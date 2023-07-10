Сияние и увлажнение: 10 полезных мистов

Мисты — главная летняя выручай-банка, поскольку синхронно охлаждают, увлажняют, тонизируют, питают и благоухают. В нашей подборке 10 самых полезных средств для ухода за кожей в любой непонятной ситуации.
Sisley Floral Spray Mist
Пожалуй, мист Sisley универсален: он пригодится как в интерьерах большого города, так и на морском побережье. Мягкая сыворотка снимает отечность за счет экстрактов василька и розы, а также успокаивает раздражения на коже после непростого солнечного дня. Вдобавок мист можно использовать для закрепления макияжа.
d'Alba White Truffle First Spray Serum
В составе миста d'Alba содержится экстракт итальянского белого трюфеля (блокбастера бьюти-меню), который улучшает обменные процессы в клетках и обладает питательными и увлажняющими свойствами. В итоге спрей способствует выравниванию тона и придает коже отдохнувший и сияющий вид.
Institut Esthederm Eau Cellulaire (Cellular Water)
Спрей-уход разработан на основе клеточной воды, которая является почти точной копией межклеточной жидкости. Регулярное применение средства поддерживает здоровый вид кожи и защищает ее от воздействия окружающей среды. Для максимального уровня защиты мист лучше использовать вместе с SPF, в том числе на петербургском солнце — редком, но метком.
CLARINS Hydra-Essentiel
Сыворотка Clarins — находка для обезвоженной кожи, страдающей от термических воздействий. Органический экстракт каланхоэ в сочетании с гиалуроновой кислотой помогает поддерживать оптимальный запас влаги во всех слоях кожи, позволяя ей сохранять сияние и упругость.
Omorovicza Queen of Hungary Mist
Аромат нероли и розы в составе миста Omorovicza вдохновлен парфюмом «Queen of Hungary Water», формула которого была разработана в XIV веке для королевы Елизаветы Венгерской. Королевское прошлое и ольфакторное настоящее — не единственные свойства тоника: он хорошо увлажняет и тонизирует кожу, позволяя ей сиять как в офисе, так и на премьере в БДТ.
[comfort zone] Hydramemory Mist
Освежающий спрей от Comfort zone сохраняет влагу и повышает рост кератиноцитов — все благодаря экстракту кактуса опунция в составе. А бетаин защищает кожу от стрессовых факторов окружающей среды. Берем с собой и в иссушенный кондиционером офис, и на ветреные пляжи Финского.
ОНА ИНАЯ Антистресс
Тоник для лица ОНА ИНАЯ обеспечивает интенсивное увлажнение и питание кожи. Мист рекомендуется для применения при длительной работе за экранами всем, кому усталость не к лицу.
By Kaori Mist
Основные ингредиенты сыворотки-спрея By Kaori — экстракт банана и масло виноградной косточки, благодаря которым кожа становится бархатистой и сияющей. Экстракт алоэ запускает процессы регенерации, а сам мист оставляет на теле легкий ароматный шлейф, с которым можно выходить и в пир, и в мир.
Neogen Pink Vita Brigthening Aurora Mist
В составе разглаживающего спрея Neogen объединены экстракты розы, малины, персика и натуральных масел. Вместе они увлажняют лицо и бережно избавляют кожу от ороговевших частиц. Приятный бонус: средство повышает эластичность и упругость кожи, а также обеспечивает выработку коллагена.
MIXIT Your Skin Glow Face
Тоник и праймер в одном флаконе: универсальная сыворотка MIXIT на основе янтарной кислоты помогает восстановить упругость и тонус кожи. Мист обещает увлажнение и питание, не оставляя липкости и стянутости.
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