Невесомость! Нашли 11 лучших флюидов

Чем легче, тем лучше! Вот 11 флюидов для всего, которые обещают уход, красоту и защиту уже после первого применения.
Ericson Laboratoire Eye Zone Fluid
Недостаток сна и стресс в этом марте маскируем коктейлем Ericson Laboratoire. Нежный флюид быстро впитывается и мгновенно запускает процессы омоложения. Экстракт гинкго билоба укрепляет сосуды (прощайте темные круги), альгизиум С из бурых водорослей эффективно снимает отеки и воспаления, а высокомолекулярная ДНК защищает и восстанавливает клетки.
Rexaline Crystal Bright
Глобально защищаем кожу вместе с флюидом Rexaline. Формула содержит мощный депигментирующий комплекс на основе трех концентрированных ингредиентов (экстракт пиона, ниацинамид, экстракт солодки), которые не только дарят сияние, но и регулирует выработку меланина — забываем про пигментные пятна раз и навсегда.
Bioderma Photoderm Nude Touch
Увлажняем, защищаем и выравниваем кожу с флюидом от Bioderma. Салициловая кислота в сочетании с каприлоилглицином улучшит качество эпидермиса и заблокирует появление несовершенств, а cellular protection защищит вашу кожу от стресса (на биологическом уровне). Отлично подойдет в качестве основы под макияж.
Delilah Alibi Fluid Foundation
Пережить любые ситуации, сохранив лицо (и его цвет!), поможет тональный флюид Delilah. Формула обогащена витамином Е (мощным антиоксидантом, который защищает от вредного воздействия окружающей среды), а экстракт цветов персика спасает кожу от агрессивных последствий дедлайнов. Наносим средство кистью и получаем мгновенное увлажнение и сияние на целый день.
Л'Окситан Белая Королева
Устали? Заряжаемся энергией от королевского флюида Л'Окситан. Ультралегкая формула с нежной и свежей текстурой уже через несколько секунд разгладит морщины, сгладит тон и устранит несовершенства благодаря экстракту таволги в составе. А SPF50 защитит от солнечных лучей (скорее бы).
Aesop Parsley Seed
Найден незаменимый бустер для восстановления из семян петрушки, ивовой травы и белого чая. Флюид Aesop дарит коже здоровый и ухоженный вид, благодаря высокой концентрации ботанических экстрактов, витаминов и эфирных масел в составе. За увлажнение отвечает пантенол, противовоспалительное действие берет на себя ивовая трава, а антиоксидантное — белый чай.
Giorgio Armani Luminous Silk Fluid Sheer
Сияйте! Лучший помощник в этом — флюид Giorgio Armani. Легкая, жидкая текстура позволит добиться разные эффектов — блеск, румянец, нежный тон. Совет редактора: для эффекта естественного сияния смешайте флюид с тональным средством, а для блестящего (стойкого) результата наносите его как хайлайтер или бронзер.
Clarins Multi-Intensive
С возрастными изменениями боремся с флюидом Clarins. План такой: красная водоросль жания рубенс простимулирует клеточное обновление и улучшит цвет лица, экстракт харунганы и тетрапепдиды обеспечат синтез коллагена, а цветочные кислоты гибискуса отшелушат кожу и улучшат цвета лица. Больше никакой уставшей и сухой кожи!
Medavita Prodige
Забываем о секущихся кончиках и тусклом цвете волос с флюидом Medavita. Несмываемый лосьон мгновенно восстанавливает структуру, устраняет сухость и ломкость без лишней тяжести благодаря липосомам Lifesaver в составе (лейцин, изолейцин, валин, гидролизованные вротеины пшеницы, креатин). Кунжутное масло и протеины кашемира запечатывают кутикулу волоса, добавляют блеск и шелковистость (раз и навсегда прощаемся с секущимися кончиками и негативными влияниями окружающей среды).
Sesderma Repaskin
Не забываем о SPF и защите даже в этот снежный март. Активные ингредиенты в составе флюида для тела Sesderma (липосомированный лизат микрококков, экстракт планктона, мочевин и гидролизованный коллаген) окажут противовоспалительное действие, осветлят пигментные пятна, увлажнят и создадут защитный барьер от солнечного излучения. Наносим средство утром и наслаждаемся эффектом весь день.
Lierac Diopticerne Fluide Eclaircissant Correcteur Cernes
Осветляющий флюид Lierac не сможет спасти вас от бессонных ночей, но зато отлично справится со всеми видами темных кругов под глазами. Арника в составе улучшает микроциркуляцию (синие круги), витамин С оказывает антиоксидантное действие (коричневые круги), трипептид стимулирует выработку гиалуроновой кислоты. Приятный бонус: светозащитные пептиды, которые оберегают кожу от излучения телефонов.
Comfort Zone Sublime Skin
Нежную кожу декольте и шеи защищаем с флюидом Comfort Zone. Биомеханические свойства (упругость и эластичность) восстановит экстракт семян жожоба, ахиллеа миллефолиум (тысячелистник прямиком из Научного сада Davines) увеличит синтез коллагена, абиссинское масло увлажнит эпидермис и подарит бархатистость. Наносим два раза в день и наслаждаемся результатом.
Christian Louboutin Fluid Matte
Найти идеальную красную помаду сложно (порой невозможно), но мы справились. Флюид Christian Louboutin в оттенке Almerica придаст губам матовое покрытие (за счет ультратонких пигментов) , обеспечит увлажнение и сияние на целый день. А заостренный флакон магически преобразит любой образ (носим в виде кулона).
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