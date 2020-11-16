Роспотребнадзор закрыл Zoom Cafe: владелец считает, что их перепутали с онлайн-сервисом Zoom

Деятельность петербургского кафе приостановлена из-за несоблюдения социальной дистанции и других нарушений — об этом сообщает Фонтанка с ссылкой на постановление.

Вечером 13 ноября в кафе Zoom, которое работает уже 16 лет, Роспотребнадзор совместно с полицией пришли с проверкой после обращения активиста Тимура Булатова, известного как «гееборец». В нем было сказано, что в Zoom проходит ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок» c привлечением несовершеннолетних лиц.

Павел Штейнлухт, владелец Zoom Cafe, рассказал «Собака.ru», что никаких договоренностей о сотрудничестве с фестивалем не было: организаторы собирались разместить в заведении афишу мероприятия, но так и не сделали этого. С 28 октября полиция периодически заходила в кафе и требовала документы — договор аренды, алкогольную лицензию и учредительные документы. Сотрудники органов называли запрос депутата Милонова причиной проверок.

«13 ноября к нам зашли 10 человек, заказали напитки, нарушали социальную дистанцию, не обращали внимания на наших сотрудников. Спустя несколько минут в заведение зашли Роспотребнадзор и полиция, зафиксировали отсутствие средств индивидуальной защиты. С того дня на деятельность кафе наложен запрет: управляющая заходила через черный вход разместить объявление о временном прекращении работы, а дежуривший перед входом наряд полиции ее задержал и отвез в 28-ое отделение для дачи показаний. Запрет на деятельность — не равно арест помещения. Это абсурд», — комментирует события Павел.

Напомним, что кинофестиваль «Бок о бок» также был наказан за ненадлежащее соблюдение коронавирусных правил: 12 ноября сотрудники Роспотребнадзора и полиции прибыли в кинозал, где должен был проходить показ фильма, и опечатали здание. Именно после этого организаторы фестиваля перенесли мероприятие в Zoom (не кафе).

Депутат Виталий Милонов уже предпринимал попытки сорвать ЛГБТ-кинофестиваль.