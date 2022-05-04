Россияне начали экономить на ресторанах и чаще посещать заведения фастфуда

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Focus Technologies, оборот кафе и ресторанов, расположенных в торговых центрах, в марте и апреле текущего года сократился на 3% по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го, тогда как у операторов фастфуда, напротив, вырос на 16%. Количество заказов, сделанных в кафе и ресторанах, снизилось на 10%, а средний чек увеличился на 8%. У сетей фастфуда наоборот наблюдается рост заказов — на 4%, тогда как средний чек здесь вырос даже больше — на 11%. Об этом говорят также данные Malltech: оборот заведений фастфуда в ТЦ только за март увеличился на 6%, тогда как кафе и рестораны потеряли 3%.

До начала специальной военной операции в Украине такого разрыва не наблюдалось. В январе и феврале оборот как кафе и ресторанов, так и заведений фастфуда вырос на 16%, а число заказов — на 7% и 10% соответственно.

Как считает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев, россияне стали чаще посещать заведения фастфуда, руководствуясь желанием сэкономить. Генеральный директор RestCon Елена Перепелица в свою очередь отмечает, что негативным фактором для бизнеса кафе и ресторанов в торговых центрах стала приостановка работы международных ритейлеров — так как «закрылись магазины, ориентированные на средний класс, мотивация посещать объекты снизилась».

Эксперты на ресторанном рынке считают, что снижение оборота кафе и ресторанов может быть обусловлено их переходом на «серую» модель работы. «Многие несетевые рестораны сейчас "не принимают карточки" или у них "сломан терминал", расчеты происходят через наличные или переводы на карты физлиц», — отмечает собеседник издания, добавляя, что операторы фастфуда в торговых центрах — в основном крупные сети, поэтому избегают такого подхода.

Дополнительным стимулом для операторов фастфуда стала приостановка работы сети McDonald’s. Так, выручка функционирующего по франчайзингу KFC только в московском торговом центре «Заря» выросла в апреле на 72% год в году, а Cofix там же — на 100%. «Теремок» в московском ТЦ «Март» в апреле заработал на 58% больше, а Pizza Hut, который также работает по франчайзингу — на 10%.