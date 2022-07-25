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Косметическая марка PROLIFEANDSKIN выпустила коллаген в порционных саше

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Марка PROLIFEANDSKIN, которая занимается косметикой и нутрицевтикой, выпустила новинку — коллаген в порционных саше. Одно саше соответствует дневной порции коллагена, а количество в упаковке – 30 штук – рассчитано на месяц. Такой формат мобилен и подойдет для поездок, путешествий или разъездов в течение дня.

архивы пресс-служб

Организм расходует коллаген постоянно. Стрессы, простуды, злоупотребление сахаром снижают его уровень в организме. При этом коллаген необходим при восстановлении после заболеваний, травм и во время регенерационных процессов после любых косметологических процедур.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Формула коллагена PROLIFEANDSKIN разработана командой биохимиков совместно с врачами — это гидролизованный коллаген, полученный из говядины и обогащенный L-аскорбиновой кислотой. Кроме того, он содержит витамин С, который (клинически доказано!) увеличивает синтез коллагена в 8 раз. Важно, что в продукте PROLIFEANDSKIN нет углеводов, поэтому он полностью подходит для людей с диабетом.

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