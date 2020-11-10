Антикофе: что и где пить в Петербурге в качестве альтернативы

Чай Мате

Кафе «Фрида» вдумчиво относится к чаю и чайным церемониям (Чайный Дом на Рубинштейна — их проект). Здесь можно попробовать мате, который сейчас редко где подают и редко где делают это правильно: с калабасом (в нем заваривают) и бомбильей (через нее пьют). Напиток из листьев вечнозеленого парагвайского падуба отличается высоким содержанием кофеина и своеобразным табачным привкусом.