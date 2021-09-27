В отеле «Кемпински Мойка 22» состоялся коктейль в честь премьеры проекта «Флора» в Эрмитаже

Открытие проекта «Флора» в Эрмитаже его авторы и участники 16 сентября отметили коктейльной вечеринкой в баре Von Witte отеля «Кемпински Мойка 22». Среди гостей события были Александра Ревенко, Антон Флеров, Виктор Мартинович, Фабиан Ортнер, Евгений Водолазкин, Мария Бейлина, Жаклин Корнмюллер, Питер Вольф, Наталья Плеханова, Евгения Нагимова.
Музейно-театральный проект «Флора» – это серия перформансов в залах Нового и Старого Эрмитажа. Приглашенные литераторы, музыканты, хореографы и режиссеры создают и разыгрывают художественные этюды перед экспонатами музея. По задумке авторов проекта, музыка, танец и актёрское мастерство должны позволить по-новому взглянуть на шедевры мировой живописи, предоставив гостям Эрмитажа новый опыт общения с искусством.
Участниками проекта станут Мартин Поллак, Зэди Смит, Дэвид Фостер Уоллес, современную российскую литературу представляют Татьяна Толстая, Ольга Седакова и Евгений Водолазкин. Все произведения будут объединены в серию перфомансов австрийским режиссером Жаклин Корнмюллер, участниками которых станут Сергей Мигицко, Анна Буданова, Александр Кашпурин, Ксения Гаврилова, Лилия Бурдинская, Анна Вартаньян, Андрей Феськов, Юлия Гришаева, Саша Ревенко. Продюсером проекта выступает австрийский актер и драматург Питер Вольф.
Отель «Кемпински Мойка 22», наб. р. Мойки, 22, kempinski.com
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.