Милана Кержакова вернула девичью фамилию

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова, Милана, вернула себе девичью фамилию. Девушка выложила в Instagram пост, в котором призналась, что долгое время находилась в состоянии созависимости от Кержакова и не умела жить своей жизнью. Сейчас Милана Тюльпанова проходит реабилитацию в Таиланде.

«Это абсолютная зависимость от другого человека,когда ты начинаешь жить его чувствами,его переживаниями,его радостями и горестями,в целом его жизнью. Так произошло и со мной в случае с моим мужем ,в какой-то момент я просто перестала отделять его от себя и начала считать нас одним целым», — написала она.