Вот 9 главных бьюти-средств месяца

Петербургский бренд SHU (главный по пуховикам и базовому трикотажу) запустил линейку бьюти-средств SHU Essentials. В наличии крем-дезодорант, солевой скраб, мыло, гель для душа и кремы для рук и для тела.

Вся продукция произведена в России и не тестировалась на животных. Важный нюанс: использованную упаковку можно сдать на переработку в магазинах сети (в рамках программы reuse&recycle) в обмен на бонусные баллы.