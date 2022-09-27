Водостойкие туши, которые переживут с вами любые испытания

Если вы не пробовали туши Vivienne Sabó, то мы даже не знаем. В любом случае, у вас еще есть возможность сделать ваш первый раз незабываемым, потому что легендарная тушь теперь с водостойким эффектом. Она не осыпается, легко смывается теплой водой и не травмирует ресницы при демакияже.