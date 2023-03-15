Цветные ресницы — самый яркий бьюти-тренд Недель моды

Синие (кобальт — тренд), как у Mugler, словно покрытые инеем (мы все таки в России), как у Prada, или только нижние и в тон теням, как у Victoria Beckham: просто попробуйте, и вы не сможете остановиться! Цветная тушь — лучший способ разнообразить привычный нюдовый макияж без радикальных экспериментов.