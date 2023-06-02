Сияющие: блеск для губ возвращается (на подиумы и в косметички)!

Блестящие губы – повторяющаяся бьюти-деталь последних показов: от едва глянцевых у Loewe и Fendi до виниловых у Christian Siriano. Носим блески как пожелаем: почти прозрачными для свежего нюдового лука, с контрастным карандашом, чтоб раздавать стиль, или плотными, в несколько слоев, чтобы сочиться красотой.
Sisley Le Phyto Gloss
Сдержанный блеск и интеллигентное сияние – это бальзам Sisley. Комплекс «Гидробустер» сделает губы гладкими и чуть более объемными, масло ши поспособствует быстрому заживлению, а витамин E окажет антиоксидантное воздействие.
Clarins Lip Comfort Oil
Удачное сочетание ухода и макияжа в одном средстве Clarins. Масло лесного ореха, шиповника и жожоба интенсивно питают и защищают кожу об обезвоживания. Совет редакции: используйте оттенок 01 honey в качестве ночной макси для губ — восстановление и питание обеспечены.
Urban Decay Vice Plumping Shine Hydrating Lip Gloss
Барбикор стремительно возвращается в нашу жизнь, и пока мы ждем выхода фильма с Марго Робби, почувствовать себя лучшей куклой можно уже сейчас. Блеск с ярко-розовым подтоном (главный маркер настоящей Барби) от Urban Decay подарит желанный эффект жидкого стекла. А гиалуроновая кислота, масло ши и масло маракуйи в основе формулы обеспечат уход.
Bobbi Brown Crushed Oil Infused Gloss
Повторить макияж с глянцевыми алыми губами с показа Christian Siriano поможет блеск от Bobbi Brown в оттенке Rock & Red. Продукт увлажняет кожу и не липнет.
Dior Backstage Addict Lip Oil
Абсолютный мастхэв визажистов (и наш!) ультрасияющий блеск для губ Dior Backstage Addict. Формула с вишневым маслом защищает кожу губ от негативных факторов и пересыхания, а уже через 5 дней регулярного использования дарит здоровое сияние. Технология «пробуждение цвета» Lip Glow Oil выявляет индивидуальный уровень сухости кожи губ и обеспечивает тотальное увлажнение.
MAC Powerglass Plumping Lip Gloss
Максимальный объем сразу после нанесения, благодаря жгучему составу: ментол, экстракты имбиря и перца, ингредиенты усиливают микроциркуляцию. А гиалуроновая кислота, масла авокадо и кокоса добавляют гладкости и увлажнения уже после первого нанесения.
Л’Окситан Вишневый Цвет
Бальзам Л’Окситан обогащен маслом карите и экстрактом жожоба, поэтому незамедлительно дарит питание и восстанавливает сухую кожу губ. Приятный бонус: нежный цветущий аромат и едва заметный декоративный эффект.
Chupa Chups Juicy Lip Oil
Масло для губ Juicy Lip Oil сочетает бережный уход с глянцевым эффектом и сочным фруктовым ароматом. Насыщенная натуральными маслами формула смягчает и увлажняет губы, а легкая, не липкая текстура придает губам искомый леденцовый вид.
Pupa Miss Pupa Gloss
3-D объем в одно нанесение обещает блеск от Pupa. В составе гелеобразной текстуры гиалуроновая кислота (увлажнение), экстракт манго и растительные масла (питание) и пленкообразующие вещества, которые помогают сохранить цвет и блеск надолго.
Organic Kitchen "Crazy in Love 3-в-1 губы, щёки, веки"
Клава Кока и Organic Kitchen выпустили совместную линейку косметики, в которой найден блеск 3 в 1. Средство подойдет не только для губ, но и заменит глиттер, а также румяна (эффект влажного макияжа обеспечен!). Экстракт гибискуса и гиалуроновая кислота в составе отвечают за деликатный уход.
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