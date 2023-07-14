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Косы, кобальт, строгий пробор: 7 бьюти-тенденций недели кутюра

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Исследование тенденций в мире красоты — неблагодарное дело. В последние годы подиумы не диктуют четких трендов на макияж (этим заведуют визажисты из TikTok), а скорее предлагают публике мимолетный стейтмент здесь и сейчас. Рассказываем, чем жила неделя высокой моды в Париже и какие бьюти-приемы стоит взять на заметку.

Косы

Архивы пресс-служб

Rahul Mishra

Архивы пресс-служб

Christian Dior

Архивы пресс-служб

Ronald van der Kemp

Архивы пресс-служб

Christian Dior

Архивы пресс-служб

Alexandre Vauthier

Мир моды всерьез увлекся античностью, одно из последствий — хитросплетение кос на кутюрных показах. Руками Гвидо Палау модели Christian Dior превратились в греческих богинь, а Ronald van der Kemp представил миру эталонный античный профиль, достойный фаюмского портрета.

Сияющая кожа

Архивы пресс-служб

Christian Dior

Архивы пресс-служб

Cristian Dior

Архивы пресс-служб

Zuhair Murad

Архивы пресс-служб

Victor & Rolf

Архивы пресс-служб

Iris van Herpen

Архивы пресс-служб

Thom Browne

Сияющая кожа (а заодно и губы) – тот самый эффект глазированного пончика – точка, в которой сходятся вкусы тиктокеров и визажистов с мировыми именами. Масло для тела и хайлайтер – маленькие помощники кутюра. Для самых смелых в Viktor & Rolf припасли перламутровую розовую помаду из ретро-косметички. Лайфхаки для городских условий: эффекта glowing skin легко добиться за счет добавления капли жидкого хайлайтера в увлажняющий тон, а неоновую помаду могут заменить перламутровые тени в дуэте с блеском для губ.

Выбившаяся прядь

Архивы пресс-служб

Charles de Vilmorin

Архивы пресс-служб

Chanel

Архивы пресс-служб

Alexis Mabille

Архивы пресс-служб

Chanel

Кажется, нарочито небрежный пучок с февральского показа Miu Miu не спешит покидать подиум. На неделе высокой моды пряди волос выбивались и рассыпались то у Chanel, то у Alexis Mabille, а героиня Charles de Vilmorin и вовсе попала под дождь (жизненный кутюр). Одним словом, собираясь впопыхах в офис, мы слегка соответствуем кутюрным тенденциям.

Пробор

Архивы пресс-служб

Christian Dior

Архивы пресс-служб

Balenciaga

Архивы пресс-служб

Alexandre Vauthier

Архивы пресс-служб

Elie Saab

Архивы пресс-служб

Жюльен Доссена для Jean Paul Gaultier

Архивы пресс-служб

Valentino

Архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana

Архивы пресс-служб

Iris van Herpen

Будем прямолинейны: главное заявление этой недели моды – строгий пробор. Он дополнял греческие прически Christian Dior и Jean Paul Gaultier, он же подчеркивал геометричность футуристичных платьев Iris van Herpen. Как правило, пробор соседствовал с гладким хвостом или пучком (а то и фальшпучком как у Fendi!), но возможна альтернатива. Так, локоны Моны Тугард развевались по ветру вместе с массивными серьгами Valentino, а Dolce & Gabbana спрятал прически моделей под атласной косынкой (практичный стайлинг-прием в условиях петербургского бриза, а то и шквала).

Стрелки

Архивы пресс-служб

Balenciaga

Архивы пресс-служб

Ronald van der Kemp

Архивы пресс-служб

Giambattista Valli

Архивы пресс-служб

Giambattista Valli

Архивы пресс-служб

Iris van Herpen

Архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana

Архивы пресс-служб

Rahul Mishra

На подиуме было ожидаемо много стрелок в различных вариациях. Roland van der Kemp экспериментировал с оттенками, Balenciaga — с длиной (линии взлетали до самых висков), а Giambattista Valli — с материалами: Карин Вестерлунд справила стрелки из накладных ресниц. Ну а героиня Dolce & Gabbana отправилась на прогулку по жаркой итальянской Апулии — само собой, вооружившись насыщенной черной подводкой. Перфетто!

Яркая помада

Архивы пресс-служб

Zuhair Murad

Архивы пресс-служб

Armani Privé

Архивы пресс-служб

Ronald van der Kemp

Архивы пресс-служб

Жюльен Доссена для Jean Paul Gaultier

Архивы пресс-служб

Armani Privé

Важный акцент кутюрного мейкапа — яркая помада. Визажисты Zuhair Murad не скупились на краски, а Armani Privé при помощи алой помады воссоздал на подиуме образ Кармен (полагаем, прямиком с из репертуара Михайловского театра). Чуть более приглушенными  выглядели модели Jean Paul Gaultier, с которыми работала визажистка Пэт Макграт, — но даже в приглушенном матовом варианте их губы оставались ключевой деталью макияжа. Актуальный прием: зацелованные, чуть смазанные губы как у Armani Privé (искомого эффекта поплывшего контура и матовой поверхности достигаем, поцеловав салфетку или собственную кисть).

Авангард

Архивы пресс-служб

Tom Browne

Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Архивы пресс-служб

Ronald van der Kemp

Архивы пресс-служб

Tom Browne

Кутюр без макияжа на стыке моды и искусства — не кутюр. Кобальтовый синий Schiaparelli — художественная отсылка к работам Ива Кляйна и Жоана Миро (а также референс из африканского искусства). Тем временем яркий макияж Исамайи Френч добавлял гротеска театральной феерии Thom Browne в Опере Гарнье, во время которой Том Браун превратился из портного в кутюрье (и обратно).

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