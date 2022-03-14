«Ресторанный рынок сильно сократится в течение 6 месяцев»: шеф-повара, рестораторы и владельцы бизнеса — о будущем общепита

Ресторатор (Probka Family)

«Мы ожидаем, что ресторанный рынок сильно сократится в интервале 6 месяцев. Останутся только высокоэффективные игроки с небольшим долговым бременем и устойчивым спросом на свои услуги. Прежде всего заведения с большой долей постоянных гостей. Очевидно, что премиальному сегменту будет в первое время легче, потому что чувствительность гостей к ценам несколько ниже, а повышать их и бороться за выживание придется всем без исключения.

Отрасль поддержит то, что из традиционных развлечений почти ничего не остается (даже онлайн-кинотеатры сильно ослабят свои позиции, а про рынок выездного туризма и говорить не приходится). Но этот дополнительный спрос имеет вполне конечный потенциал».