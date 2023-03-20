Пахнет весной! Выбрали 11 идеальных ароматов марта

Цветы, афродизиаки и чистота: собрали идеальные весенние ароматы, чтобы встречать первое тепло.
Matiere Premiere Radical Rose
Настраиваемся на весну вместе с цветочным парфюмом Matiere Premiere и благоухаем, как французская роза (выращенная в садах бренда). Приятный бонус: глубокие и темные грани аромата, достигаемые благодаря пряно-землистым оттенкам индонезийского пачули и мистическим нотам ладана, добавляют уверенности и сексуальности.
Nose Perfumes Meadow Tea
Вернуться в детство поможет парфюм Nose Perfumes с запахом завтрака у бабушки. Терпкие ноты абсолюта китайского зеленого чая вместе с медовой сладостью СО2-экстракта цветов липы и пыльностью мадагаскарской цитронеллы напомнят о дачных чаепитиях, а тандем ладана и ванили — о майской грозе.
Voronoi Void Eau de Toilette
Ищете «парфюм без парфюма»? Возьмите Voronoi Void! Невесомый и прозрачный аромат белой амбры оставит после себя легкий запах чистоты и ощущение тепла без специфического парфюмерного послевкусия.
Mancera Melody Of The Sun Eau de Parfum
Однозначный мастхэв в эту холодную, пасмурную весну — искрящийся Mancera Melody of the Sun. Амбра, матэ и пудровый мускус наполнят энергией солнца и чистого весеннего неба, а верхние ноты калабрийского лимона, грейпфрута, груши и черной смородины подарят беззаботное настроение и ощущение радости (до самого лета!).
Ormonde Jayne Frangipani
В бесконечных дедлайна успели забыть, как пахнут тропики? Ваш верный помощник — Ormonde Jayne. Сердце композиции состоит из сказочного, пьянящего слияния франжипани (королевы тропических цветов), жасмина и абсолю туберозы. Всего пара пшиков и пленительный запах (читать: множество комплиментов) на целый день обеспечены.
Л'Окситан Роза-Жасмин
Телепорт в атмосферу провансальского рассвета нашелся у Л'Окситан. Вуаль белого мускуса и аккорды нежного жасмина подчеркнут женственность и легкость, а древесные нотки добавят независимости и дерзости.
Zielinski & Rozen Ylang Ylang, Jasmine, Neroli
Алхимия и афродизиаки в аптечных пузырьках Zielinski & Rozen — наша парфюмерная база. Ненавязчивый жасмин, цветочно-древесный иланг (ингредиент Chanel№5) и эфирные масла высшего качества. Сладкая композиция культового израильского бренда радует не только весенним ароматом, но и миниатюрным флаконом, подписанным вручную.
George Kini Ibiza Wood
Самое время побывать на Ибице! Ароматы полей цветов апельсина и лаванды, смешанные с сосновыми нотками, дерева сабина отправят вас в старую испанскую усадьбу прямиком на качающийся гамак. Главное в этот момент — найти силы на работу!
DIOR J'adore
Незаменимая классика Dior! Слегка острая цветочная симфония с нотами свежих сочных мандаринов, аккордами жасмина, сливы, орхидеи и розы, словно лучи солнца, наполняют весенней сладостью, а ноты мускуса и ежевики остаются с вами до конца дня.
Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis
Универсальная находка, которая выручит в любой ситуации — аромат Maison Francis Kurkdjian. В составе цитрусовая волна (бергамот, лимон и апельсин), букет из весенних ландышей и флердоранжа. Композиция обладает игристым ароматом и заряжает энергией на весь день.
Maison Matine Warni Warni
Предлагаем от намеков перейти к действиям и выбрать для свидания парфюм Maison Matine Warni Warni (с арабского «приди ко мне»). Он поможет с первой минуты заявить о ваших намерениях и желаниях. Кардамон, мускус, цветок апельсина в составе скажут все за вас, а фрезия и кумарин развеют последние сомнения.
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