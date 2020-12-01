Бренд ghd представил лимитированную коллекцию «Загадай желание»

Коллекция получилась по-настоящему новогодней — за это отвечают цвета, которые ассоциируются с праздником, — перламутровый белый, глубокий синий, лаконичный черный со звездным блеском. Кроме того, профессиональные инструменты и средства для укладки ghd собраны в подарочные наборы.
Главный предмет коллекции «Загадай желание» — профессиональный фен ghd helios в матовом белом цвете с золотыми элементами. Он легкий и быстрый, обладает усовершенствованной внутренней аэродинамикой и насадкой, концентрирующей воздушный поток. Лимитированная версия ghd helios дополнена темно-синим чехлом для хранения. В коллекции также есть дорожный складной фен ghd flight в кейсе с мерцающими звездами. Тревел-версия сочетает в себе мощность и компактность.
Белый перламутровый стайлер ghd platinum+ с несессером отличается технологией ultra-zone, которая помогает точно контролировать температуру нагрева в процессе укладки и адаптируется к индивидуальным потребностям: учитывает толщину волос, размер прядей и скорость создания прически. В коллекции есть и термощетка ghd glide, она разглаживает волосы и помогает придать укладке свежесть на следующий день. За равномерный нагрев до оптимальной температуры, а следовательно за безопасность волос и борьбу с «пушком», отвечает керамическая технология с ионизатором.
И еще один элемент коллекции «Загадай желание» — набор с термозащитным спреем ghd и двумя заколками в виде звезды и месяца в косметичке. Спрей обеспечит волосам дополнительную защиту во время укладки, а заколки всегда пригодятся.
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