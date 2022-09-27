Водостойкие туши, которые переживут с вами любые испытания

Осень, дождь и новостная повестка иногда выбивают из колеи и в любой момент могут подмочить ваш макияж. Советуем не размазывать краску по лицу и воспользоваться водостойкими тушами. По крайне мере, даже если погода не испортится, а грусть не захватит вас с головой, вы будете уверены в своем макияже.
DARLING* lash cocoon, Золотое яблоко, 594 руб.
Личный фаворит редактора — тушь lash cocoon корейской марки Darling*. Она буквально заворачивает каждую ресницу в «кокон», который устойчив к любым воздействиям. Мы ходим с ней в бассейн, плачем в кино и гуляем под самыми лютыми ливнями. Смываются «коконы» обычной водой выше 38°C без дополнительных средств, так что вам не придется тащить с собой огромную косметичку даже в дальнюю поездку.
LANCOME hypnose waterproof, Рив Гош, 4 040 руб.
Тушь Hypnôse наделит вас гипнотическим взглядом одним взмахом кисточки. А вместе с этим подарит насыщенный ультрачерный пигмент и стойкость в течение всего дня.
BY TERRY terrybly waterproof, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 4 800 руб.
Тут прекрасно все: прямая щеточка разделяет ресницы и приподнимает их от основания, насыщенная пигментами формула обеспечивает равномерное покрытие, а комплекс Flex Stretch отвечает за стойкость макияжа.
MAC haute & naughty waterproof lash, Золотое яблоко, 2 190 руб.
Производитель уверяет, что эта тушь — инновация в мире декоративной косметики. Упаковка оснащена двумя выходами для щеточки, которые помогают регулировать количество средства на щетине, а сам продукт не утяжеляет ресницы и отлично держится при любых обстоятельствах.
CLINIQUE high impact waterproof mascara, Золотое яблоко, 2 760 руб.
Тушь Clinique просто и быстро создает выразительный стойкий эффект, который держится до 12 часов. Идеальный выбор для любительниц активного образа жизни и тех, кто носит макияж даже на тренировку.
I HEART REVOLUTION tasty watermelon, Золотое яблоко, 722 руб.
С этой тушью вам не страшна не только влажность, но и плохое настроение. Объемные, густые, пышные и яркие ресницы — обязательно, а запах арбуза — приятный бонус.
GIORGIO ARMANI eyes to kill waterproof, Рив Гош, 4 240 руб.
Водостойкая тушь для чувствительных глаз — мастхэв на случай важных событий. Еще одно преимущество Eyes to Kill Waterproof Mascara — запатентованная кисточка-аппликатор, которая придает ресницам тот самый объем.
VIVIENNE SABO cabaret latex water resistant mascara, Рив Гош, 535 руб.
Если вы не пробовали туши Vivienne Sabó, то мы даже не знаем. В любом случае, у вас еще есть возможность сделать ваш первый раз незабываемым, потому что легендарная тушь теперь с водостойким эффектом. Она не осыпается, легко смывается теплой водой и не травмирует ресницы при демакияже.
DIORSHOW summer dune iconic ovecurl waterproof, Летуаль, 3 500 руб.
24 часа стойкости? Легко! Надеемся, что вам не пригодится не спать сутки, но если вдруг, то Diorshow Iconic Overcurl Mascara не только выдержит любые испытания, но и позаботится о ваших ресницах.
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