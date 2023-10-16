Завершается голосование премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023

На последнем этапе фуди — самые активные завсегдатаи ресторанов — закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена будут объявлены на церемонии. Голосовать можно было каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.

26 октября в «Гранд Отеле Европа» состоится церемония награждения победителей!