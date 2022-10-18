Лучшее средство от бессонницы? Консилер! Выбрали для вас 10 лучших

Если вдруг вы снова допустили системную ошибку, ответив на сообщение «Спишь?», то с утра еще можно все исправить. Стираем 50 оттенков серого под вашими глазами с помощью корректирующих, светоотражающих, увлажняющих, а главное, бодрящих средств.
Консилер-крем NARS
Главное SOS-средство автора этого текста. В NARS нет нежности как, скажем, у YSL Touche Eclat, зато он работает четко и по делу - эффект мгновенный и наредкость долгоиграющий. Консилер выравнивает цвет лица и маскирует любые неровности кожи. В составе средства имеются отражающие свет пигменты, отвечающие за ваш сияющий вид. Специальный растительный комплекс увлажняет и питает кожу.
Консилер с икорным экстрактом La Prairie
Вся наша жизнь - икра! Самый дорогой консилер в подборке со знаковым для марки икорным экстрактом работает сразу в двух направлениях. Как корректор он эффектно выравнивает тон, скрывает неровности и мелкие морщины. Как ухаживающее средство — уменьшает темные круги под глазами и увлажняет кожу. Нежная легкая текстура быстро и равномерно распределяется, а встроенный дозатор выдает оптимальную порцию, а то вдруг кожа переест.
CC-крем для кожи вокруг глаз Erborian
Если вы не выспались на склоне лет, присмотритесь к Erborian. Корейский крем обогащен экстрактом центеллы азиатской, известной своими смягчающими свойствами и заметным антивозрастным эффектом. Средство не только ухаживает за нежной кожей вокруг глаз, но и выравнивает тон, скрывает темные круги и другие несовершенства с помощью СС-пигментов, раскрывающихся на коже.
Консилер CLARINS everlasting concealer
У консилера приятная, легкая текстура. Он отлично маскирует темные круги под глазами, а ухаживающая формула на основе эсцинов конского каштана, экстракта киноа и полисахаридов овса увлажняет и разглаживает кожу. Средство также подходит для использования в качестве базы под тени для век.
Корректор YSL Touche Eclat
Главный корректор, консилер и хайлайтер современности, предмет бьюти-культа и вечная классика маскирующих средств. Касание его кисточки с капелькой невесомой эмульсии – сама нежность. Средство запросто высветляет теневые участки на крыльях носа, в уголках рта, убирает недостатки на подбородке и маскирует мимические морщины. Оно оживляет область вокруг глаз, но скажем честно, в нашей подборке есть средства с более выраженным и длительным маскирующим эффектом. Зато Touche Eclat можно использовать по контуру губ для создания визуального эффекта сияния.
Корректирующий консилер URBAN DECAY Stay Naked
У этого консилера веган-формула: он не содержит ни единого ингредиента животного происхождения. Отлично маскирует и держится на коже рекордные 24 часа: идеально для тех, у кого запланирована вторая бессонная ночь подряд. Консилер создает естественное полуматовое регулируемое покрытие: от полупрозрачного до плотного. Ко всему прочему, он водостойкий, но при этом позволяет коже дышать, на закупоривая поры.
Консилер TOM FORD shade and illuminate
В контексте моды на нулевые хочется вспомнить о Томе Форде. У него как раз вышел новый консилер. Средство разглаживает и выравнивает тон кожи, маскируя покраснения и темные круги под глазами. Формула мгновенно увлажняет и придает коже естественное сияние. Консилер не закупоривает поры за счет своей легкой текстуры.
Консилер с кистью Sisley
Консилер с мягкой кремовой текстурой легко и ровно ложится на кожу вокруг глаз, скрывая темные круги. У миниатюрной тубы есть металлический наконечник, распределяющий средство точечно. Для аккуратной растушевки используйте кисть, вспоминая уроки ИЗО: для самых черных кругов и очень плотной маскировки консилер можно наносить в несколько слоев.
Устойчивый корректор в стике Bobbi Brown
Благодаря формату стика средство легко наносится, к тому же не забивается в складки, не скатывается и не создает эффекта маски. Обещает сохраниться на вашем лице 12 часов и противостоять воздействию воды, пота и влажности. Тем временем экстракты кофейных зерен и солероса в составе быстро и надолго насыщают кожу влагой, делая ее более упругой и гладкой.
Корректор Laura Mercier Flawless Fusion
Главный секрет корректора марки уважаемой визажистки Лоры Мерсье кроется в формуле на основе гибких полимеров. Благодаря технологии Skin Fusion они буквально сливаются с кожей и образуют стойкое покрытие, которое не боится влажности и держится в течение 12 часов. Состав также обогатили сферическими пудровыми частицами, помогающими визуально разгладить морщины.
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