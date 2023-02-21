Влажная фантазия! Вот лубриканты, которые сделают вашу жизнь лучше

Американские горки в постели стали больше похожи на карусель «Ласточка»? Лубрикант вам в помощь!
Лубриканты
Выбрать правильный лубрикант – тяжелая задача, но мы справились. Но прежде всего забываем про подручные методы и народные средства и отправляемся на поиски заветной баночки. Важно! При выборе недостаточно красивой упаковки, необходимо изучить состав (хорошая смазка – физиологичная смазка) и заранее определиться с любовными желаниям.
Так, для секса в душе выбирайте лубрикант на силиконовой основе – он не впитывается в кожу и продолжает скользить и скользить (спойлер: смывать его вы будете долго). Главное – держите силиконовые смазки подальше от секс-игрушкек, они не дружат! Для любителей эротических массажей с продолжением, отлично подойдут лубриканты на масляной основе, но берегите простыни и избегайте латексных презервативов (мы вас предупредили!). А если вы только начинаете свой путь, то вашим верным проводником и наставником будет лубрикант на водной основе: такие смазки на 95% состоят из воды и создают эффект естественной влажности. При выборе ищите в составе: алоэ вера, гиалоурановую кислоту, гуаровую камедь, сквалан (содержится и в натуральных растительных маслах) и другие увлажнители. Ознакомились? Тогда вперед! Мы в вас верим и желаем восхитительных оргазмов!
Гели для интимной гигиены
После экспериментов не забудьте про уход за интимной зоной. Прежде всего прощаемся с гелем для душа – щелочное мыло только вредит микрофлоре, разрушая ее. И помните: самая уязвимая часть женского тела достойна лучшего, поэтому при выборе ориентируемся на свои ощущения и рекомендации врача (забывая советы подружек), а в составе ищем травы: ромашку, солодку, шалфей или календулу. Они лучшие друзья вашей микрофлоры! Приятный бонус: содержание в продукте витаминов Е и В5, которые помогут справиться с раздражением и микротравмами.
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