Пахнет весной! Выбрали 11 идеальных ароматов марта

Предлагаем от намеков перейти к действиям и выбрать для свидания парфюм Maison Matine Warni Warni (с арабского «приди ко мне»). Он поможет с первой минуты заявить о ваших намерениях и желаниях. Кардамон, мускус, цветок апельсина в составе скажут все за вас, а фрезия и кумарин развеют последние сомнения.