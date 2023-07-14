Косы, кобальт, строгий пробор: 7 бьюти-тенденций недели кутюра

Будем прямолинейны: главное заявление этой недели моды – строгий пробор. Он дополнял греческие прически Christian Dior и Jean Paul Gaultier, он же подчеркивал геометричность футуристичных платьев Iris van Herpen. Как правило, пробор соседствовал с гладким хвостом или пучком (а то и фальшпучком как у Fendi!), но возможна альтернатива. Так, локоны Моны Тугард развевались по ветру вместе с массивными серьгами Valentino, а Dolce & Gabbana спрятал прически моделей под атласной косынкой (практичный стайлинг-прием в условиях петербургского бриза, а то и шквала).