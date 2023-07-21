12 кремов-сорбетов для лучшего лета вашей кожи

В воздушной текстуре сорбета Planeta Organica скрываются вполне земные ингредиенты. За увлажнение и сияние отвечает натуральная водная вытяжка из «золотой» сосны: дерево произрастает в сибирском регионе и обладает корой золотистого цвета, за что и получило такое название. Но это еще не все: масло марулы в составе возвращает коже эластичность и упругость после агрессивного солнца, а омега-6 восстанавливает кислотно-жировой баланс.