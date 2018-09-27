Милана Тюльпанова подает в суд на бывшего супруга Александра Кержакова. Девушка будет разводиться, требовать отдать ей сына и обязать спортсмена платить алименты. Как пишет Super, бывший нападающий "Зенита" заставил ее признаться в наркозависимости, шантажируя их общим ребенком.

Напомним, ранее бывшая жена футболиста вернула себе девичью фамилию. Девушка выложила в Instagram пост, в котором призналась, что долгое время находилась в состоянии созависимости от Кержакова и не умела жить своей жизнью. Сейчас Милана Тюльпанова проходит реабилитацию в Таиланде.