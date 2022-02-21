Пирсинг, аниме, кристаллы на когтях: нейл-артист Тима Лексиков — о том, как сделать крейзи-маникюр, как у Граймс и Карди Би

Крейзи-маникюр хорошо заходит в TikTok: ваше недавнее видео собрало уже более 500 тысяч просмотров. Как считаешь, соцсеть сформировала тренд на сложные дизайны?

Мне кажется, тренд на сложные дизайны в большей степени сформировал AliExpress и индустрия слаймов: у нейл-артистов появился доступ к новым материалам и украшениям. А роскошные ногти у нас любили всегда, еще до TikTok — помню, как моя мама наращивала их на типсы почти 20 лет назад.

Как относишься к нюдовому шеллаку?

Отлично, но на себе не вижу.