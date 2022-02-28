Рестораторы и шефы выступили против «специальной военной операции» на территории Украины

Более 100 российских рестораторов, шеф-поваров и гастрономических журналистов подписались под обращением против «специальной военной операции» на территории Украины. Открытое письмо опубликовал в своем фейсбуке журналист Дмитрий Грозный.
«Мы точно, знаем, что российскому и украинскому народу нечего делить. Борщ и котлеты по-киевски — это такое же наше общее достояние, как Гоголь и Шевченко. Мы точно знаем, что лозунг «пушки вместо масла» несет только горе и страдания. А то что сейчас происходит — это пир во время чумы. Кровавый пир. Мы хотим приносить радость всем. Поэтому просим всех лиц, ответственных за принятие решений, как можно быстрее прекратить братоубийственную «специальную военную операцию» (мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора, — прим. ред), — говорится в письме.
Документ подписали Дмитрий Блинов из Duoband, сооснователь Eclipse Артем Гудченко, шеф-повар ресторана Commons Антон Абрезов, совладелец ресторанной группы Dreamteam Павел Кокков, Владимир Николаев, совладелец баров «Полторы Комнаты», «Цветочки», Ultramen, OY! и другие.
К представителям ресторанного рынка Петербурга присоединились и коллеги из других российских городов.
Напомним, такие обращения опубликовали российские медики, а также более двух тысяч художников, искусствоведов, архитекторов, продюсеров, кураторов, музыкантов и других деятелей культуры, представители благотворительных фондов и НКО. Все они настаивают на решение конфликта мирным путем.
Сотрудники IT-отрасли тоже выступили против военной спецоперации на Украине. Открытое письмо подписали больше тысячи человек
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