Бренд ghd представил лимитированную коллекцию «Загадай желание»

Белый перламутровый стайлер ghd platinum+ с несессером отличается технологией ultra-zone, которая помогает точно контролировать температуру нагрева в процессе укладки и адаптируется к индивидуальным потребностям: учитывает толщину волос, размер прядей и скорость создания прически. В коллекции есть и термощетка ghd glide, она разглаживает волосы и помогает придать укладке свежесть на следующий день. За равномерный нагрев до оптимальной температуры, а следовательно за безопасность волос и борьбу с «пушком», отвечает керамическая технология с ионизатором.