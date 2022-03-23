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Nestlé приостанавливает продажу товаров под брендами Nesquik и KitKat

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Швейцарская компания Nestlé приостанавливает работу брендов Nesquik и KitKat в России. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы приостанавливаем деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik… Мы уже прекратили импорт и экспорт второстепенных товаров в Россию и из нее, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в страну. Разумеется, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России», — сказано в заявлении компании.

Компания также приостанавливает производство в стране. Однако некоторые товары все же будут попадать на полки магазинов, сюда входят входят детское, медицинское и больничное питания.

«Такой подход соответствует нашим целям и ценностям. Он поддерживает принцип обеспечения основного права на питание», — отметили в компании.

Отмечается, что Nestlé будет переводить прибыль, полученную в России, в гуманитарные организации.

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