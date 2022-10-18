Лучшее средство от бессонницы? Консилер! Выбрали для вас 10 лучших

Главный корректор, консилер и хайлайтер современности, предмет бьюти-культа и вечная классика маскирующих средств. Касание его кисточки с капелькой невесомой эмульсии – сама нежность. Средство запросто высветляет теневые участки на крыльях носа, в уголках рта, убирает недостатки на подбородке и маскирует мимические морщины. Оно оживляет область вокруг глаз, но скажем честно, в нашей подборке есть средства с более выраженным и длительным маскирующим эффектом. Зато Touche Eclat можно использовать по контуру губ для создания визуального эффекта сияния.