Восстановление и питание: 11 эффективных ночных масок

Насыщенная текстура ночных масок на ура увлажняет лицо и разглаживает морщины, помогая коже восстать из пепла даже за одну ночь. Выбрали 11 полезных средств, достойных места на прикроватном столике.
La Prairie
La Prairie славится своими люксовыми ухаживающими средствами на основе икры — в том числе ночной супер-банкой Skin Caviar Luxe Sleep Mask. В составе маски находится инновационный комплекс Caviar Premier, который оказывает лифтинг-эффект (напряжение и усталость — с глаз долой), удерживает влагу в клетках кожи и стимулирует их регенерацию.
SISLEY
Живительный растительный эликсир от французского тихо-роскошного бренда Sisley: вытяжка из лепестков шафрана успокаивает кожу, а бурая водоросль Padina Pavonica отвечает за глубокое увлажнение. Плюс микс из масел гарцинии индийской, макадамии и семян хлопка способствует питанию кожи. Маска подойдет как для полноценного ночного ухода, так и для экспресс-процедуры — наносим толстым слоем всего на 10 минут, а затем удаляем излишки салфеткой (чтобы не прилипнуть к подушке).
Comfort Zone
Устойчиво-роскошное средство от итальянской спа-марки Comfort Zone. Обновляющая ночная маска на основе глюконолактона (природный антиоксидант!) и альфаглюкана дрожжей, обладающего детокс-эффектом, бережно очищает кожу и способствует ее регенерации. Приятный бьюти-бонус — охлаждающая массажная текстура и душистый аромат из масел можжевельника, копаху, палисандра и кедра.
L'Occitane
Косметическое руководство по диджитал-детоксу: L'Occitane Immortelle Precieuse защищает от вредного воздействия синего света смартфонов, ускоряющего старение кожи. За вау-эффект отвечает комплекс иммортеля с Корсики: эффективность растительного экстракта сопоставима с действием витамина Е. Заодно средиземноморский ингредиент улучшает тонус и упругость лица, а также щедро увлажняет кожу — достойная альтернатива базовому ночному крему.
Dr.Jart
Корейская люксовая марка славится BB-кремом и восстанавливающими средствами, которым под силу преобразить кожу в короткие сроки. Полезная банка для ночной регенерации кожи — маска Cicapair, устраняющая покраснения и заживляющая повреждения за счет экстракта центеллы азиатской (ползучее цветковое растение с противовоспалительным и омолаживающим действием).
James Read
Бьюти-диковинка для осенней косметички — маска James Read, объединяющее в себе ретиноловый крем и средство автозагара. Бронзовеем в петербургских потемках ночи напролет, плюс увлажняем и питаем кожу за счет алоэ вера, гиалуроновой кислоты и экстракта водорослей (полувоздушная текстура маски обеспечивает равномерный тон загара и дарит коже послеотпускное сияние).
BABOR
Древесно-фруктовый мастхэв от немецких адептов доказательной косметологии Babor: экстракт древесной коры красного клена в составе маски поддерживает эластичность кожи, а натуральный яблочный пектин оптимизирует водный баланс (бесценный навык в условиях пересушенного комнатного воздуха). После применения на коже можно заметить легкое сияние — а заодно почувствовать приятный аромат масел макадами и аргана.
Kiehl's
Компактная белоснежная баночка Kiehl's спустилась в ночную косметичку прямиком с горных вершин: в составе маски прячется ледниковый гликопротеин, полученный из местных бактерий (выживают в экстремальном климате похлеще петербуржцев), — на ура увлажняет самую пересушенную кожу. Тем временем натуральный сквалан помогает укрепить кожный барьер и предотвратить повторную потерю влаги (запасаем кожу молекулами воды до конца отопительного сезона).
d'Alba
В ночной маске Waterfull Vegan Sleeping Pack фирменный белый трюфель d'Alba выступает в дуэте с гиалуроновой кислотой: вместе возвращают коже лица упругость и выравнивают текстуру. Им помогает витамин Е и комплекс натуральных масел — дополнительно увлажняют и питают кожу, защищая от повреждений в противовес пронизывающему ветру.
Jkona
Водоросли со дна морского — в ночной маске корейского бьюти-дебютанта Jkona на российском рынке. Косметический амбьянс примулы вечерней и семи видов морских водорослей поддерживает гидролипидный баланс кожи, предотвращая сухость и шелушение (никакой мермейдкорной чешуи на лице!)
Planeta Organica
Компактная походная маска Natura Siberica из линейки косметики на основе растительного молока — залог последовательного ухода за кожей даже в ситуативных вылазках в карельские и приморские глэмпинги. Органическое миндальное молочко успокаивает и смягчает кожу, масло ночной фиалки питает и защищает от вредного воздействия окружающей среды, а коэнзим Q10 стимулирует выработку живительного коллагена.
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