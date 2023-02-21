Влажная фантазия! Вот лубриканты, которые сделают вашу жизнь лучше

Так, для секса в душе выбирайте лубрикант на силиконовой основе – он не впитывается в кожу и продолжает скользить и скользить (спойлер: смывать его вы будете долго). Главное – держите силиконовые смазки подальше от секс-игрушкек, они не дружат! Для любителей эротических массажей с продолжением, отлично подойдут лубриканты на масляной основе, но берегите простыни и избегайте латексных презервативов (мы вас предупредили!). А если вы только начинаете свой путь, то вашим верным проводником и наставником будет лубрикант на водной основе: такие смазки на 95% состоят из воды и создают эффект естественной влажности. При выборе ищите в составе: алоэ вера, гиалоурановую кислоту, гуаровую камедь, сквалан (содержится и в натуральных растительных маслах) и другие увлажнители. Ознакомились? Тогда вперед! Мы в вас верим и желаем восхитительных оргазмов!