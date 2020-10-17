Сделать подбородок как у Бреда Питта, подчеркнуть скулы как у Меган Фокс или полностью изменить свои черты – возможности эстетической хирургии, которые все чаще пользуются популярностью. О специфике операций, идеалах красоты и о том, как костная пластика помогает продвинуться по карьерной лестнице, рассказывает эстетический и челюстно-лицевой пластический хирург, ортодонт клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА», доктор наук Андрей Андреищев.
Как костно-пластическая хирургия лица превращает женщин в кинозвезд, а мужчин – в супергероев?
Что такое костная пластика?
Костно-пластическая хирургия лица, реконструктивно-эстетическая хирургия лица, хирургическая костная пластика – это все названия самого интересного раздела эстетической хирургии с точки зрения размаха возможностей. Омоложение лишь возвращает лицо в прежнюю форму, ринопластика совершенствует исключительно нос, при этом костная пластика позволяет получить абсолютно другую внешность, новое ощущение себя, иную реальность. Можно изменить все структуры, которые отвечают за идентификацию: лоб, скулы, подбородок, нос, углы челюсти. Мы можем уменьшать их, увеличивать, менять форму, положение, выдвигать или задвигать, расширять или сужать.
Изначально костную пластику проводили после травмы или врожденных пороков развития – в тяжелых состояниях, когда у пациента нарушены функции и социальная адаптация. Теперь эта услуга оказывается не по жизненным показаниям, а для решения эстетических вопросов в клиниках пластической хирургии.
Можно ли изменить контуры лица косметологическими методами?
Косметологией не добиться такого эффекта. Хотя косметологические манипуляции – филлеры, нити и прочее – куда более простое и быстрое решение, чем хирургическое вмешательство, но введение геля оправдано только в случаях деликатных коррекций и камуфляже небольших мягкотканных дефектов. Когда речь идет об изменении черт лица, подчеркивании контуров, косметологические манипуляции не оправданы. Гель мягкий и не способен держать форму. Все его возможности – восполнить западание и небольшой недостаток объема. В случаях, когда необходимо создать новую опору, нам нужна кость.
Какие эталоны красоты сейчас актуальны?
Подавляющее большинство мужчин хотят приблизить свои черты к брутальному образу супермена: акцентировать внимание на углах челюсти, подчеркнуть линию нижней челюсти, сделать подбородок шире или более выступающим. Многие приносят фотографии знаменитостей в роли героев. Как девочки в детстве мечтают стать принцессами, так и мужчины стремятся к героизму и подвигам.
На первом месте – Бред Питт. С одной стороны, он – очаровательный красавец, а с другой – брутальный и дерзкий Тайлер Дерден из «Бойцовского клуба». Второй лидер фотоподборок на консультации – Джонни Депп. Его любят за аристократичные черты лица, при этом остро заточенные, подчеркнутые и выразительные. Еще один – Джейсон Стэтхэм, мужественный и атлетичный, «истинный ариец». Отдельно можно выделить Генри Кавилла, Дэвида Ганди и подобные типы лица, которые демонстрируют массивность нижней челюсти, определенную форму лба и скул.
Самые популярные среди женских запросов – скулы как у Меган Фокс, углы челюсти как у Анджелины Джоли или заостренный подбородок как у Руби Роуз. Девушки, как и мужчины, стремятся к выразительным чертам лица, просто с поправкой на гендер. В некоторых случаях это влияние трендов, в некоторых стремление к определенному образу. Как бы то не было, решение об операции всегда принимает пациент, и мы долго обсуждаем план операции и желаемый результат, чтобы достичь гармонии.
Ради чего обращаются к пластическому хирургу?
Что касается мужчин, довольно частой причиной является женщина. На втором месте – карьера. Как правило, это чиновники, менеджеры и те, для кого внешность имеет значение. Эта категория одна из самых придирчивых в оценке результата. У них есть сформированный образ, которому они хотят соответствовать, и любое отклонение или шаг в сторону жестко пресекается.
Отдельная группа – пациенты-метросексуалы с собственными канонами красоты. Как правило, они уже в курсе всего: как проходит операция, где распилы, какой эффект они дают. Они мониторят докторов, знают кто чем занимается, сильные стороны и болевые точки каждого хирурга. Им я показываю презентацию, с которой выступаю на специализированных форумах и мастер-классах. Часто такие пациенты уже не раз консультировались или даже прооперировались и активно делятся информацией в тематических сообществах, обмениваясь опытом.
А женщины всегда стремились стать лучше, стать красивее. По количеству моих операций могу сказать, что мужчины совсем недавно стали активно интересоваться пластикой, в то время как женщины с ней давно на «ты». Какие-то определенные группы пациентов мне выделить сложно, женщины приходят за гармонией внутреннего и внешнего. В большинстве случаев они точно знают, что хотят получить в результате, и мы обсуждаем только способы достижения.
Что чаще всего мужчины хотят исправить?
Самые частые запросы среди и мужчин, и женщин – это манипуляции с нижней челюстью, благодаря которым можно добиться существенного изменения черт лица. Работа с формой, размером и выстоянием подбородка, углов нижней челюсти и тела нижней челюсти. Можно корректировать как все вместе, так и отдельно, например, подбородок и углы. Операция недолгая, восстановление быстрое, а результат стабилен.
Следующие по частоте – это коррекция лба и скул. Так как коррекция лба – манипуляция, ориентированная преимущественно на мужчин, тут возможны варианты: коррекция формы, размера лба, перенос линии роста волос, устранение залысин и подтяжка.
Со скулами интереснее, ведь эффект от костной малярпластики не сравним с филлерами. С помощью коррекции скул можно добиться и объема в средней трети лица, подчеркнуть рельеф в этой зоне или предотвратить обвисания тканей.
Благодаря костной пластике можно преобразить все лицо, получить абсолютно другую внешность и главное – иное ощущение себя.
Фото предоставлены клиникой «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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