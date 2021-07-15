Компания «Самсон» открыла маркетплейс охлажденного мяса и свежих продуктов для гриля

Один из старейших петербургских производителей продуктов из мяса компания «Самсон» запустила собственный маркетплейс FreshandGrill.ru. В нем представлены сезонные гриль-товары: шашлыки, ребра, крылья и колбаски, а также свежие мясные полуфабрикаты. Большая часть продуктов нового фирменного маркета относится к категории «Ультра фреш». Это значит, что, совершая заказ в маркете FreshandGrill.ru, вам в тот же день доставят исключительно свежие, произведенные в день доставки товары.

Титульной линейкой продуктов FreshandGrill.ru стала серия «Грильмания» от «Самсон». В ней представлены самые популярные сезонные полуфабрикаты, произведенные по высоким современным стандартам качества. Основу ассортимента «Самсон» составляют продукты низкой жирности и высоким содержанием натурального белка. В некоторых позициях процент жира значительно снижен. В FreshandGrill.ru можно найти самый широкий ассортимент товаров, который сегодня выпускается под брендом «Самсон».