Церемонию мировой ресторанной премии The World’s 50 Best Restaurants перенесли из Москвы в Лондон

The World’s 50 Best Restaurants — один из самых престижным ресторанных рейтингов в мире. Полсотни лучших заведений выбирает международное экспертное жюри, которое насчитывает около 1000 шеф-поваров, рестораторов, журналистов и критиков. Долгое время церемония проводилась в Лондоне, Нью-Йорке, Мельбурне и Сингапуре, а летом 2022 года впервые должна была пройти в столице России. 24 февраля организаторы перенесли место проведения.

Отметим, что немного ранее вопрос о переносе церемонии также поднимал GELINAZ — коллектив, состоящий из 300 шеф-поваров со всей планеты. «Должны ли мы отменить предстоящую поездку в страну, которая официально воюет с остальной Европой?», — говорится в обращении.