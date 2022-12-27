Шоколадная салями, бискотти, чайный набор и еще 5 идеальных новогодних подарков из ресторанов Арама Мнацаканова

Для тех, кто хочет все! В каждом ресторане можно выбрать самое любимое: деликатесы из лавки, трюфели ручной работы, амаретти, бискотти, торроне, нугу, черную икру, фирменный чай, купажи отдельно или всю коллекцию целиком. AM Collection — продукты, отобранные лично Арамом Мнацакановым и его командой. Их производят по заказу для ресторанов небольшим тиражом. Есть готовые наборы, а есть возможность выбрать состав набора по желанию. Бонусом в ресторане все красиво упакуют в большую подарочную коробку.