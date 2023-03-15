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Красота

Цветные ресницы — самый яркий бьюти-тренд Недель моды

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Посмотрели показы и однозначно убедились: цветная тушь — главный бьюти-продукт сезона. Предлагаем начинать хлопать разноцветными ресницами уже сейчас! Ищем вдохновение на показах и выбираем продукты, которые будем использовать сами. 

Архивы пресс-служб

Mugler

Архивы пресс-служб

ANNA SUI

Архивы пресс-служб

Prada

Архивы пресс-служб

Mugler

Архивы пресс-служб

Francesca Liberatore

Архивы пресс-служб

Victoria Beckham 

Архивы пресс-служб

Victoria Beckham 

Синие (кобальт — тренд), как у Mugler, словно покрытые инеем (мы все таки в России), как у Prada, или только нижние и в тон теням, как у Victoria Beckham: просто попробуйте, и вы не сможете остановиться! Цветная тушь — лучший способ разнообразить привычный нюдовый макияж без радикальных экспериментов.

Архивы пресс-служб

YSL, Рив Гош, 3 378 руб.

Архивы пресс-служб

Pupa, 826 руб.

Архивы пресс-служб

KIKO Milano, 899 руб.

Архивы пресс-служб

Urban Decay, ИЛЬ ДЕ БОТЭ, 1 800 руб.

 

Архивы пресс-служб

7DAYS, 503 руб.

Архивы пресс-служб

VIVIENNE SABO, Рив Гош, 456 руб.

Архивы пресс-служб

ART-VISAGE, 322 руб.

Архивы пресс-служб

3INA, Золотое яблоко, 616 руб.

Формула идеального макияжа с цветной тушью: ровный тон, немного хайлайтера и легкий блеск на губах. Тушь берем в зависимости от задач: неоново-оранжевую, чтобы светиться в ультрафиолете, розовую для весеннего свидания и синюю в цвет настроения. 

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