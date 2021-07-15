Компания «Самсон» открыла маркетплейс охлажденного мяса и свежих продуктов для гриля

Один из старейших петербургских производителей продуктов из мяса компания «Самсон» запустила собственный маркетплейс FreshandGrill.ru. В нем представлены сезонные гриль-товары: шашлыки, ребра, крылья и колбаски, а также свежие мясные полуфабрикаты. Большая часть продуктов нового фирменного маркета относится к категории «Ультра фреш». Это значит, что, совершая заказ в маркете FreshandGrill.ru, вам в тот же день доставят исключительно свежие, произведенные в день доставки товары.
Титульной линейкой продуктов FreshandGrill.ru стала серия «Грильмания» от «Самсон». В ней представлены самые популярные сезонные полуфабрикаты, произведенные по высоким современным стандартам качества. Основу ассортимента «Самсон» составляют продукты низкой жирности и высоким содержанием натурального белка. В некоторых позициях процент жира значительно снижен. В FreshandGrill.ru можно найти самый широкий ассортимент товаров, который сегодня выпускается под брендом «Самсон».
Помимо полной линейки собственных товаров «Самсон» в маркетплейсе доступны полуфабрикаты других ведущих российских производителей. Компания дополнила ассортимент, включив в него мясо кролика, утки и ягнятину. В маркете также представлены сопутствующие товары для пикников, а в специальном разделе собраны рецепты по приготовлению всех продуктов маркетплейса.
По словам представителей «Самсон», FreshandGrill.ru – это новый современный формат маркетплейса, который экономит время на покупку и доставку мяса и полуфабрикатов, решая вопросы правильного питания в приятных обстоятельствах летнего загородного отдыха.
Открытие маркета FreshandGrill.ru назначено на 15 июля.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.