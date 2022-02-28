Рестораторы и шефы выступили против «специальной военной операции» на территории Украины

«Мы точно, знаем, что российскому и украинскому народу нечего делить. Борщ и котлеты по-киевски — это такое же наше общее достояние, как Гоголь и Шевченко. Мы точно знаем, что лозунг «пушки вместо масла» несет только горе и страдания. А то что сейчас происходит — это пир во время чумы. Кровавый пир. Мы хотим приносить радость всем. Поэтому просим всех лиц, ответственных за принятие решений, как можно быстрее прекратить братоубийственную «специальную военную операцию» (мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора, — прим. ред), — говорится в письме.

Документ подписали Дмитрий Блинов из Duoband, сооснователь Eclipse Артем Гудченко, шеф-повар ресторана Commons Антон Абрезов, совладелец ресторанной группы Dreamteam Павел Кокков, Владимир Николаев, совладелец баров «Полторы Комнаты», «Цветочки», Ultramen, OY! и другие.

К представителям ресторанного рынка Петербурга присоединились и коллеги из других российских городов.