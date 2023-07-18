Как пережить солнцепек? Собрали 14 средств после загара

Три в одном. Во-первых, гель Clarins можно использовать сразу для лица, тела и волос. Во-вторых, подходит для всех типов кожи. В-третьих (самое главное), средство создает густую пену, которая очищает кожу (смывает частицы песка и соли) и избавляет от въедливого запаха хлора (для тех, кто даже на морском побережье выберет бассейн). А заодно дарит ощущение комфорта и оставляет приятный аромат, напоминающий о солнце.