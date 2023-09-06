Сыворотки, пудра-скраб и маски: косметик-новинки сентября

Чтобы выглядеть как фарфоровая Барби на Хеллоуин (в любом костюме!), примеряем в Molecule маску Dr. Levy уже сейчас. До кукольной гладкости и безмятежности Freezing Anti-Fatigue Mask омолаживает силами незаменимой гиалуроновой кислоты, антиоксиданта таурина, витаминов группы B и вытяжки красных водорослей. Всё, как у других взрослых марок. Но есть нюанс! Состав маски замешан не на обычной очищенной воде, а на аквамиксе, взятом из ледников, альпийского ручья и соленого родника. Швейцарские минводы приправлены каплей экстракта высокогорного эдельвейса — растения, которое без посредников общается со стволовыми клетками кожи, убеждая их синтезировать коллаген поактивнее. Дерматолог Филлип Леви одним из первых в мире начал изучать их кейс и знает: эдельвейс — отличный мотивационный спикер.