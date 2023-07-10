Сияние и увлажнение: 10 полезных мистов

Аромат нероли и розы в составе миста Omorovicza вдохновлен парфюмом «Queen of Hungary Water», формула которого была разработана в XIV веке для королевы Елизаветы Венгерской. Королевское прошлое и ольфакторное настоящее — не единственные свойства тоника: он хорошо увлажняет и тонизирует кожу, позволяя ей сиять как в офисе, так и на премьере в БДТ.

