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Красота

Пахнет весной! Выбрали 11 идеальных ароматов марта

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Цветы, афродизиаки и чистота: собрали идеальные весенние ароматы, чтобы встречать первое тепло.

Matiere Premiere Radical Rose

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Matiere Premiere, ДЛТ, 22 500 руб.

Настраиваемся на весну вместе с цветочным парфюмом Matiere Premiere и благоухаем, как французская роза (выращенная в садах бренда). Приятный бонус: глубокие и темные грани аромата, достигаемые благодаря пряно-землистым оттенкам индонезийского пачули и мистическим нотам ладана, добавляют уверенности и сексуальности.

Nose Perfumes Meadow Tea

Архивы пресс-служб

Nose Perfumes, 14 900 руб.

Вернуться в детство поможет парфюм Nose Perfumes с запахом завтрака у бабушки. Терпкие ноты абсолюта китайского зеленого чая вместе с медовой сладостью СО2-экстракта цветов липы и пыльностью мадагаскарской цитронеллы напомнят о дачных чаепитиях, а тандем ладана и ванили — о майской грозе.

Voronoi Void Eau de Toilette

Архивы пресс-служб

Voronoi Void, Рив Гош, 5 568 руб.

Ищете «парфюм без парфюма»? Возьмите Voronoi Void! Невесомый и прозрачный аромат белой амбры оставит после себя легкий запах чистоты и ощущение тепла без специфического парфюмерного послевкусия.

Mancera Melody Of The Sun Eau de Parfum

Архивы пресс-служб

Mancera Melody, Рив Гош, 11 292 руб.

Однозначный мастхэв в эту холодную, пасмурную весну — искрящийся Mancera Melody of the Sun. Амбра, матэ и пудровый мускус наполнят энергией солнца и чистого весеннего неба, а верхние ноты калабрийского лимона, грейпфрута, груши и черной смородины подарят беззаботное настроение и ощущение радости (до самого лета!).

Ormonde Jayne Frangipani

Архивы пресс-служб

Ormonde Jayne, Molecule, 16 254 руб.

В бесконечных дедлайна успели забыть, как пахнут тропики? Ваш верный помощник — Ormonde Jayne. Сердце композиции состоит из сказочного, пьянящего слияния франжипани (королевы тропических цветов), жасмина и абсолю туберозы. Всего пара пшиков и пленительный запах (читать: множество комплиментов) на целый день обеспечены.

Л'Окситан Роза-Жасмин

Архивы пресс-служб

Л'Окситан, 5 040 руб.

Телепорт в атмосферу провансальского рассвета нашелся у Л'Окситан. Вуаль белого мускуса и аккорды нежного жасмина подчеркнут женственность и легкость, а древесные нотки добавят независимости и дерзости.

Zielinski & Rozen Ylang Ylang, Jasmine, Neroli

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Zielinski & Rozen, 5 724 руб.

Алхимия и афродизиаки в аптечных пузырьках Zielinski & Rozen — наша парфюмерная база. Ненавязчивый жасмин, цветочно-древесный иланг (ингредиент Chanel№5) и эфирные масла высшего качества. Сладкая композиция культового израильского бренда радует не только весенним ароматом, но и миниатюрным флаконом, подписанным вручную.

George Kini Ibiza Wood

Архивы пресс-служб

George Kini, Золотое яблоко, 24 000 руб.

Самое время побывать на Ибице! Ароматы полей цветов апельсина и лаванды, смешанные с сосновыми нотками, дерева сабина отправят вас в старую испанскую усадьбу прямиком на качающийся гамак. Главное в этот момент — найти силы на работу!

DIOR J'adore

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Dior, Лэтуаль, 13 800 руб.

Незаменимая классика Dior! Слегка острая цветочная симфония с нотами свежих сочных мандаринов, аккордами жасмина, сливы, орхидеи и розы, словно лучи солнца, наполняют весенней сладостью, а ноты мускуса и ежевики остаются с вами до конца дня.

Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis

Архивы пресс-служб

Maison Francis Kurkdjian, Золотое яблоко, 20 500 руб.

Универсальная находка, которая выручит в любой ситуации — аромат  Maison Francis Kurkdjian. В составе цитрусовая волна (бергамот, лимон и апельсин), букет из весенних ландышей и флердоранжа. Композиция обладает игристым ароматом и заряжает энергией на весь день. 

Maison Matine Warni Warni 

Архивы пресс-служб

Maison Matine, Рив Гош, 1 800 руб.

Предлагаем от намеков перейти к действиям и выбрать для свидания парфюм Maison Matine Warni Warni (с арабского «приди ко мне»). Он поможет с первой минуты заявить о ваших намерениях и желаниях. Кардамон, мускус, цветок апельсина в составе скажут все за вас, а фрезия и кумарин развеют последние сомнения. 

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