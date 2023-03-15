Цветные ресницы — самый яркий бьюти-тренд Недель моды

Посмотрели показы и однозначно убедились: цветная тушь — главный бьюти-продукт сезона. Предлагаем начинать хлопать разноцветными ресницами уже сейчас! Ищем вдохновение на показах и выбираем продукты, которые будем использовать сами.
Синие (кобальт — тренд), как у Mugler, словно покрытые инеем (мы все таки в России), как у Prada, или только нижние и в тон теням, как у Victoria Beckham: просто попробуйте, и вы не сможете остановиться! Цветная тушь — лучший способ разнообразить привычный нюдовый макияж без радикальных экспериментов.
Формула идеального макияжа с цветной тушью: ровный тон, немного хайлайтера и легкий блеск на губах. Тушь берем в зависимости от задач: неоново-оранжевую, чтобы светиться в ультрафиолете, розовую для весеннего свидания и синюю в цвет настроения.
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