Вот 9 главных бьюти-средств месяца

Собрали весенние мастхэвы: волокно люфы, ионы кальция и петитгрейн на службе вашей красоты!
«Краснополянская косметика»
Сочинский органик-бренд «Краснополянская косметика» смешал коктейль на основе энергии южного солнца, натуральных эфирных масел лаванды, апельсина и экстрактов целебных горных трав. Такой микс убирает сухость, питает кожу, придает сияние и дает мощный антиэйдж-эффект, а еще — расслабляет и снимает напряжение.
SHU
Петербургский бренд SHU (главный по пуховикам и базовому трикотажу) запустил линейку бьюти-средств SHU Essentials. В наличии крем-дезодорант, солевой скраб, мыло, гель для душа и кремы для рук и для тела.
Вся продукция произведена в России и не тестировалась на животных. Важный нюанс: использованную упаковку можно сдать на переработку в магазинах сети (в рамках программы reuse&recycle) в обмен на бонусные баллы.
Gemology
С сухой и ороговевшей кожей боремся вместе со скрабом французской марки минеральной косметики Gemology Eclat de Mangue. Формула с волокном люфы нежно полирует и удаляет мертвые частички, а витамины А и Е увлажняют, обеспечивая анти-эйдж эффект. Приятное дополнение -- тропический аромат, который останется с вами на целый день: несколько легких массирующих движений и вы - самое спелое манго.
Splat
Улыбаемся и машем во все 32, тем более что зубная паста Splat Professional White Plus дает для этого предостаточно поводов. Полирующие частицы за четыре недели отбеливают эмаль на полтора тона, ионы кальция снижают чувствительность, а растительный фермент из папайи ускоряет заживление и работает на регенерацию тканей.
Medavita
Прощаемся с сухостью, секущимися кончиками и зимой вместе с эмульсией Medavita. Специальная система пролонгированного действия высвобождает активные ингредиенты, а коллаген укрепляет и придает блеск. Наносим на влажные волосы (не смываем) и даем волю фантазии: завиваем, выпрямляем и ничего не боимся.
MI&KO
Ароматический диффузор MI&KO — антидепрессант и адаптоген! Композиция из натуральных эфирных масел позаботится об умиротворяющей атмосфере и обеспечит хорошее настроение, а «домашний лимонад» из петитгрейна, лимона и бергамота с терпкими нотами шалфея и розмарина перенесет на забытые средиземноморские берега.
Pasha Technique 1984
Pasha Technique, 5 800 руб.
У рэпера Паши Техника вышла миниколлекция ароматов. Парфюм «Pasha Technique 1984» отлично подойдет для совместного использования, в его составе пачули, мимоза и цибетин. Также имеется женский аромат с эротическим вайбом Milf Only с афродизиаками мускусом и амброй, сдобренный сицилийскими апельсинами и амальфитанскими лимонами.
Natura Siberica
Planeta Organica с обновленной линейкой PURE спешит на помощь чувствительной и нежной коже (больше никаких раздражений и покраснений). Наш мастхэв — липидовосстанавливающий крем Neutral Bio Lipid-Restoring. Он универсален и справляется даже с атопическим дерматитом, благодаря ниацинамиду и церамиду соевых бобов в составе, а органическое масло жожоба глубоко увлажняет кожу и придает ей здоровый и сияющий вид.
AlterEgo
Пока вы выбираете завивать, выпрямлять, окрашивать или осветлять, маска EGOBOND защищает ваши волосы от вас и ваших решений. Технология KERAVIS укрепит структуру волоса, предотвратит появление пушащихся волос и подарит естественный блеск. Совет редакции: для достижения большего эффекта сочетайте с восстанавливающей маской BOND 4.
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