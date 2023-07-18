Как пережить солнцепек? Собрали 14 средств после загара

Хотя в общих чертах петербургское лето — карикатура южных зим, случаются (с приятной регулярностью) жаркие, залитые UVA и UVB лучами дни-исключения. К тому же вам пора в отпуск. Выбрали 14 полезных after sun средств, которые снимают раздражение, успокаивают кожу и дарят заветный холодок.
Bellefontaine After Sun Care Refreshing Emulsion
Эмульсия Bellefontaine увлажняет и успокаивает кожу после загара за счет удачной комбинации ингредиентов в составе. Экстракты водорослей и дрожжей в дуэте с гиалуроновой кислотой восстанавливают водный баланс во всех слоях кожи. За прохладу и снятие воспалений отвечают ментол и альпийские травы.
Institut Esthederm Prolongateur De Bronzage Tan Prolonging Body Lotion SPF 50
Молочко Institut Esthederm — верный помощник в борьбе с покраснениями и неровным загаром. Декстран сульфат и экстракт лакрицы предотвращают кожную гиперреактивность и повышают устойчивость к солнцу. Вжух! — и кожа в порядке.
EGIA Biocare System Soft Repairing Cream
За загар без последствий отвечает крем EGIA Biocare System. Глициризиновая кислота и растительные экстракты обладают мощными успокаивающими и противовоспалительными свойствами. В свою очередь антенол, аллантоин и гиалуроновая кислота в составе ускоряют процессы регенерации и восстанавливают водный баланс кожи.
KLAPP Cosmetics Multi Level Performance
Сияющий лосьон KLAPP восстанавливает кожу после воздействия солнечных лучей, а заодно выполняет роль хайлайтера и увлажняющего крема. Легкий холодок обеспечивают экстракт огурца и сок алоэ вера, а приятный аромат – масло сладкого миндаля и семян дерева ши.
L'Occitane Almond
Масло L'Occitane — образцово-показательный пример живительного эликсира для кожи. Средство состоит из миндального масла и питательных липидов, которые смягчают кожу и оставляют на теле сладкий аромат миндаля. Вдобавок сбалансированная формула банки обеспечивает увлажнение в течение 48 часов, не оставляя ощущения липкости.
Важная задача средств after sun — защита кожи от возможных солнечных ожогов и восстановление защитного барьера. С этим на ура справляется крем Académie Scientifique de Beauté. Молочко убирает сухость и снимает воспаления после активного солнца. Восстановление и увлажнение — в зоне ответственности гиалуроновый кислоты и экстракта кукурузы.
d'Alba White Truffle Vital Spray Serum
Состав успокаивающей сыворотки d'Alba — настоящий декаданс: масло розы, растительные экстракты и итальянский белый трюфель. Звучит не только красиво и ароматно, но и эффективно: спрей успокаивает и увлажняет кожу лица, а также подходит для использования поверх макияжа.
Etat Pur Сыворотка с D-Пантенолом 5%
Банка, достойная места в аптечке. В сыворотке Etat Pur содержится провитамин В5 в концентрированной фармакологической дозировке — его там ровно столько, сколько нужно для максимальной эффективности без нагрузки на кожу. Провитамин стимулирует образование липидов (элемент кожного барьера), укрепляя защитную пленку кожи. А еще вещество активно участвует в регенерации клеток.
Comfort Zone SUN SOUL
Гель Comfort Zone можно нанести на все тело, а можно только на пострадавшие участки после пикника на Севкабеле. Средство восполняет баланс влаги в коже благодаря действию сока алоэ, а аргановое масло в составе обеспечивает питание, восстанавливая защитный барьер.
Atopalm Soothing Gel Lotion
Выручай-банка для самых маленьких (и их родителей): детский лосьон от корейской марки Atopalm освежает кожу и снижает пагубное воздействие УФ-лучей. Плюс помогает защитить естественный кожный барьер от долгого пребывания на солнце (в случае детей — и в воде).
Clarins Shampooing Douche Après Soleil
Три в одном. Во-первых, гель Clarins можно использовать сразу для лица, тела и волос. Во-вторых, подходит для всех типов кожи. В-третьих (самое главное), средство создает густую пену, которая очищает кожу (смывает частицы песка и соли) и избавляет от въедливого запаха хлора (для тех, кто даже на морском побережье выберет бассейн). А заодно дарит ощущение комфорта и оставляет приятный аромат, напоминающий о солнце.
Uriage Bariesun Refreshing Thermal Mist After Sun
Мастхэв лета для отдыхающих на побережье Финского залива (и южнее) — успокаивающий спрей Uriage для всей семьи. Помимо старой-доброй гиалуроновой кислоты в составе замечены инновационные химические солнцезащитные фильтры — акваспонжины и фитостеролы. Они беспечивает длительную защиту и помогают продлить загар (и впечатления от отдыха).
BEAUTIFIC Sun & Done
Банка для самых нетерпеливых (или самых обгоревших): молочко для тела Sun & Done моментально успокаивает кожу и предотвращает шелушение после воздействия солнечных лучей. Секрет успеха — макакадамия и пантенол, которые заодно продлевают жизнь загару.
Planeta Organica Крем для Лица и Тела «Липидовосстанавливающий»
Липидовосстанавливающий крем Planeta Organica — универсальное SOS-средство после агрессивного солнца. Масло жожоба регулирует водный баланс, ниацинамид снимает покраснение, а церамиды соевых бобов восстанавливают защитный барьер кожи. Бонус: крем не содержит красителей и безопасен при атопическом дерматите.
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