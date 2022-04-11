Как живет пекарный рынок в новой реальности: вологодское масло, рост цен на сырье до 300% и внедрение в ритейл

Основатель пекарен и бистро Opetit, бара Sante

«Мы держим высокую планку качества и работаем на дорогом сырье, но поставщики изменили условия и цены, на какие-то позиции в 1,5 раза. Планируем переходить на классное вологодское масло, на котором работали когда-то раньше — оно дешевле, но тоже сильно подорожало в связи с условиями рынка. Будем использовать смесь французской и российской муки в не очень драматичной пропорции, которая на выпечку не повлияет вообще. Россия один из крупнейших экспортеров пшеницы. Естественно, та европейская мука, на которой все готовят, сделана из нашего зерна. Просто подход, стандартизация мельниц у нас настолько сильно отличаются от зарубежных, что в итоге качество принципиально другое. Аналогов французскому шоколаду нет и мы их не найдем. Какао-бобы у нас не растут, а если есть компании, которые их возят, значит есть и те, кто работает с шоколадом. С сахаром все в порядке, не знаю откуда началась паника. Любимая шутка из юмористических пабликов: “Россияне начали массово перегонять спирт обратно в сахар”. Это продукт, который полностью производится в России и никакие цепочки, кроме частично логистических, никак не нарушились.

У нас нет стремления синхронизировать цены закупок и продаж. Поскольку общепит — это производство, у нас очень большая часть добавленной стоимости. Грубо говоря, если продукт вырос на 10 руб., готовое изделие мы повысим на те же деньги, а не в пропорции.

Если мыслить оптимистично, то это творческий процесс. Ресторанный рынок сталкивается с разными ситуациями регулярно, трансформация, преобразования — это то, чем живет наша индустрия. Ковидные ограничения сказывались на гостевом потоке гораздо сильнее. Люди в последнюю очередь ограничивают себя в повседневных привычках, в кофе и круассане. Наше ремесло состоит в том, чтобы давать ощущение обычной жизни».