Шоколадная салями, бискотти, чайный набор и еще 5 идеальных новогодних подарков из ресторанов Арама Мнацаканова

Времени до Нового года все меньше, а людей, кому нужно вручить подарок, все больше. Чтобы минимизировать ваш стресс и сделать восторги от презентов максимальными, мы собрали варианты вкусных и небанальных гастро подарков из ресторанов Арама Мнацаканова — легендарного ресторатора. Делимся идеями на любой вкус. Буквально!
Итальянские сласти и печенье
Шоколадная салями (700 руб.)
Традиционный и популярный во всем мире итальянский десерт. В Италии его можно купить в любой пастичерии, то есть кондитерской. Salame di cioccolato входит в список охраняемых традиционных итальянских рецептов (Prodotti agroalimentari tradizionali italiani (PAT). Вкус десерта вызовет ностальгию — он напоминает привычное для нас пирожное «картошка». Главное отличие салями — большое количество орехов внутри.
Мягкая медовая нуга Торроне (750 руб.)
Торроне в Италии — синоним слова «праздник». Самая рождественская сладость, которую продают на ярмарках и в кондитерских, и которая обязательно есть на каждом праздничном столе. Нугу готовят во всей стране (как у нас Оливье!), но особенно славится торроне из Кремоны и Сардинии. Мягкая, медовая, с ароматом жареных фисташек — моментально создает праздничное настроение.
Бискотти (650 руб.)
Знаменитое печенье с миндалем и ароматом цитрусов и аниса. У каждого итальянца оно ассоциируется с детством. В Тоскане его принято макать в кофе или десертное вино.
Амаретти (650 руб.)
Еще одно итальянское печенье, но с ароматом апельсинов и лимонов. Это один из самых вкусных видов итальянской выпечки. Важная деталь — в таком печенье нет глютена. В его основе миндальная мука, особенно понравится любителям марципана.
Домашние шоколадные трюфели с розмарином или с фисташками в подарочной коробке (от 1 980 руб., цена зависит от количества конфет)
Фавориты гостей ресторанов Арама Мнацаканова — домашние конфеты из шоколада. В качестве подарка можно заказать трюфели из мягкого шоколадного ганаша с розмарином и конфеты с фисташками в глазури из белого шоколада.
Фирменный чай
Набор «Чайная Коллекция» в подарочной упаковке (5 000 руб.)
Полная коллекция уникальных купажей AM COLLECTION — пять вкусов. Этот чай сделал лимитированным тиражом Андрей Колбасинов, создатель чайной компании НИТКА, большой энтузиаст возрождения русской чайной традиции, один из лучших чайных сомелье мира и России. Такой набор можно купить только в ресторанах Арама Мнацаканова.
Купаж «Рождественский»
Только в праздники есть возможность купить особый купаж «Рождественский» или подарочный набор со всей коллекцией: тутовый чай с мандарином, черный чай с розой и бергамотом, ближневосточный купаж с персидским лимоном и мятой и «дачный» с черным чаем и вишневым листом.
Большой набор AM Collection
Для тех, кто хочет все! В каждом ресторане можно выбрать самое любимое: деликатесы из лавки, трюфели ручной работы, амаретти, бискотти, торроне, нугу, черную икру, фирменный чай, купажи отдельно или всю коллекцию целиком. AM Collection — продукты, отобранные лично Арамом Мнацакановым и его командой. Их производят по заказу для ресторанов небольшим тиражом. Есть готовые наборы, а есть возможность выбрать состав набора по желанию. Бонусом в ресторане все красиво упакуют в большую подарочную коробку.
Заказать подарки можно в ресторанах Арама Мнацаканова или на сайте.
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