс (бесценный навык в условиях пересушенного комнатного воздуха). После применения на коже можно заметить легкое сияние — а заодно почувствовать приятный аромат масел макадами и аргана.

Kiehl's

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Kiehl's Ultra Facial Overnight Rehydrating Mask With 10,5% Squalane, Рив Гош, 2 590 руб.

Компактная белоснежная баночка Kiehl's спустилась в ночную косметичку прямиком с горных вершин: в составе маски прячется ледниковый гликопротеин, полученный из местных бактерий (выживают в экстремальном климате похлеще петербуржцев), — на ура увлажняет самую пересушенную кожу. Тем временем натуральный сквалан помогает укрепить кожный барьер и предотвратить повторную потерю влаги (запасаем кожу молекулами воды до конца отопительного сезона). 

d'Alba

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d'Alba Waterfull Vegan Sleeping Pack, 2 925 руб.

В ночной маске Waterfull Vegan Sleeping Pack фирменный белый трюфель d'Alba выступает в дуэте с гиалуроновой кислотой: вместе возвращают коже лица упругость и выравнивают текстуру. Им помогает витамин Е и комплекс натуральных масел — дополнительно увлажняют и питают кожу, защищая от повреждений в противовес пронизывающему ветру.

Jkona

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JKONA marine miracle balancing sleeping mask, Золотое Яблоко, 1 575 руб.

Водоросли со дна морского — в ночной маске корейского бьюти-дебютанта Jkona на российском рынке. Косметический амбьянс примулы вечерней и семи видов морских водорослей поддерживает гидролипидный баланс кожи, предотвращая сухость и шелушение (никакой мермейдкорной чешуи на лице!)

Planeta Organica

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Planeta Organica Vegan Milk, 346 руб.

Компактная походная маска Natura Siberica из линейки косметики на основе растительного молока — залог последовательного ухода за кожей даже в ситуативных вылазках в карельские и приморские глэмпинги. Органическое миндальное молочко успокаивает и смягчает кожу, масло ночной фиалки питает и защищает от вредного воздействия окружающей среды, а коэнзим Q10 стимулирует выработку живительного коллагена. 

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