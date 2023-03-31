Невесомость! Нашли 11 лучших флюидов

Не забываем о SPF и защите даже в этот снежный март. Активные ингредиенты в составе флюида для тела Sesderma (липосомированный лизат микрококков, экстракт планктона, мочевин и гидролизованный коллаген) окажут противовоспалительное действие, осветлят пигментные пятна, увлажнят и создадут защитный барьер от солнечного излучения. Наносим средство утром и наслаждаемся эффектом весь день.