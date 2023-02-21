18+
  • Красота
  • Красота
Красота

Влажная фантазия! Вот лубриканты, которые сделают вашу жизнь лучше

Поделиться:

Американские горки в постели стали больше похожи на карусель «Ласточка»? Лубрикант вам в помощь! 

Лубриканты

Архивы пресс-службы

Predubezhdai, 1600 руб.

Архивы пресс-службы

YesforLOV, PETRA, 3 500 руб.

Архивы пресс-службы

Голодный леший, 620 руб.

Архивы пресс-службы

Organic Kitchen, 710 руб.

Архивы пресс-службы

Levrana, 700 руб.

Выбрать правильный лубрикант – тяжелая задача, но мы справились. Но прежде всего забываем про подручные методы и народные средства и  отправляемся на поиски заветной баночки. Важно! При выборе недостаточно красивой упаковки, необходимо изучить состав (хорошая смазка – физиологичная смазка) и заранее определиться с любовными желаниям.

Архивы пресс-служб

Purpur, 1 650 руб.

Архивы пресс-служб

YesforLOV, PETRA, 2 990 руб.

Архивы пресс-служб

Green Wave, 400 руб.

Архивы пресс-служб

Faberlic, 139 руб.

Так, для секса в душе выбирайте лубрикант на силиконовой основе – он не впитывается в кожу и продолжает скользить и скользить (спойлер: смывать его вы будете долго). Главное – держите силиконовые смазки подальше от секс-игрушкек, они не дружат! Для любителей эротических массажей с продолжением, отлично подойдут лубриканты на масляной основе, но берегите простыни и избегайте латексных презервативов (мы вас предупредили!). А если вы только начинаете свой путь, то вашим верным проводником и наставником будет лубрикант на водной основе: такие смазки на 95% состоят из воды и создают эффект естественной влажности. При выборе ищите в составе: алоэ вера, гиалоурановую кислоту, гуаровую камедь, сквалан (содержится и в натуральных растительных маслах) и другие увлажнители. Ознакомились? Тогда вперед! Мы в вас верим и желаем восхитительных оргазмов!

Гели для интимной гигиены

Архивы пресс-служб

НЕСЕКРЕТ, 1 200 руб.

Архивы пресс-служб

Woman Essentials, 6 990 руб.

Архивы пресс-служб

Mi&Ko, 460 руб.

Архивы пресс-служб

Mixit, 224 руб.

Архивы пресс-служб

ANNA SHAROVA, 650 руб.

Архивы пресс-служб

Siberina, 284 руб.

После экспериментов не забудьте про уход за интимной зоной. Прежде всего прощаемся с гелем для душа – щелочное мыло только вредит микрофлоре, разрушая ее. И помните: самая уязвимая часть женского тела достойна лучшего, поэтому при выборе ориентируемся на свои ощущения и рекомендации врача (забывая советы подружек), а в составе ищем травы: ромашку, солодку, шалфей или календулу. Они лучшие друзья вашей микрофлоры! Приятный бонус: содержание в продукте витаминов Е и В5, которые помогут справиться с раздражением и микротравмами.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: