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Что Где Есть

Завершается голосование премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023

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Прием голосов за номинантов нашей ежегодной ресторанной премии завершится 18 октября, в 23:59 по московскому времени. По итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой номинации. 

На последнем этапе фуди — самые активные завсегдатаи ресторанов — закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена будут объявлены на церемонии. Голосовать можно было каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.

26 октября в «Гранд Отеле Европа» состоится церемония награждения победителей!

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