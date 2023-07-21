12 кремов-сорбетов для лучшего лета вашей кожи

В теплое время года нашей коже подходят легкие увлажняющие средства, которые спасают от солнца, морского бриза и сухого воздуха самолета (во время долгожданного отпуска). Подобрали 12 воздушных кремов-сорбетов для лучших полетов во сне и наяву.
Dr.Barbara Sturm Face Cream Light
Немецкий доктор эстетической медицины Барбара Штурм придерживается мнения, что ухаживающие продукты должны исцелять, а не уменьшать видимые недостатки. Этим требованиям отвечает легкий сорбет из бренда Штурм: его атласная структура быстро впитывается, при этом гарантируя интенсивное увлажнение. Активная комбинация имбиря, бисаболола и пантенола успокаивает раздраженные участки, а растительные липиды ускоряют регенерацию и помогают успокоиться раздраженной коже. Для защиты от солнца после нанесения крема можно добавить несколько капель spf-сыворотки.
La Colline Cellular Youth Hydration
Формула крема Cellular Youth Hydration — настоящий цветочный эликсир. Олигосахариды из диких анютиных глазок усиливают циркуляцию воды в коже, обеспечивая оптимальное увлажнение. Тем временем полифенолы из листьев альпийской розы защищают от окисления. Бонус: экзополисахарид морского происхождения стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, а за счет тонкой текстуры крем не оставляет жирного ощущения.
d`Alba White Truffle Double Serum & Cream
Веганский сорбет d`Alba работает в два этапа. Действие первое: гель-сыворотка проникает в глубокие слои кожи, увлажняя и снимая раздражение. Действие второе: на сцену выходит насыщенный крем, обогащенный питательными веществами. Аплодисменты экстракту белого трюфеля, гиалуроновой кислоте, церамидам и экстракту коллагена.
Apivita Queen Bee Absolute Anti-Aging and Regenerating Cream Light Texture
Редкие, но меткие активные компоненты сорбета Apivita Queen Bee — залог его успеха. Греческое маточное молочко, инкапсулированное в липосомы, запускает процесс регенерации клеток, а экстракт зизифуса повышает эластичность кожи. Плюс вода в составе средства заменена на настой греческой дикой розы (шиповника) с антиоксидантными свойствами, что дарит коже дополнительную защиту и увлажнение.
Dr.Jart+ Cicapair
Банка Dr.Jart+ спешит на помощь жирной и проблемной коже, склонной к воспалениям. Комплекс Multi Tiger grass в составе формулы средства успокаивает и защищает кожу, а также обеспечивает сиюминутное впитывание крема. Ну а нежный травяной аромат гель-крема оказывает дополнительный антистресс-эффект и помогает расслабиться.
[comfort zone] Hydramemory Light Sorbet Cream
С увлажняющим крем-гелем от Comfort zone можно смело отправляться на прогулку по ветреным балтийским пляжам. Макрогиалуроновая кислота и экстракт кактуса опунции гарантируют гладкость, а липиды и комплекс натуральных масел восстанавливают кожный барьер после воздействия северных воздушных масс — на зло всем ветрам.
Clarins Hydra-Essentiel
Воздушный крем Clarins с гиалуроновой кислотой, органическим экстрактом каланхоэ и пудрой корня маниока интенсивно наполняет влагой и матирует кожу, не допуская излишнего блеска. За все спасибо комплексу Hyaluronic Power от лаборатории Clarins — он стимулирует естественные механизмы увлажнения и помогает сохранять влагу на протяжении всего дня.
Bioderma Hydrabio Gel-Crème
Текстура гель-крема Bioderma напоминает ламеллярную эмульсию (двухфазное средство из масла и воды, приближенное по составу к липидным слоям кожи). За счет этого сорбет лучше восстанавливает и укрепляет защитный кожный барьер, а салициловая кислота в составе выравнивает текстуру (в подарок идут гладкость и сияние).
L'Occitane
Воздушный поцелуй из Франции: гель-сорбет для тела от L'Occitane обогащен экстрактом прованской вербены, благодаря чему хорошо увлажняет кожу и придает приятный аромат. А ментол в составе дарит заветное ощущение свежести вопреки отпускному солнцепеку.
Don't Touch my Face Organic Kitchen
Масло жожоба, маралы и провитамин B5 — ключевые ингредиенты в составе крема из коллекции Don't Touch My Face от Адэль Мифтаховой для Organic Kitchen. Каждый компонент хорош по-своему, но вместе они усиливают друг друга: оказывают антиоксидантное действие, укрепляют коллагеновые волокна и надолго удерживают влагу в каждой клетке.
Organic Shop Coconut Уogurt
Легким движением руки (при помощи био-ферментации) кокосовое молоко превращается в полезный для кожи кокосовый йогурт, богатый аминокислотами и витаминами. На его основе создан крем-сорбет для лица от Organic Shop, который повышает эластичность кожи, а заодно придает ей свежий и сияющий вид (как после заветного отпуска).
Planeta Organica
В воздушной текстуре сорбета Planeta Organica скрываются вполне земные ингредиенты. За увлажнение и сияние отвечает натуральная водная вытяжка из «золотой» сосны: дерево произрастает в сибирском регионе и обладает корой золотистого цвета, за что и получило такое название. Но это еще не все: масло марулы в составе возвращает коже эластичность и упругость после агрессивного солнца, а омега-6 восстанавливает кислотно-жировой баланс.
Комментарии (0)