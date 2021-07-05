«Мы считаем эту публикацию своей ошибкой»: как реклама с участием ЛГБТ-семьи настроила Россию против «Вкусвилл»?

Семен Ефимов в телеграм-канале «Русский маркетинг»:

«Кстати, кейс ВкусВилл напоминает мне историю с Reebok. Казалось бы, такое простое правило, которое надо запомнить раз и навсегда: если решаете включить заднюю, делайте это либо тихо, не делайте вовсе, либо делайте лишь в крайней ситуации, когда последствия могут быть очень печальными.

Здесь же подобного не было: по моим наблюдениям, статья получила большую поддержку в рядах клиентов ритейлера, особенно это было видно в соцсетях. Да, были и те, кому она не понравилась, но если смотреть на ситуацию со стороны, вполне очевидно, что ребята настроили за себя одну категорию людей, а другую оттолкнули. С выпуском же заявления получился тройной фейл: мало того, что они лишь больше раздувают негатив вокруг этой ситуации, его публикуя, так еще и Кривенко, как основатель ВкусВилла, наглядно демонстрирует, что в любой схожей ситуации козлов отпущения будут делать из сотрудников, что говорит о том, что он, скорее всего, даже не понимает, что он заявляет. Ну и самое катастрофическое, третье: удалив статью, ВкусВилл не только отвернул от себя позитивно настроенную аудиторию, но и показал, что в целом, в любой последующей их активности они смогут вывернуть все так, будто виновен один непрофессиональный сотрудник.

В этот момент реально вспоминается фраза про то, что репутация строится годами, а теряется в один миг. Нет, в ритейлер не перестанут ходить и они не потеряют значительную часть оборота, но их суперлояльная аудитория открыла для себя ВкусВилл немного с другой стороны, и думаю, что долго еще будет вспоминать и припоминать эту историю».

Вахтанг Кипшидзе, зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата:

«Очень хорошая новость о том, что «Вкусвилл» принял единственно верное, разумное решение отказаться от рекламы однополых "сожительств“»