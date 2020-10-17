Как костно-пластическая хирургия лица превращает женщин в кинозвезд, а мужчин – в супергероев?

Какие эталоны красоты сейчас актуальны?

Подавляющее большинство мужчин хотят приблизить свои черты к брутальному образу супермена: акцентировать внимание на углах челюсти, подчеркнуть линию нижней челюсти, сделать подбородок шире или более выступающим. Многие приносят фотографии знаменитостей в роли героев. Как девочки в детстве мечтают стать принцессами, так и мужчины стремятся к героизму и подвигам.

На первом месте – Бред Питт. С одной стороны, он – очаровательный красавец, а с другой – брутальный и дерзкий Тайлер Дерден из «Бойцовского клуба». Второй лидер фотоподборок на консультации – Джонни Депп. Его любят за аристократичные черты лица, при этом остро заточенные, подчеркнутые и выразительные. Еще один – Джейсон Стэтхэм, мужественный и атлетичный, «истинный ариец». Отдельно можно выделить Генри Кавилла, Дэвида Ганди и подобные типы лица, которые демонстрируют массивность нижней челюсти, определенную форму лба и скул.

Самые популярные среди женских запросов – скулы как у Меган Фокс, углы челюсти как у Анджелины Джоли или заостренный подбородок как у Руби Роуз. Девушки, как и мужчины, стремятся к выразительным чертам лица, просто с поправкой на гендер. В некоторых случаях это влияние трендов, в некоторых стремление к определенному образу. Как бы то не было, решение об операции всегда принимает пациент, и мы долго обсуждаем план операции и желаемый результат, чтобы достичь гармонии.