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Красота

Сыворотки, пудра-скраб и маски: косметик-новинки сентября

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Распаковываем бьюти-сундук с главными мастхэвами месяца: внутри средства из побегов виноградной лозы, цедры зеленого мандарина, японского юдзу и даже горных минвод.

Etat Pur Resveratrol

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Etat Pur Resveratrol, Naos, 2 600 руб.

Пополнение в коллекции «Активные молекулы» бренда Etat Pur — антиэйдж-сыворотка с ресвератролом. Этот природный антиоксидант (растения вырабатывают его для защиты от повреждений) стимулирует выработку «белков долголетия» — сиртуинов, которые увеличивают цикл жизни клетки и ускоряют обменные процессы, помогая разглаживать мелкие морщины и увлажнять кожу. Новое средство (как и всю косметику марки) производят в Экс-ан-Провансе на юге Франции, а главный ингредиент — ресвератрол — получают из побегов виноградной лозы, растущей в Бордо.

 Institut Esthederm Intensive Vitamine C

Архивы пресс-служб

Institut Esthederm Intensive Vitamine C

Сохраняем только приятные воспоминания о лете с новой сывороткой Institut Esthederm Intensive C — она корректирует пигментные пятна, уменьшает постакне и выравнивает тон кожи. Концентрат содержит две формы витамина C (чистую стабилизированную аскорбиновую кислоту и водорастворимую с глюкозой!), которые осветляют кожу и придают ей сияние. А запатентованный герметичный флакон сохраняет активные вещества свежими и бережет их от воздействия воздуха и света.

Onme

Архивы пресс-служб

Onme, 1 199 руб.

Марка экологичной косметики из Петербурга Onme (подтверждено международным сертификатом ICADA Clean Beauty!) выпустила пудру-скраб для умывания. Очищать и стимулировать обновление кожи ей помогает целый список натуральных ингредиентов (их в составе 95 %): частички бамбука отшелушивают, белая глина абсорбирует излишки себума, энзимы выравнивают рельеф, ананас и лимон освежают и тонизируют.

Yan Frolov Electric Mandarine

Архивы пресс-служб

Yan Frolov 60 мл, 8 900 руб.

10-летний юбилей своего именного бренда Yan Frolov петербургский парфюмер Ян Фролов отметил перезапуском аромата Electric Mandarine. В обновленном флаконе смешались японский юдзу и цедра зеленого мандарина, а подсластить двойную порцию цитрусовых был призван спелый персик. Закрепили эффект фруктовой свежести (представьте стакан ледяной лимонной газировки!) ноты озона.

Dr. LEVY Freezing Anti-Fatigue Mask

Архивы пресс-служб

Dr. LEVY Freezing Anti-Fatigue Mask, Molecule, 9 257 руб.

Чтобы выглядеть как фарфоровая Барби на Хеллоуин (в любом костюме!), примеряем в Molecule маску Dr. Levy уже сейчас. До кукольной гладкости и безмятежности Freezing Anti-Fatigue Mask омолаживает силами незаменимой гиалуроновой кислоты, антиоксиданта таурина, витаминов группы B и вытяжки красных водорослей. Всё, как у других взрослых марок. Но есть нюанс! Состав маски замешан не на обычной очищенной воде, а на аквамиксе, взятом из ледников, альпийского ручья и соленого родника. Швейцарские минводы приправлены каплей экстракта высокогорного эдельвейса — растения, которое без посредников общается со стволовыми клетками кожи, убеждая их синтезировать коллаген поактивнее. Дерматолог Филлип Леви одним из первых в мире начал изучать их кейс и знает: эдельвейс — отличный мотивационный спикер.

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Материал из номера:
Сентябрь

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