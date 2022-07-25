Косметическая марка PROLIFEANDSKIN выпустила коллаген в порционных саше

Формула коллагена PROLIFEANDSKIN разработана командой биохимиков совместно с врачами — это гидролизованный коллаген, полученный из говядины и обогащенный L-аскорбиновой кислотой. Кроме того, он содержит витамин С, который (клинически доказано!) увеличивает синтез коллагена в 8 раз. Важно, что в продукте PROLIFEANDSKIN нет углеводов, поэтому он полностью подходит для людей с диабетом.