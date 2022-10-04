Александр Галуза — новый шеф-повар Commons! Вот как изменилось меню после ухода Антона Абрезова

Александр Галуза

О работе в Commons:

Идеология Антона с нами навсегда. Наша команда благодарна шефу за опыт и время, которое мы проработали плечом к плечу. Главными в блюдах все также будут выступать фермерские продукты. Креветок и авокадо не появится.

Мне нравится сочетать классическую Францию с яркими, «умамными» ингредиентами из Азии. Мы будем продолжать работать с тем, что есть на рынке, а в сезон делать акцент на фермеров и их овощи, фрукты и травы.

Мне очень нравится термин casual dining. Он не заставляет застилать столы белой скатертью и носить белые перчатки, но при этом качество сервиса, отдача блюд и визуал остаются на высоком уровне.