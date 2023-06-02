Сияющие: блеск для губ возвращается (на подиумы и в косметички)!

Барбикор стремительно возвращается в нашу жизнь, и пока мы ждем выхода фильма с Марго Робби, почувствовать себя лучшей куклой можно уже сейчас. Блеск с ярко-розовым подтоном (главный маркер настоящей Барби) от Urban Decay подарит желанный эффект жидкого стекла. А гиалуроновая кислота, масло ши и масло маракуйи в основе формулы обеспечат уход.