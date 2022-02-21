Пирсинг, аниме, кристаллы на когтях: нейл-артист Тима Лексиков — о том, как сделать крейзи-маникюр, как у Граймс и Карди Би

24-летний Тима Лексиков основал студию крейзи-маникюра @send.nude.nails: там можно превратить ногти в арт-объект, украсив чем угодно — от пирсинга и игрушечных мишек до дерева и натуральных кристаллов. Мы поговорили нейл-артистом об уходе от канона идеальных, ровных ногтей, трендах на сложный дизайн и влиянии Tik-Tok на индустрию.
На Тимофее Лексикове: корсет и перчатки Vera Steklova, брюки MSGM. На Валентине Ясень (Oldushka models): платье Vera
Steklova, цепи и серьги swine (8 store).
Кто приходит к вам за крейзи-маникюром, представители поколения Z?
Не только. Сотрудницы больших компаний, YouTube-блогеры, многодетные мамы.
Какой мудборд подготовить, если хочешь классный и сложный дизайн ногтей?
Можно прийти с проработанной идеей, можно донести мастеру свой вайб и вместе с ним продумать детали. Я не люблю копировать ногти из чужого инстаграма, создаю дизайны сам: подсматриваю фишку клиента, и получаются, например, секси-щупальца осьминога. Или наш нейл-артист Лена (@powpusse), которая рисует в стиле аниме: можно прийти к ней с любым скриншотом и получить уникальный дизайн.
Крейзи-маникюр хорошо заходит в TikTok: ваше недавнее видео собрало уже более 500 тысяч просмотров. Как считаешь, соцсеть сформировала тренд на сложные дизайны?
Мне кажется, тренд на сложные дизайны в большей степени сформировал AliExpress и индустрия слаймов: у нейл-артистов появился доступ к новым материалам и украшениям. А роскошные ногти у нас любили всегда, еще до TikTok — помню, как моя мама наращивала их на типсы почти 20 лет назад.
Как относишься к нюдовому шеллаку?
Отлично, но на себе не вижу.
Удобна ли такая экстрадлина в повседневной жизни?
Ко всему быстро привыкаешь: через 2–3 дня после наращивания тактильные ощущения меняются, кажется, что пальцы стали длиннее. Еще меняется ощущение себя, можно представить себя реальной Карди Бишкой из Петербурга. Я делаю ногтями много полезных штук: могу засунуть интернет-кабель под плинтус, прикрутить шуруп или достать из кипящей воды вареное яйцо. Кто-то наращивает крейзи-длину на одной руке или оставляет короткими несколько пальцев — например, геймерши и музыканты.
А когда ты нарастил свои первые ногти?
Лет пять назад, для техно-вечеринки.
Насколько сложно создавать крейзи-ногти с технической точки зрения?
По-моему, несложно. Даже на первом очном обучении многие делают что-то достойное. Мы сейчас готовим инфопродукты, в которых расскажем о правильной архитектуре ногтей, сложном дизайне, будут даже чек-листы по лучшим материалам и украшениям.
Расскажи, какие тренды крейзи-маникюра будут популярны в 2022 году?
Это невозможно предугадать — например, никто не ожидал популярности «кошачьих когтей». Сейчас в тренде разные формы, и это круто: мы уходим от канона идеальных и ровных ногтей, можем переосмыслить природны или футуристичные формы.
Чем вообще можно украсить ногти, помимо страз?
На ногти сейчас можно приклеить все, что угодно: от пирсинга и проволоки до экоматериалов: натуральных ракушек, дерева, кристаллов. На «Авито» для украшения ногтей покупают даже кожу, которую сбрасывают змеи.
Возможно ли сделать дизайн ногтей более экологичным?
Да, появляются бренды, которые производят экоматериалы, и мы тоже начнем их использовать. Но у них не такое хорошее сцепление с ногтевой пластиной, поэтому проходить с экстрадлиной и тяжелым дизайном месяц не получится.
Прижился ли в Петербурге тренд на мужской маникюр?
К нам приходят парни, но пока это 3% от числа клиентов. Хотя Моргенштерн и Дудь сделали мужской маникюр в России более легальным, мало кто готов к флуоресцентным зеленым когтям. Чаще всего мужчины выбирают черные ногти — отсылка к панк-року.
С чем лучше всего сочетается крейзи-маникюр?
С крейзи-натурой.
А чем новая красота отличается от дурного вкуса?
Дурной вкус — это очень субъективная вещь. То, что для одного — ирония, кэмп или, например, национальный элемент в образе, для другого «дурной вкус».
Фото: Саша Чайка @sashachaika
Худрук: Яна Милорадовская @miloradovskaya
Стиль: Дарья Пашина @pashina__d
Визаж и волосы: Маргарита Айрапетова @margokca
Продюсер: Маргарита Саратова @margaritasaratova
Ретушь: Жанна Галай @jeannagalay
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