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Невесомость! Нашли 11 лучших флюидов

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Чем легче, тем лучше! Вот 11 флюидов для всего, которые обещают уход, красоту и защиту уже после первого применения.

Ericson Laboratoire Eye Zone Fluid

Архивы пресс-служб

ERICSON LABORATOIRE, ДЛТ, 23 790 руб.

Недостаток сна и стресс в этом марте маскируем коктейлем Ericson Laboratoire. Нежный флюид быстро впитывается и мгновенно запускает процессы омоложения. Экстракт гинкго билоба укрепляет сосуды (прощайте темные круги), альгизиум С из бурых водорослей эффективно снимает отеки и воспаления, а высокомолекулярная ДНК защищает и восстанавливает клетки.

Rexaline Crystal Bright 

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Rexaline, ИЛЬ ДЕ БОТЭ, 5 992 руб.

Глобально защищаем кожу вместе с флюидом Rexaline. Формула содержит мощный депигментирующий комплекс на основе трех концентрированных ингредиентов (экстракт пиона, ниацинамид, экстракт солодки), которые не только дарят сияние, но и регулирует выработку меланина — забываем про пигментные пятна раз и навсегда.

Bioderma Photoderm Nude Touch

Архивы пресс-служб

Bioderma, Рив Гош, 1 995 руб.

Увлажняем, защищаем и выравниваем кожу с флюидом от Bioderma. Салициловая кислота в сочетании с каприлоилглицином улучшит качество эпидермиса и заблокирует появление несовершенств, а cellular protection защищит вашу кожу от стресса (на биологическом уровне). Отлично подойдет в качестве основы под макияж.

Delilah Alibi Fluid Foundation

Архивы пресс-служб

Delilah, Molecule, 4 973 руб.

Пережить любые ситуации, сохранив лицо (и его цвет!), поможет тональный флюид Delilah. Формула обогащена витамином Е (мощным антиоксидантом, который защищает от вредного воздействия окружающей среды), а экстракт цветов персика спасает кожу от агрессивных последствий дедлайнов. Наносим средство кистью и получаем мгновенное увлажнение и сияние на целый день.

Л'Окситан Белая Королева

Архивы пресс-служб

L'occitane, 4 500 руб.

Устали? Заряжаемся энергией от королевского флюида Л'Окситан. Ультралегкая формула с нежной и свежей текстурой уже через несколько секунд разгладит морщины, сгладит тон и устранит несовершенства благодаря экстракту таволги в составе. А SPF50 защитит от солнечных лучей (скорее бы).

Aesop Parsley Seed

Архивы пресс-служб

Aesop, Molecule, 4 973 руб.

Найден незаменимый бустер для восстановления из семян петрушки, ивовой травы и белого чая. Флюид Aesop дарит коже здоровый и ухоженный вид, благодаря высокой концентрации ботанических экстрактов, витаминов и эфирных масел в составе. За увлажнение отвечает пантенол, противовоспалительное действие берет на себя ивовая трава, а антиоксидантное — белый чай.

Giorgio Armani Luminous Silk Fluid Sheer

Архивы пресс-служб

Giorgio Armani, Рив Гош, 3 656 руб.

Сияйте! Лучший помощник в этом — флюид Giorgio Armani. Легкая, жидкая текстура позволит добиться разные эффектов — блеск, румянец, нежный тон. Совет редактора: для эффекта естественного сияния смешайте флюид с тональным средством, а для блестящего (стойкого) результата наносите его как хайлайтер или бронзер.

Clarins Multi-Intensive

Архивы пресс-служб

Clarins, Рив Гош, 4 200 руб.

С возрастными изменениями боремся с флюидом Clarins. План такой: красная водоросль жания рубенс простимулирует клеточное обновление и улучшит цвет лица, экстракт харунганы и тетрапепдиды обеспечат синтез коллагена, а цветочные кислоты гибискуса отшелушат кожу и улучшат цвета лица. Больше никакой уставшей и сухой кожи!

Medavita Prodige

Архивы пресс-служб

Medavita, 4 934 руб.

Забываем о секущихся кончиках и тусклом цвете волос с флюидом Medavita. Несмываемый лосьон мгновенно восстанавливает структуру, устраняет сухость и ломкость без лишней тяжести благодаря липосомам Lifesaver в составе (лейцин, изолейцин, валин, гидролизованные вротеины пшеницы, креатин). Кунжутное масло и протеины кашемира запечатывают кутикулу волоса, добавляют блеск и шелковистость (раз и навсегда прощаемся с секущимися кончиками и негативными влияниями окружающей среды).

Sesderma Repaskin

Архивы пресс-служб

Sesderma, Рив Гош, 4 734 руб.

Не забываем о SPF и защите даже в этот снежный март. Активные ингредиенты в составе флюида для тела Sesderma (липосомированный лизат микрококков,  экстракт планктона, мочевин и  гидролизованный коллаген) окажут противовоспалительное действие, осветлят пигментные пятна, увлажнят и создадут защитный барьер от солнечного излучения. Наносим средство утром и наслаждаемся эффектом весь день.

Lierac Diopticerne Fluide Eclaircissant Correcteur Cernes

Архивы пресс-служб

Lierac, Рив Гош, 2 978 руб.

Осветляющий флюид Lierac не сможет спасти вас от бессонных ночей, но зато отлично справится со всеми видами темных кругов под глазами. Арника в составе улучшает микроциркуляцию (синие круги), витамин С оказывает антиоксидантное действие (коричневые круги), трипептид стимулирует выработку гиалуроновой кислоты. Приятный бонус: светозащитные пептиды, которые оберегают кожу от излучения телефонов. 

Comfort Zone Sublime Skin

Архивы пресс-служб

Comfort Zone, 6 750 руб.

Нежную кожу декольте и шеи защищаем с флюидом Comfort Zone. Биомеханические свойства (упругость и эластичность) восстановит экстракт семян жожоба, ахиллеа миллефолиум (тысячелистник прямиком из Научного сада Davines) увеличит синтез коллагена, абиссинское масло увлажнит эпидермис и подарит бархатистость. Наносим два раза в день и наслаждаемся результатом.

Christian Louboutin Fluid Matte

Архивы пресс-служб

Christian Louboutin, ДЛТ, 8 840 руб.

Найти идеальную красную помаду сложно (порой невозможно), но мы справились. Флюид Christian Louboutin в оттенке Almerica придаст губам матовое покрытие (за счет ультратонких пигментов) , обеспечит увлажнение и сияние на целый день. А заостренный флакон магически преобразит любой образ (носим в виде кулона).

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